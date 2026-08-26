Tort cu pepene galben
Un tort delicat, aromat și răcoritor, o alegere elegantă pentru ocazii speciale.
Ingrediente pentru tort cu pepene galben
Pentru blat
200 g făină
150 g zahăr
4 ouă
200 g unt, ținut la temperatura camerei
4 linguri zahăr pudră vanilat
1 linguriță rasă praf de copt
1 praf de sare
Pentru umplutură
500 g feliuțe de pepene galben
500 ml smântână pentru frișcă
2 linguri zahăr pudră
Mod de preparare tort cu pepene galben
Amesteci făina cu praful de copt și cu sarea, apoi o cerni. Separat, combini untul cu zahărul și mixezi până când zahărul se topește, iar amestecul devine pufos. Adaugi ouăle, unul câte unul, și mixezi bine după fiecare. La final, încorporezi cu o paletă, în ploaie, făina. Torni aluatul obținut într-o formă de tort tapetată și îl dai la cuptorul preîncălzit la 180°C, până trece testul cu scobitoarea. Lași blatul la răcit, apoi îl tai în trei felii.
Pentru umplutură, mixezi smântâna rece cu zahărul pudră, până când obții o frișcă fermă și cremoasă.
Așezi prima felie de tort pe platou, întinzi peste ea cremă, o nivelezi, așezi din loc în loc feliuțe de pepene și acoperi cu a doua felie. Întinzi cremă, pui feliuțe de pepene, așezi deasupra ultima felie de blat și întinzi peste ea restul de cremă.
Dai tortul la frigider minimum patru ore înainte de a-l servi.