Un tort delicat, aromat și răcoritor, o alegere elegantă pentru ocazii speciale.

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Ingrediente pentru tort cu pepene galben

Pentru blat

200 g făină

150 g zahăr

4 ouă

200 g unt, ținut la temperatura camerei

4 linguri zahăr pudră vanilat

1 linguriță rasă praf de copt

1 praf de sare

Pentru umplutură

500 g feliuțe de pepene galben

500 ml smântână pentru frișcă

2 linguri zahăr pudră

Mod de preparare tort cu pepene galben

Amesteci făina cu praful de copt și cu sarea, apoi o cerni. Separat, combini untul cu zahărul și mixezi până când zahărul se topește, iar amestecul devine pufos. Adaugi ouăle, unul câte unul, și mixezi bine după fiecare. La final, încorporezi cu o paletă, în ploaie, făina. Torni aluatul obținut într-o formă de tort tapetată și îl dai la cuptorul preîncălzit la 180°C, până trece testul cu scobitoarea. Lași blatul la răcit, apoi îl tai în trei felii.

Pentru umplutură, mixezi smântâna rece cu zahărul pudră, până când obții o frișcă fermă și cremoasă.

Așezi prima felie de tort pe platou, întinzi peste ea cremă, o nivelezi, așezi din loc în loc feliuțe de pepene și acoperi cu a doua felie. Întinzi cremă, pui feliuțe de pepene, așezi deasupra ultima felie de blat și întinzi peste ea restul de cremă.

Dai tortul la frigider minimum patru ore înainte de a-l servi.