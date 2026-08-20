 Dovlecei prăjiți în stil grecesc. Ingredientul secret care le dă o savoare aparte
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Dovlecei prăjiți în stil grecesc. Ingredientul secret care le dă o savoare aparte

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Dovleceii prăjiți în stil grecesc pot fi o alegere inspirată din preparatele grecești pentru gospodinele care doresc un preparat diferit, cu care să-și surprindă familia și, implicit, invitații. Dovleceii grecești sunt feliați subțire și prăjiți până capătă o crustă aurie. Această variantă vine cu un mic truc care schimbă gustul final: puțin parmezan adăugat în făină. 

Dovlecei pane. Foto: Pixabay
Dovlecei pane. Foto: Pixabay

Cum se fac dovleceii prăjiți în stil grecesc

Pentru această rețetă ai nevoie de dovlecei proaspeți, făină, puțin parmezan ras fin, sare, piper și ulei pentru prăjit. Dovleceii se spală bine și se taie în felii subțiri, astfel încât să se gătească uniform și să capete acea crustă crocantă.

Un pas important este eliminarea excesului de apă. Feliile de dovlecel se presară cu sare și se lasă câteva minute, apoi se tamponează foarte bine cu prosoape de hârtie. Cu cât dovleceii sunt mai uscați înainte de prăjire, cu atât crusta obținută va fi mai crocantă.

Într-un bol se amestecă făina cu parmezanul ras fin și puțin piper. Feliile de dovlecel se trec prin acest amestec, astfel încât să fie acoperite într-un strat subțire, apoi se scutură ușor pentru a îndepărta excesul.

Uleiul se încinge bine într-o tigaie încăpătoare, iar dovleceii se prăjesc în tranșe, fără ca feliile să fie înghesuite. Se lasă până când devin aurii și crocante pe ambele părți, apoi se scot pe șervețele de bucătărie. Parmezanul din amestecul de făină se rumenește ușor în timpul prăjirii și oferă crustei o aromă mai intensă.

Diferența față de dovleceii pane

Deși seamănă la prima vedere, dovleceii prăjiți în stil grecesc nu sunt același lucru cu dovleceii pane clasici. Diferența constă în faptul că, în cazul celor pane, feliile de dovlecel sunt trecute, de regulă, prin făină, apoi prin ou și pesmet, ceea ce formează o crustă mai consistentă și mai groasă.

În schimb, în această rețetă inspirată de stilul grecesc, există o variantă mult mai simplă, în care dovleceii sunt acoperiți cu un strat subțire de făină, în care este adăugat parmezan pentru un plus de savoare, și sunt prăjiți direct în ulei încins. Rezultatul este o crustă mai fină și crocantă, care lasă dovlecelul să se simtă mai bine.

Parmezanul este, de altfel, elementul care diferențiază această rețetă. Adăugat în cantitate mică în făină, el contribuie la gustul sărat și ușor intens al crustei, fără să acopere aroma dovlecelului.

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