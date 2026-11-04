Cum faci o supă gustoasă de linte și bulgur

Lintea și bulgurul se completează într-o supă consistentă, cu textură plăcută și gust bogat. Servită caldă, este o alegere îmbietoare pentru un prânz în familie, mai ales în zilele răcoroase.

Supa de linte și bulgur Foto: Shutterstock

Ingrediente

180 g linte roșie

60 g bulgur fin

40 g orez

1 ceapă

2 căței de usturoi

1 lingură pastă de tomate

1 lingură pastă de ardei dulce

2 linguri ulei de măsline

1,5 l supă de legume sau apă

1 linguriță mentă uscată

½ linguriță boia dulce

½ linguriță chimion măcinat

½ linguriță fulgi de ardei iute, opțional

sare

piper

1 lămâie

pătrunjel verde, pentru servit

Mod de preparare

Speli bine lintea, bulgurul și orezul în câteva ape, apoi le lași să se scurgă.

Cureți ceapa și usturoiul și le toci mărunt. Încingi uleiul într-o oală și călești ceapa 4-5 minute, până când devine moale. Adaugi usturoiul și mai gătești 30 de secunde.

Pui pasta de tomate și pasta de ardei, amesteci și le gătești 1-2 minute, cât să-și dezvolte aroma. Adaugi lintea, bulgurul și orezul, torni supa de legume și amesteci. Lași să fiarbă la foc mic 30-35 de minute, până când toate ingredientele sunt foarte bine fierte. Adaugi și menta uscată, boiaua, chimionul și, dacă îți place gustul ușor picant, fulgii de ardei iute. Potrivești de sare și piper.

Pasezi doar câteva secunde cu blenderul vertical, astfel încât supa să devină mai cremoasă, dar să păstreze și puțină textură. Dacă este prea densă, mai adaugi puțină apă fierbinte.

Mai fierbi supa 2-3 minute, apoi o iei de pe foc.