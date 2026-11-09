Cum prepari somon la cuptor cu legume și cașcaval
Somon fraged, legume gustoase și un strat de cașcaval rumenit se întâlnesc într-un preparat numai bun pentru prânzul în familie. La cuptor, aromele se îmbină, iar crusta aurie face fiecare porție și mai apetisantă.
Ingrediente
4 fileuri de somon
300 g spanac proaspăt
1 ceapă mică
150 g cașcaval ras
2 linguri ulei de măsline
sare și piper
pătrunjel verde, pentru decor
Mod de preparare
Preîncălzești cuptorul. Speli spanacul și-l scurgi bine. Cureți ceapa și o toci mărunt.
Încingi o lingură de ulei într-o tigaie, călești ceapa 2-3 minute, apoi adaugi spanacul și-l gătești 1-2 minute, până scade în volum. Potrivești de sare și piper.
Împarți spanacul în patru vase termorezistente individuale.
Tai somonul în bucăți mari, îl asezonezi cu sare și piper și-l așezi peste spanac. Ungi peștele cu uleiul rămas.
Presari cașcavalul ras peste somon, astfel încât să formeze un strat uniform. Coci 18-20 de minute, până când somonul este pătruns, iar cașcavalul s-a topit și s-a rumenit ușor.
Presari pătrunjel tocat deasupra și servești imediat, în vasele de coacere.