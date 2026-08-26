 Supă toscană de roșii
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Ponturi în bucătărieMâncăruri rapideRețete cu legumeGătește sănătosRețete cu carneRețete de regimFelul principalMese festiveDeserturiRețete
scroll right

Supă toscană de roșii

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Supă toscană de roșii, aromată și reconfortantă, este un preparat simplu, perfect pentru o masă ușoară.

supa toscana de rosii jpg
Foto: Shutterstock

Ingrediente

800 g roșii bine coapte

250 g pâine veche de o zi

1 ceapă mică

3 căței de usturoi

4 linguri ulei de măsline

700 ml supă de legume sau apă caldă

1 lingură pastă de roșii

1 linguriță oregano uscat

1 linguriță busuioc uscat

1 linguriță zahăr, opțional

sare și piper

busuioc proaspăt

Mod de preparare

Speli roșiile, le crestezi ușor și le opărești 1 minut în apă clocotită, apoi le cureți de coajă și le tai cuburi. Rupi pâinea în bucăți potrivite.

Cureți ceapa și usturoiul, apoi le toci mărunt. Încălzești uleiul de măsline într-o cratiță și călești ceapa 3–4 minute, până devine sticloasă. Adaugi usturoiul și îl gătești câteva secunde. Adaugi pasta de roșii, roșiile, oregano, busuioc uscat, sare și piper. Amesteci și lași sosul să fiarbă 10 minute la foc mediu, până se leagă și devine aromat. Dacă roșiile sunt prea acide, adaugi puțin zahăr.

Torni supa de legume sau apa caldă și aduci totul la fierbere. Adaugi bucățile de pâine și amesteci ușor, ca să se înmoaie în sos. Fierbi supa la foc mic 12–15 minute, amestecând din când în când, până când pâinea se desface și obții o textură groasă, cremoasă. Dacă este prea densă, mai adaugi puțină supă caldă.

Oprești focul, adaugi câteva frunze de busuioc rupte și stropești cu puțin ulei de măsline. Potrivești gustul de sare și piper.

Ghid de cumpărături

image png
Sărbătoare mare astăzi, 26 august, în calendarul ortodox. Ce sfinți sunt prăznuiți și cine își serbează onomastica Fapt divers
himba istock jpg
Locul unde femeile se spală doar o dată în viață. La ce soluții apelează pentru igiena personală Fapt divers
image
#Analize Adevărul
După scandalul merdenelei, o nouă controversă la Mița Biciclista: celebrele decorațiuni de pe clădire au fost date jos după sesizări la Poliția Locală adevarul.ro
image
Merită să pleci din România? Ce spun cei care regretă că n-au emigrat mai devreme și cei care s-au întors adevarul.ro

Parteneri

image
Gino Iorgulescu nu renunță la șefia LPF! Decizia luată înaintea alegerilor www.fanatik.ro
image
Comuna care oferă terenuri gratuite românilor care se mută în zonă. Cine are prioritate observatornews.ro
image
Plaja Olimp a fost evacuată. O dronă cu explozibil a fost detonată chiar între șezlonguri www.antena3.ro
image
Surse: Tensiuni în tabăra AUR înainte de votul crucial de mâine, pe legea ANI. Petrişor Peiu ar fi ameninţat cu demisia de la conducerea grupului din senat şi forţează o trântire a legii integrităţii www.gandul.ro
image
Influencerul Andrei Bordeianu, implicat într-un accident grav în București. A ajuns de urgență la spital, după ce a fost rănit pe motocicletă www.wowbiz.ro
image
Influencerul Andrei Bordeianu, în stare gravă la spital după ce a fost izbit de o mașină. Tânărul se afla pe motocicletă www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
A refuzat transferul la FCSB şi a plecat în vacanţă cu iubita de la America Express as.ro
image
Cod galben de vreme severă în România. ANM anunță vijelii, grindină și ploi torențiale. Zonele afectate playtech.ro
image
Golgheterul din SuperLiga visează la naționala României! Ar reveni la FCSB?! „Îmi pare rău că nu am vorbit cu Gigi Becali” www.fanatik.ro
image
Ștefania a fost dată dispărută pe 24 august 2026. După 24 de ore, a fost găsită moartă www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Împărăteasa desfrâului! Nu-i scăpa niciun bărbat chipeș: acuzată că și-a sedus fratele și chiar propriul fiu okmagazine.ro
image
”Drum bun și cale bătută!” Vecinii americani ai lui Harry și Meghan jubilează, după ce ducii s-au făcut de râs de multe ori okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Povestea tinerei îngropate în mod tulburător, într-un mormânt vampiric din secolul al XVII-lea historia.ro
image
#Istoria Modei
Să mori de dragul machiajului! Aristocratele din Europa secolului al XVIII-lea, otrăvite de cosmeticele cu plumb? historia.ro
burta de vita in stil italian jpg
Burtă de vită în stil italian Rețete cu carne
rosii coapte in ulei de masline jpg
Roșii coapte în ulei de măsline Rețete cu legume
salata de pepene verde si afine jpg
Salată cu pepene verde și afine Deserturi
tocanita braziliana de peste jpg
Tocăniță braziliană de pește Rețete cu carne
saratele cu branza jpg
Sărățele cu brânză Rețete
paste cu sos rosu
VideoSos de paste pentru cămară. Rețeta de casă care îți salvează mesele în timpul iernii Rețete
sardine in sos de rosii jpg
Sardine în sos de roșii Mâncăruri rapide
Merdenele cu brânză
Cum faci cele mai bune merdenele de casă: 3 rețete ușoare cu brânză și foi crocante, gata la cuptor sau direct în tigaie Rețete
image
Scandalul „merdenelelor” a ajuns fenomen național. Ce s-a întâmplat cu Edmond Niculușcă după atacul la Patiseria Amzei actualitate.net
image
De ce a murit Dolly Parton. Boala de care suferea artista a fost dezvăluită după moartea sa la 80 de ani actualitate.net