Orez cu ardei gras și legume

Orezul cu ardei gras și legume este un preparat simplu, ideal pentru o masă ușoară și hrănitoare.

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Ingrediente

2 ardei grași galbeni

100 g orez basmati

1 morcov

1 ceapă

100 g mazăre

1 lingură unt

1 lingură ulei

sare

piper

Mod de preparare

La 100 g de orez pui 300 ml de apă și-l fierbi până se înmoaie, apoi îl lași deoparte.

Separat, speli legumele, cureți ceapa și morcovul și le tai cubulețe. Scoți cotorul și nervurile de la ardeii grași și îi tai și pe ei cubulețe.

Topești într-o cratiță untul împreună cu uleiul, adaugi ceapa, amesteci, pui morcovul, amesteci și presari sare și piper, după gust. Lași câteva minute, apoi adaugi ardeii și mazărea, ții până se înmoaie ușor, apoi adaugi orezul, lași 15 minute să se combine aromele și oprești focul.