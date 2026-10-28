 Waffles cu dovleac, un mic dejun cu parfum de toamnă
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Waffles cu dovleac, un mic dejun cu parfum de toamnă

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Dovleacul aduce o dulceață discretă și o culoare îmbietoare acestor waffles, perfecte pentru un mic dejun tihnit sau o gustare dulce. Servește-le cu toppingurile preferate și bucură-te de gustul toamnei în fiecare îmbucătură.

Waffles cu dovleac
Waffles cu dovleac Foto: Shutterstock

Ingrediente

200 g făină

250 g piure de dovleac

2 ouă

200 ml lapte

50 g unt topit

2 linguri zahăr brun

1 plic praf de copt

1 linguriță scorțișoară

½ linguriță ghimbir pudră

¼ linguriță nucșoară

1 linguriță extract de vanilie

1 praf de sare

unt sau ulei, pentru uns aparatul

miere sau sirop, pentru servit

frunze de mentă, pentru decor

Mod de preparare

Amesteci făina cu praful de copt, scorțișoara, ghimbirul, nucșoara și sarea într-un bol mare.

Într-un alt bol, bați ouăle cu zahărul brun, apoi adaugi piureul de dovleac, laptele, untul topit și extractul de vanilie. Amesteci până obții o compoziție omogenă.

Torni ingredientele lichide peste cele uscate și amesteci cu o spatulă, doar cât să dispară făina. Nu amesteci prea mult, ca waffles să rămână pufoși. Lași aluatul să se odihnească 5 minute.

Încălzești aparatul de waffles și îl ungi ușor cu unt sau cu ulei.

Torni în aparat cantitatea de aluat recomandată de producător, de obicei aproximativ o jumătate de cană pentru fiecare waffle, și închizi capacul.

Gătești 4-5 minute, până când waffles devin aurii și crocanți la exterior. Dacă aparatul are indicator, aștepți până se stinge lumina.

Scoți waffles pe un grătar, ca să nu își piardă crocanța, și continui cu restul aluatului.

Așezi waffles în stivă pe farfurie, îi stropești cu miere sau cu sirop și îi decorezi cu frunze de mentă. Îi servești calzi.

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