 Crenvurști rumeniți la grătar
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Crenvurști rumeniți la grătar

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Crenvurștii la grătar sunt o alegere simplă și gustoasă pentru o masă rapidă.

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Ingrediente

6 crenvurști

6 felii subțiri de bacon

6 fire cimbru

ulei

piper

ketchup, pentru servire

Mod de preparare

Pui apă la fiert și scufunzi crenvurștii când aceasta clocotește, îi lași să fiarbă 1 minut, îi scoți și îi ții la scurs bine.

Ungi fiecare felie de bacon cu puțin ulei și pui din loc în loc puțin cimbru, apoi înfășori fiecare crenvurșt în bacon și îi pui pe grătar până ce s-au rumenit bine pe toate părțile.

Servești cu ketchup sau cu muștar, după bunul plac.

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