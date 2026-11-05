 Barack Obama, prima reacție după ce democrații au preluat controlul Senatului SUA. Ce mesaj a transmis
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Barack Obama, prima reacție după ce democrații au preluat controlul Senatului SUA. Ce mesaj a transmis

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Barack Obama a transmis un mesaj public după rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele Unite, desfășurate marți, 3 noiembrie 2026. Fostul președinte american a comentat victoriile obținute de democrați în mai multe curse electorale importante, în urma cărora partidul a recâștigat controlul asupra Senatului.

Barack Obama
Barack Obama Foto: Arhivă

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Obama a spus că rezultatul votului transmite un mesaj clar din partea americanilor. Acesta a vorbit despre nevoia unei politici care să apropie oamenii, nu să îi dezbine, și despre lideri care să ofere soluții concrete la problemele cu care se confruntă cetățenii.

„În această seară, poporul american a transmis un mesaj clar: își dorește o politică ce aduce oamenii împreună, în loc să îi dezbine, și lideri care oferă soluții concrete la provocările cu care se confruntă”, a scris fostul lider de la Casa Albă.

Ce le-a transmis Barack Obama democraților după rezultatul alegerilor

În continuarea mesajului, Barack Obama a evidențiat rolul candidaților care au intrat în cursă în diferite regiuni ale țării, inclusiv în zone considerate anterior dificil de câștigat. El a subliniat că aceștia au provenit din medii diferite și au reprezentat perspective politice variate, dar au fost uniți de valori comune și de angajamentul față de serviciul public.

Aceste rezultate au fost posibile doar pentru că au candidat oameni remarcabili în fiecare regiune a țării, inclusiv în zone considerate cândva aproape imposibil de câștigat”, a transmis Obama.

Fostul președinte a adăugat că participanții la alegeri au avut în comun dorința de a pune pe primul loc interesele oamenilor din districtele și statele pe care le reprezintă. De asemenea, el a mulțumit miilor de funcționari electorali și voluntari din ambele partide, care au contribuit la desfășurarea scrutinului.

Obama a descris activitatea acestora drept una dintre funcțiile esențiale ale democrației și a apreciat eforturile depuse pentru ca alegerile să se desfășoare fără probleme.

În încheiere, fostul lider american a vorbit despre perioada politică următoare și despre rolul pe care democrații îl vor avea în următorii doi ani, în condițiile în care administrația actuală își continuă mandatul.

„Deși această administrație mai are doi ani la dispoziție, treaba noastră acum este să ne suflecăm mânecile, să facem schimbări oriunde avem puterea să o facem, să prevenim alte pagube și să pregătim terenul pentru viitor”, a scris Obama, făcând referire la administrația președintelui Donald Trump.

Donald Trump a comentat înfrângerile republicanilor

Mesajul lui Barack Obama a venit după ce, tot marți, fostul președinte le-a cerut americanilor să participe la vot. Într-un videoclip publicat pe Instagram, acesta a transmis că alegătorii au puterea de a influența direcția țării, dar numai dacă își exercită dreptul de vot. El i-a îndemnat să își verifice secția de votare și să își contacteze familia și prietenii pentru a-i încuraja să voteze.

De cealaltă parte, Donald Trump a reacționat la rezultatele scrutinului printr-un mesaj publicat pe platforma Truth Social. Președintele a susținut că rezultatul ar fi fost diferit dacă ar fi candidat și el.

„Eu nu am fost pe buletinul de vot și, dacă aș fi fost, am fi câștigat LA O DIFERENȚĂ URIAȘĂ! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestui subiect”, a scris Trump.

Într-o discuție cu publicația The New York Times, liderul de la Casa Albă a declarat că este dispus să colaboreze cu democrații și că nu intenționează să conteste rezultatele alegerilor. „Vom vedea, știți, vom aștepta cu interes să lucrăm cu ei. Probabil vom găsi o soluție”, a afirmat acesta.

Trump a abordat și posibilul impact al războiului din Iran asupra pierderilor suferite de republicani. Într-un interviu acordat The Wall Street Journal, el a recunoscut că acest conflict a fost „o parte” a explicației, însă a spus că nu regretă decizia de a intra în război.

„Nu mă gândesc la asta. Am făcut ceea ce trebuia. Aș fi făcut-o din nou”, a declarat președintele.

Totodată, Trump a afirmat că speră să colaboreze cu democrații, dar a avertizat că ambele tabere ar putea adopta o poziție dură dacă nu vor ajunge la un acord. El a adăugat că ar putea recurge la dreptul de veto dacă va considera necesar.

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