Cum prepari cel mai fraged pui cu măsline. Rețeta simplă, cu un gust aparte

Carnea fragedă de pui și gustul intens al măslinelor se îmbină într-un preparat aromat și sățios. O mâncare numai bună pentru un prânz în familie, alături de garnitura preferată.

Pui cu măsline Foto: Shutterstock

Ingrediente

4 bucăți de piept de pui

250 g ciuperci champignon

1 dovlecel mic

1 ceapă

2 căței de usturoi

400 g roșii pasate

2 linguri pastă de roșii

80 g măsline verzi, fără sâmburi

3 linguri ulei de măsline

1 linguriță boia dulce

sare și piper

½ linguriță oregano uscat

½ linguriță cimbru uscat

Mod de preparare

Ștergi bucățile de piept de pui cu prosoape de hârtie, le tai pe lungime sau le aplatizezi ușor și le condimentezi cu sare, piper și boia dulce.

Încingi două linguri de ulei de măsline într-o tigaie largă și rumenești carnea 3-4 minute pe fiecare parte. Nu trebuie să fie complet gătită, pentru că va fierbe în sos.

Scoți puiul pe o farfurie și-l lași deoparte. În aceeași tigaie, adaugi ceapa tocată mărunt și o gătești 2 minute, până se înmoaie ușor. Adaugi usturoiul tocat, ciupercile feliate și dovlecelul tăiat cuburi sau jumătăți de rondele. Amesteci și le gătești 5-6 minute, până scade lichidul lăsat de ciuperci.

Adaugi pasta de roșii și amesteci bine, ca să se prăjească ușor și să dea gust mai intens sosului. Torni roșiile pasate, adaugi oregano, cimbru, sare și piper. Amesteci, apoi pui bucățile de pui înapoi în tigaie, acoperindu-le parțial cu sos.

Lași mâncarea să fiarbă la foc potrivit 10-12 minute, până când puiul este pătruns.

Tai măslinele rondele și le adaugi în tigaie în ultimele 3 minute, apoi amesteci ușor. Presari pătrunjel verde tocat și servești mâncarea caldă.