Supă toscană de roșii, aromată și reconfortantă, este un preparat simplu, perfect pentru o masă ușoară.

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Ingrediente

800 g roșii bine coapte

250 g pâine veche de o zi

1 ceapă mică

3 căței de usturoi

4 linguri ulei de măsline

700 ml supă de legume sau apă caldă

1 lingură pastă de roșii

1 linguriță oregano uscat

1 linguriță busuioc uscat

1 linguriță zahăr, opțional

sare și piper

busuioc proaspăt

Mod de preparare

Speli roșiile, le crestezi ușor și le opărești 1 minut în apă clocotită, apoi le cureți de coajă și le tai cuburi. Rupi pâinea în bucăți potrivite.

Cureți ceapa și usturoiul, apoi le toci mărunt. Încălzești uleiul de măsline într-o cratiță și călești ceapa 3–4 minute, până devine sticloasă. Adaugi usturoiul și îl gătești câteva secunde. Adaugi pasta de roșii, roșiile, oregano, busuioc uscat, sare și piper. Amesteci și lași sosul să fiarbă 10 minute la foc mediu, până se leagă și devine aromat. Dacă roșiile sunt prea acide, adaugi puțin zahăr.

Torni supa de legume sau apa caldă și aduci totul la fierbere. Adaugi bucățile de pâine și amesteci ușor, ca să se înmoaie în sos. Fierbi supa la foc mic 12–15 minute, amestecând din când în când, până când pâinea se desface și obții o textură groasă, cremoasă. Dacă este prea densă, mai adaugi puțină supă caldă.

Oprești focul, adaugi câteva frunze de busuioc rupte și stropești cu puțin ulei de măsline. Potrivești gustul de sare și piper.