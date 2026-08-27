Tocăniță cu vinete și ardei

O tocăniță gustoasă și aromată, ușor de preparat și sățioasă, poate fi servită simplă sau alături de pâine proaspătă.

Foto: Shutterstock

Ingrediente

1 vânătă mare

1 ardei verde

200 g carne tocată

1 lingură ulei vegetal

1 cățel de usturoi, tocat fin

1 linguriță ghimbir ras

2 linguri pastă miso

1 lingură sos de soia

1 linguriță miere

2–3 linguri apă

½ linguriță fulgi de chili, opțional

pătrunjel, coriandru sau ceapă verde, pentru servit

Mod de preparare

Speli vânăta și o tai bucăți potrivite. Tai ardeiul verde bucăți mari și îndepărtezi semințele.

Într-un bol mic, amesteci pasta miso cu sosul de soia, mierea și apa, până obții un sos omogen.

Încingi uleiul într-o tigaie largă sau într-un wok, la foc mediu spre mare. Adaugi carnea tocată și o gătești 5–6 minute, amestecând des, până se rumenește ușor și se desface în bucăți mici. Adaugi usturoiul și ghimbirul, apoi amesteci 1 minut.

Adaugi bucățile de vânătă și ardei verde peste carne. Le gătești 7–8 minute, amestecând din când în când, până vânăta se înmoaie, iar ardeiul rămâne ușor crocant. Torni sosul cu miso peste legume și carne. Amesteci bine, ca sosul să acopere toate ingredientele.

Mai gătești 2–3 minute, până sosul devine lucios și se leagă ușor de vânătă, ardei și carne. Servești preparatul cald, cu verdeață proaspătă deasupra.