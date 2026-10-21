 Mini calzone cu brânză și carne, mici buzunare pline de savoare
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Mini calzone cu brânză și carne, mici buzunare pline de savoare

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Cu aluat rumen și umplutură gustoasă de carne și brânză, aceste mini calzone sunt delicioase la fiecare îmbucătură. Sunt perfecte pentru o gustare sățioasă, pentru pachet sau pentru un platou de aperitive.

Mini calzone cu brânză și carne
Mini calzone cu brânză și carne Foto: Shutterstock

Ingrediente

Pentru aluat

500 g făină

250 ml apă călduță

25 g drojdie proaspătă

2 linguri ulei de măsline

1 linguriță zahăr

1 linguriță sare

Pentru umplutură

200 g mozzarella rasă

150 g cașcaval ras

150 g șuncă de curcan sau piept de pui gătit

4 linguri sos de roșii

1 linguriță oregano uscat

1 lingură ulei de măsline

sare și piper

Pentru uns

1 ou

1 lingură lapte

Mod de preparare

Pui drojdia într-un bol cu apa călduță și zahărul. Amesteci și lași 10 minute, până când începe se spumeze.

Pui făina într-un vas mare, adaugi sarea, uleiul de măsline și amestecul cu drojdie. Frămânți 8-10 minute, până obții un aluat elastic și nelipicios.

Acoperi vasul cu un prosop curat și lași aluatul la dospit, într-un loc cald, până își dublează volumul.

Pregătești umplutura. Tai șunca sau pieptul de pui bucăți mici. Amesteci mozzarella, cașcavalul, carnea aleasă, sosul de roșii și oregano. Compoziția trebuie să fie legată, dar nu prea umedă, ca să nu curgă din aluat la copt.

Împarți aluatul în 8 bucăți egale. Întinzi fiecare bucată într-un disc, pe masa presărată cu puțină făină.

Pui 1-2 linguri de umplutură pe jumătate din fiecare disc, lăsând marginea liberă.

Aduci partea goală de aluat peste umplutură și formezi un semicerc. Apeși bine marginile cu degetele, apoi le răsucești ușor spre interior, pentru ca mini calzonele să rămână bine închise.

Așezi mini calzonele într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Bați oul cu laptele și le ungi pe deasupra.

Le coci în cuptorul preîncălzit 22-25 de minute, până devin aurii și rumenite ușor pe margini.

Le lași să se răcorească înainte să le pui în pachet. Sunt potrivite pentru școală pentru că se mănâncă ușor, nu curg și rămân bune și reci.

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