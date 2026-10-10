 Boala care se poate transmite foarte ușor de la pisică la om. Una din 15 feline ar putea fi infectată
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Boala care se poate transmite foarte ușor de la pisică la om. Una din 15 feline ar putea fi infectată

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O boală parazitară care afectează intestinele poate fi prezentă inclusiv la pisicile de companie și, în anumite condiții, se poate transmite la oameni. Este vorba despre giardioză, o infecție provocată de parazitul Giardia, care poate cauza diaree și alte probleme digestive. Un studiu recent, publicat în revista științifică PLOS One, arată că aproximativ una din 15 pisici analizate ar putea fi infectată cu acest parazit. Riscul de transmitere la oameni depinde însă de tulpina parazitului și de condițiile de expunere.

Boala care se poate transmite foarte ușor de la pisică la om.
Boala care se poate transmite foarte ușor de la pisică la om. Foto: arhiva

Boala care se poate transmite de la pisica la om

Giardioza, cunoscută și sub denumirea de „febra castorului” (beaver fever), este o infecție intestinală provocată de parazitul microscopic Giardia. Acesta poate infecta atât oamenii, cât și animalele domestice sau sălbatice.

Potrivit unui articol publicat de revista americană People, o cercetare recentă a estimat că aproximativ una din 15 pisici domestice ar putea avea infecția. Dintre felinele infectate, aproximativ una din cinci ar putea purta tulpini cu potențial de transmitere la oameni.

Cercetarea, publicată în revista științifică PLOS One, a analizat probe de fecale provenite de la pisici domestice din America de Nord, colectate între 8 martie 2022 și 31 august 2023.

Rezultatele au indicat că infecția a fost depistată mai frecvent la pisicile cu vârsta sub un an. În schimb, probele recoltate în lunile de vară au prezentat cele mai scăzute rate de detectare.

Este important de subliniat că aceste cifre se referă la populația de pisici analizată și nu reprezintă automat prevalența infecției în România sau în toate populațiile de feline.

Cum se transmite giardioza?

Parazitul Giardia trăiește în intestinul gazdei infectate și poate fi eliminat prin materiile fecale. Transmiterea se produce atunci când o persoană înghite accidental parazitul, de exemplu prin intermediul mâinilor contaminate, al apei sau al suprafețelor pe care au ajuns particule microscopice provenite din fecale.

În cazul pisicilor, riscul poate apărea în timpul curățării litierei, al manipulării materiilor fecale sau al curățării unor suprafețe contaminate, mai ales dacă igiena mâinilor este necorespunzătoare.

Totuși, simplul fapt că o persoană locuiește cu o pisică nu înseamnă că va contracta giardioză. Nu toate felinele infectate poartă tulpini care infectează oamenii, iar transmiterea depinde de mai mulți factori.

La oameni, infecția poate provoca diaree, crampe abdominale, balonare, greață și oboseală. Unele persoane pot avea simptome ușoare sau chiar pot să nu prezinte simptome.

Potrivit informațiilor publicate de Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Statele Unite (CDC), parazitul Giardia se găsește în numeroase regiuni ale lumii și se transmite prin ingestia parazitului din surse contaminate.

Cum poți reduce riscul de infectare?

Specialiștii recomandă respectarea unor măsuri simple de igienă, mai ales în gospodăriile în care există pisici diagnosticate cu giardioză:

  • Spală-te bine pe mâini după curățarea litierei și după contactul cu materiile fecale.
  • Curăță și dezinfectează suprafețele contaminate.
  • Spală regulat litiera și bolurile pentru hrană și apă, conform recomandărilor medicului veterinar.
  • Evită contactul copiilor mici cu zonele contaminate.
  • Cere sfatul medicului veterinar dacă pisica prezintă simptome digestive persistente.

Dacă animalul este diagnosticat cu giardioză, medicul veterinar poate recomanda tratamentul adecvat, curățarea temeinică a mediului și, atunci când este necesar, repetarea analizelor pentru a verifica rezultatul tratamentului.

Semne care arata ca pisica ta are paraziti

Giardioza nu provoacă întotdeauna simptome evidente. Unele pisici pot purta parazitul fără să pară bolnave, ceea ce face ca testarea veterinară să fie importantă atunci când există suspiciuni de infecție.

Atunci când apar manifestări, acestea sunt în principal digestive. Printre semnele care ar trebui să atragă atenția proprietarilor se numără:

  • Diareea, care poate fi recurentă sau persistentă și poate avea un miros neobișnuit de puternic.
  • Scaune moi sau cu aspect gras, uneori însoțite de mucus.
  • Balonarea și disconfortul abdominal, care pot fi observate prin schimbări de comportament.
  • Scăderea în greutate, mai ales dacă problemele digestive persistă.
  • Scăderea apetitului, în special atunci când este asociată cu alte simptome.
  • Semnele de deshidratare, care pot apărea în cazul diareei importante.

Aceste manifestări nu confirmă automat prezența parazitului Giardia. Diareea și pierderea apetitului pot avea numeroase cauze, inclusiv alte infecții, paraziți intestinali sau intoleranțe alimentare.

Pisicile tinere pot avea un risc mai mare de infectare

Potrivit cercetării publicate în PLOS One, cele mai ridicate rate de detectare a parazitului au fost observate la pisicile cu vârsta sub un an. Acest rezultat este relevant mai ales pentru proprietarii de pui de pisică, care ar trebui să urmărească atent orice schimbare a scaunului sau a stării generale a animalului.

Dacă pisica are diaree persistentă, slăbește, nu mănâncă sau pare apatică, este recomandat un consult veterinar. Medicul poate solicita o analiză a materiilor fecale și poate stabili dacă este necesar un tratament antiparazitar specific.

Nu administra medicamente fără recomandare veterinară. Tratamentul potrivit depinde de cauza simptomelor și de starea animalului.

Cum poți afla dacă pisica ta are Giardia?

Aspectul scaunului nu este suficient pentru a confirma infecția. Diagnosticul se stabilește prin teste veterinare efectuate pe probe de fecale, iar uneori pot fi necesare probe repetate, în funcție de metoda de testare și de recomandarea medicului.

Cercetătorii subliniază importanța screeningului fecal periodic pentru depistarea paraziților intestinali la pisicile domestice, în special atunci când există simptome sau factori de risc.

Vestea bună este că giardioza este, de regulă, tratabilă. Cu un diagnostic corect, tratament adecvat și măsuri riguroase de igienă, riscurile pentru animal și pentru membrii familiei pot fi reduse.

Dacă ai o pisică, nu este nevoie să intri în panică. Cel mai important este să respecți regulile de igienă, să urmărești eventualele simptome și să ceri sfatul medicului veterinar atunci când observi schimbări persistente.

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