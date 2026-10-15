Atlasul gusturilor: Prelungeste vacanta în Grecia

Chiar dacă vacanța s-a terminat, cu siguranță amintirile frumoase rămân încă în suflet. Și ce mod mai bun de a ne aminti de frumoasa Grecie decât să-i aducem aromele în bucătăriile noastre cu ajutorul celebrelor plăcinte?

Plăcintă cu vinete Foto: Shutterstock

În bucătăria greacă, plăcinta este o adevărată instituție. Se mănâncă la micul dejun, cumpărată caldă de la brutărie, se împachetează pentru prânz la birou și este prezentă pe mesele de sărbătoare. Denumite generic pita (nu se cofundă cu pâinea pita din bucătăria orientală), aceste preparate cu foi subțiri și umpluturi generoase spun, de fapt, povestea unei întregi bucătării mediteraneene: simplă la prima vedere, dar construită cu multă grijă pentru echilibrul dintre textură și gust. Secretul unei plăcinte grecești reușite stă, în primul rând, în aluat. Foile de filo, subțiri ca hârtia, ușor casante, sunt folosite în straturi multiple, unse cu ulei de măsline sau unt topit între fiecare strat. Rezultatul e o crustă crocantă la exterior, care contrastează perfect cu umplutura moale din interior. Haideți să încercăm trei rețete delicioase!

Hortopita – plăcintă cu verdețuri sălbatice

Hortopita Foto: Shutterstock

Ingrediente

500 g foi filo de plăcintă

400 g ștevie

300 g urzici tinere

200 g frunze de sfeclă

1 legătură mărar proaspăt

1 legătură pătrunjel proaspăt

2 fire de ceapă verde

1 ceapă mică

150 g brânză feta

100 ml ulei de măsline

sare și piper

Mod de preparare

Cureți verdețurile de codițe și de frunze bătrâne, apoi le speli bine în câteva ape. Le opărești pe rând, câte 1-2 minute, în apă clocotită cu sare, le scoți și le treci prin apă rece, ca să-și păstreze culoarea. Le storci bine de apă și le tocă grosier. Cureți ceapa și o toci mărunt. O călești 3-4 minute în puțin ulei, până se înmoaie, apoi lași să se răcească.

Într-un bol mare, amesteci verdețurile tocate cu ceapa călită, mărarul și pătrunjelul tocate, brânza feta sfărâmată, sare și piper, după gust.

Preîncălzești cuptorul și ungi o tavă dreptunghiulară cu puțin ulei de măsline. Așezi jumătate din foile de filo în tavă, una câte una, ungând fiecare foaie cu ulei de măsline înainte de a o adăuga pe următoarea. Distribui uniform umplutura de verdețuri peste ultimul strat de foi.

Acoperi cu restul de foi, ungând din nou fiecare foaie cu ulei, până termini toate foile.

Tai plăcinta direct în tavă, înainte de coacere, cu un cuțit bine ascuțit, apoi o coci 40-45 de minute, până devine aurie și crocantă la suprafață.

O lași să se răcorească 10 minute înainte de a o tăia din nou, pe liniile deja marcate, și o servești caldă sau la temperatura camerei.

Tiropita – plăcintă cu brânzeturi

Tiropita Foto: Shutterstock

Ingrediente

250 g foi filo de plăcintă

250 g brânză feta

150 g brânză de vaci sau ricotta

2 ouă

1 linguriță cimbru proaspăt sau uscat

piper

80 ml ulei de măsline

iaurt grecesc, pentru servit

Mod de preparare

Sfărâmi brânza feta și o amesteci cu brânza de vaci, ouăle, cimbrul și puțin piper, până obții o compoziție omogenă.

Preîncălzești cuptorul și tapetezi o tavă cu hârtie de copt. Tai foile de filo pe lung, în fâșii de aproximativ 8 cm lățime, și ungi fiecare fâșie cu ulei de măsline.

Pui o linguriță de umplutură la un capăt al fiecărei fâșii și împăturești triunghiular, de-a lungul ei, până termini fâșia. Ungi fiecare triunghi cu puțin ulei și-l așezi în tavă.

Repeți cu restul foilor și al umpluturii, apoi presari puțin cimbru pe deasupra triunghiurilor.

Coci 20–25 de minute, până devin aurii și crocante. Servești calde, alături de iaurt grecesc.

Melizanopita - plăcintă cu vinete

Melizanopita Foto: Shutterstock

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Ingrediente

Pentru blat

250 g făină

125 g unt rece, tăiat cuburi

1 ou

2-3 linguri apă rece

½ linguriță sare

Pentru umplutură

2 vinete mari

300 g roșii cherry

150 g brânză feta

100 g mozzarella rasă

2 căței de usturoi

2 linguri ulei de măsline

1 lingură pastă de roșii

măsline negre, feliate

frunze de busuioc proaspăt

sare și piper

oregano uscat

Mod de preparare

Pregătești aluatul. Amesteci făina cu sarea,faci o adâncitură în mijloc și adaugi oul, uleiul și apa călduță. Frămânți 8-10 minute, până obții un aluat elastic și neted. Îl acoperi cu folie alimentară și îl lași să se odihnească 30 de minute, la temperatura camerei.

Pentru umplutură, amesteci brânza de vaci cu ouăle și smântâna, până obții o compoziție cremoasă. Potrivești de sare.

Întinzi aluatul pe o față de masă curată, presărată cu puțină făină, până devine foarte subțire, aproape transparent. Distribui umplutura de brânză uniform pe toată suprafața aluatului, lăsând un mic spațiu liber la margini. Ridici marginea feței de masă și rulezi aluatul strâns, ca pe un sul, ajutându-te de material. Tai ruloul obținut în bucăți de aproximativ 5-6 cm.

Ungi o tavă termorezistentă cu puțin unt topit și așezi bucățile de štrukli, ușor distanțate. Torni restul de unt topit peste ele și coci în cuptorul preîncălzit la 200°C, 30-35 de minute, până se rumenesc frumos la suprafață. Amesteci usturoiul tocat cu puțin unt topit și pătrunjelul, apoi presari acest amestec peste štrukli, imediat după ce îi scoți din cuptor. Servești ca aperitiv sau garnitură.