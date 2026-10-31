Ilie Năstase nu renunță la Ioana. Ce plan are fostul tenismen dacă divorțul se pronunță

Ilie Năstase nu pare pregătit să pună capăt poveștii de dragoste cu Ioana Năstase, chiar dacă divorțul lor este în continuare pe rolul instanței. Judecătorii au amânat pronunțarea în proces, iar fostul tenismen și-a făcut deja planurile pentru situația în care căsnicia se va încheia oficial.

Planul lui Ilie Năstase dacă Ioana Năstase va divorța de el Foto: Click!

Magistrații din Constanța au decis să amâne termenul stabilit pentru 30 octombrie în procesul de divorț dintre Ilie și Ioana Năstase. Următoarea înfățișare a fost programată pentru 12 noiembrie.

După decizia instanței, reporterul Spynews TV Live, Horațiu Tudor, a discutat cu fostul jucător de tenis despre ce intenționează să facă dacă judecătorii vor admite cererea de divorț depusă de soția sa.

Ilie Năstase a mărturisit că nu vrea să renunțe la Ioana și că este dispus să o ceară din nou de soție. Mai mult, acesta a dezvăluit că a făcut deja o astfel de propunere, însă soția lui ar fi rămas să se gândească la răspuns.

Ilie și Ioana Năstase s-au căsătorit civil în 2019, la Constanța, iar cununia religioasă a avut loc pe 6 iunie 2020, la Mănăstirea „Sfânta Maria” din Techirghiol. În acest an, Ioana a decis să solicite în instanță desfacerea căsătoriei.

Fostul tenismen a vorbit despre problemele din căsnicie

Cu câteva săptămâni în urmă, Ilie Năstase a oferit declarații despre tensiunile dintre el și soția sa. Fostul sportiv a recunoscut că între ei au existat mai multe certuri și scandaluri.

Acesta a explicat că are un temperament coleric, lucru care a contribuit la conflictele din căsnicie. La momentul respectiv, Ilie Năstase considera că relația lor trecuse peste momentele dificile și că lucrurile începuseră să se îmbunătățească.

„Suntem destul de bine acum! Nu am fost prea bine, dar acum suntem bine! Suntem de două săptămâni la mare, am avut acele ieşiri, dar acum e frumos!

Eu sunt mai coleric, ştiţi cum este, şi când eram pe terenul de tenis tot aşa făceam. Îmi pare rău faţă de Ioana pentru că ea a avut grijă de mine în aceşti şase ani de când suntem împreună şi ea ştie foarte bine. Mi-aş fi dorit să o cunosc mult mai devreme. Nu am ce să fac, îmi cer scuze! Promit să nu mai fac până data viitoare! Încă nu suntem împăcaţi 100%. Îmi pare rău pentru că suferă şi ea şi familia”, a declarat Ilie Năstase în cadrul Știrilor Antena Stars.