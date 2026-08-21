 Roșii umplute cu orez – gustul simplu al verii
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Roșii umplute cu orez – gustul simplu al verii

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Aromate, suculente și ușor de preparat, roșiile umplute cu orez sunt un preparat savuros, perfect pentru zilele în care îți dorești o masă gustoasă. 

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Ingrediente

8 roșii

8 linguri orez fiert

10 linguri cașcaval ras

1-2 linguri ulei

1/2 cană apă clocotită

sare

piper

frunze de busuioc, pentru decor

Mod de preparare

Pui orezul și 5 linguri de cașcaval într-un bol.

Speli roșiile, le tai căpăcelele de la codiță, le scobești, iar pulpa rămasă o torni în bol peste orez și cașcaval. Amesteci ingredientele, potrivești gustul de sare și piper, apoi umpli roșiile.

Le așezi, una lângă alta, într-o tavă în care ai pus uleiul și apa, le presari cu restul de cașcaval și le dai la cuptorul încins, până când se gratinează cașcavalul. Le servești decorate cu busuioc proaspăt.

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