 Momente de coșmar la Asia Express! 12 oameni au ajuns pe perfuzii în același timp. Mona Segall: „Doctorița nu mai făcea față”
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Momente de coșmar la Asia Express! 12 oameni au ajuns pe perfuzii în același timp. Mona Segall: „Doctorița nu mai făcea față”

#Asia Express
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Dezvăluiri din spatele camerelor de la „Asia Express”. Mona Segall a dezvăluit faptul că o parte din echipă s-a îmbolnăvit. 12 persoane au stat pe perfuzii în același timp, iar medicul nu făcea față.

Mona Segall, despre provocările echipei de producție „Asia Express”.
Mona Segall, despre provocările echipei de producție „Asia Express”. Foto: arhivă Click!

Nu numai concurenții „Asia Express” sunt pe fugă, ci și echipa este într-o cursă continuă. Staff-ul lucrează la foc continuu, astfel că mai multe persoane au ajuns pe mâna medicului. Mărturisirile Monei Segall.

Echipa „Asia Express” a ajuns pe perfuzii

În spatele misiunilor realizate pentru concurenți există o echipă întreagă. Producția a avut de înfruntat multe provocări pentru a ajunge la rezultatele dorite. Mona Segall a dezvăluit faptul că a fost un moment în care 12 membri ai echipei „Asia Express” au ajuns pe perfuzii în China.

„Există în Asia Express niște momente în care toată lumea resimte oboseala. Tuturor ni s-a întâmplat să ne îmbolnăvim în aceeași zi și în același timp, la fel de rău. Cinci operatori, șase oameni din echipă nouă, 12 oameni erau pe perfuzii în același timp, doctorița nu mai făcea față, nu mai avea medicamente, nu mai avea cum să pună atâtea perfuzii în același timp.

S-a întâmplat să fie și o zi grea, să fie și ploaie, să fie și frig, să fie și o cursă pentru ultima șansă foarte grea. Îmi pare bine că s-a terminat și sper să nu se mai întâmple o asemenea etapă foarte curând și să ne revenim și să începem să funcționăm cum funcționăm noi de obicei”, a fost confesiunea făcută de Mona Segall în cel de-al patrulea episod din producția Jurnal de călătorie Asia Express.

Alexuc, coechipierul lui Gabi Torje, supărat din cauza unei probe

Robert Leonte, producător executiv Asia Express, a dezvăluit faptul că o probă care a avut loc la Zhangjiajie Grand Canyon, în China, i-a dat bătăi de cap lui Alin Alexuc din cauza kilogramelor. Echipa de producție trebuie să se conformeze și reglementărilor din parcurile în care organizează misiuni, astfel că nu este ușor să pună la punct toate detaliile în așa fel încât să iasă totul perfect.

„Ședința noastră pentru pregătirea acestei zile a fost și mai lungă, au fost de fapt mai multe ședințe și așteptam mereu update-uri, găseam, încercam să găsim variante dacă se întâmplă așa și să încercam să vedem ce se poate face, cutare lucru, și așteptam răspunsul celor care se ocupă. Până la urmă am avut o parte de oarecare noroc, chiar dacă a plouat. Întregul concept al cursei a fost despre curaj și despre învingerea diferitelor temeri, cam ăsta era conceptul zilei.

Am fost în acel parc, care are foarte multe trasee, lucruri și foarte multe reglementări. Nu ai voie să faci chestia aia decât în anumite situații, dacă nu depășești o anumită greutate, dacă nu depășești o anumită înălțime. N-au fost toți fericiți ziua aceea. Alexuc s-a supărat că el nu putea să facă diverse lucruri. El are 135 kg și era foarte supărat că nu poate face misiuni”, a spus Robert Leonte.

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