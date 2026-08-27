 Cod prăjit în sos de șofran
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Cod prăjit în sos de șofran

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Cod prăjit în sos de șofran este un preparat gustos și ușor de pregătit.

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Foto: Shutterstock

Ingrediente

600 g file de cod

200 g spanac proaspăt

2 linguri capere

1 ceapă mică

2 căței de usturoi

2 linguri ulei de măsline

1 plic mic șofran

30 g unt

150 ml smântână pentru gătit

100 ml supă de pește sau de legume

2 linguri făină

sare

piper

pătrunjel verde, pentru servit

Mod de preparare 

Cureți ceapa și usturoiul, apoi le toci mărunt. Speli spanacul și îl lași să se scurgă bine. Clătești caperele dacă sunt foarte sărate. Ștergi fileurile de cod cu un prosop de hârtie și le potrivești de sare și piper.

Presari făina pe o farfurie și treci bucățile de cod prin ea, scuturând excesul. Încălzești o lingură de ulei și jumătate din unt într-o tigaie largă, apoi prăjești peștele 3-4 minute pe fiecare parte, până se rumenește ușor și devine fraged. Îl scoți pe o farfurie și îl păstrezi cald.

În aceeași tigaie adaugi restul de ulei și, dacă este nevoie, încă puțin unt. Adaugi ceapa și o gătești 2-3 minute, până devine sticloasă. Adaugi usturoiul și îl mai lași câteva secunde, cât să devină aromat.

Torni supa caldă și adaugi șofranul. Lași 1 minut să își lase culoarea și aroma, apoi adaugi smântâna pentru gătit. Amesteci și fierbi ușor 2-3 minute, până când sosul se leagă.

Adaugi spanacul și caperele și gătești încă 2 minute, până când spanacul se înmoaie. Potrivești de sare și piper, apoi așezi bucățile de cod în sos și le mai lași 1 minut, cât să se încălzească bine.

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