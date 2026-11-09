 Cum prepari somon la cuptor cu legume și cașcaval
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Cum prepari somon la cuptor cu legume și cașcaval

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Somon fraged, legume gustoase și un strat de cașcaval rumenit se întâlnesc într-un preparat numai bun pentru prânzul în familie. La cuptor, aromele se îmbină, iar crusta aurie face fiecare porție și mai apetisantă.

Somon la cuptor cu legume și cașcaval
Somon la cuptor cu legume și cașcaval Foto: Shutterstock

Ingrediente

4 fileuri de somon

300 g spanac proaspăt

1 ceapă mică

150 g cașcaval ras

2 linguri ulei de măsline

sare și piper

pătrunjel verde, pentru decor

Mod de preparare

Preîncălzești cuptorul. Speli spanacul și-l scurgi bine. Cureți ceapa și o toci mărunt.

Încingi o lingură de ulei într-o tigaie, călești ceapa 2-3 minute, apoi adaugi spanacul și-l gătești 1-2 minute, până scade în volum. Potrivești de sare și piper.

Împarți spanacul în patru vase termorezistente individuale.

Tai somonul în bucăți mari, îl asezonezi cu sare și piper și-l așezi peste spanac. Ungi peștele cu uleiul rămas.

Presari cașcavalul ras peste somon, astfel încât să formeze un strat uniform. Coci 18-20 de minute, până când somonul este pătruns, iar cașcavalul s-a topit și s-a rumenit ușor.

Presari pătrunjel tocat deasupra și servești imediat, în vasele de coacere.

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