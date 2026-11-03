De ce este periculoasă infecția cu HPV la bărbați?

Unele tipuri de HPV asociate cu cancerele genitale pot provoca și cancer anal sau penian. Ambele forme de cancer sunt rare, în special la bărbații care au un sistem imunitar sănătos.

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Riscul de cancer anal este de aproximativ 17 ori mai mare în rândul bărbaților homosexuali și bisexuali activi sexual, comparativ cu bărbații care au relații sexuale exclusiv cu femei. Bărbații infectați cu virusul imunodeficienței umane (HIV) prezintă, de asemenea, un risc mai mare de a dezvolta acest tip de cancer.

Majoritatea cancerelor care apar în partea posterioară a gâtului, inclusiv la baza limbii și la nivelul amigdalelor, sunt asociate cu HPV. De fapt, acestea sunt cele mai frecvente forme de cancer asociate cu HPV întâlnite la bărbați.

Alte tipuri de HPV provoacă rareori cancer la bărbați, dar pot determina apariția verucilor genitale.

Simptomele infecției cu HPV la bărbați

Tipurile de HPV cu risc oncogen ridicat, care pot provoca apariția cancerului, produc rareori simptome, atât la bărbați, cât și la femei.

Verucile genitale sunt, de obicei, primul semn pe care îl poți observa în cazul infecției cu tulpini HPV cu risc scăzut. Aceste tulpini provoacă negi genitali, dar nu cancer.

Cauzele infecției cu HPV la bărbați

La bărbați, HPV se transmite în principal prin contact direct piele pe piele cu o persoană infectată.

Deoarece virusul este foarte răspândit și, în majoritatea cazurilor, nu provoacă simptome, multe persoane îl transmit partenerilor sexuali fără să știe că sunt infectate.

HPV se poate transmite prin contact sexual vaginal, anal sau oral.

Anumiți factori pot crește riscul de infectare cu HPV:

Ai mai mulți parteneri sexuali.

Nu ești circumcis.

Ești adolescent sau adult tânăr.

Ai sistemul imunitar slăbit.

Teste pentru depistarea infecției cu HPV la bărbați

Pentru a diagnostica verucile genitale la bărbați, medicul examinează vizual zona genitală, pentru a verifica dacă există astfel de leziuni.

Unii medici aplică o soluție pe bază de oțet (acid acetic) pentru a identifica verucile care nu sunt proeminente și nu pot fi observate cu ușurință. Totuși, acest test nu este complet sigur. Uneori, pielea normală poate fi confundată cu o verucă.

Nu există un test de rutină recomandat bărbaților pentru depistarea tulpinilor HPV cu risc oncogen ridicat.

Cu toate acestea, unii medici recomandă efectuarea testului Papanicolau anal în cazul bărbaților homosexuali și bisexuali care prezintă un risc crescut de cancer anal asociat cu HPV.

În timpul unui test Papanicolau anal, medicul recoltează celule din zona anusului, care sunt ulterior analizate în laborator pentru identificarea eventualelor modificări anormale.

Tratamentul infecției cu HPV la bărbați

Nu există un tratament care să elimine direct infecția cu HPV atunci când aceasta nu provoacă simptome. În schimb, medicii tratează problemele de sănătate cauzate de virus.

Atunci când apar veruci genitale, pot fi utilizate mai multe metode de tratament.

Poți aplica acasă creme prescrise de medic. De asemenea, medicul poate îndepărta verucile prin intervenție chirurgicală sau le poate distruge prin congelare (crioterapie).

Unii medici nu recomandă tratarea imediată a verucilor, deoarece acestea pot dispărea de la sine. În plus, poate dura o perioadă până când toate verucile devin vizibile. Astfel, dacă începi tratamentul imediat după apariția primelor leziuni, este posibil să ai nevoie de o nouă intervenție ulterior.

Cancerul anal poate fi tratat prin radioterapie, chimioterapie și intervenție chirurgicală.

Alegerea tratamentului depinde de stadiul cancerului, de dimensiunea tumorii și de gradul de extindere a bolii.

Vaccinul împotriva HPV pentru bărbați

În România, vaccinarea împotriva HPV este gratuită pentru fete și băieți începând cu vârsta de 11 ani și până la împlinirea vârstei de 27 de ani.

Obții vaccinul gratuit astfel:

Mergi la medicul de familie sau la un alt medic prescriptor aflat în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Primești rețeta compensată 100%, dacă îndeplinești condițiile. Ridici vaccinul dintr-o farmacie care eliberează medicamente compensate. Te programezi pentru administrare la un medic vaccinator autorizat, respectând condițiile de păstrare și transport ale vaccinului.

Cum gestionezi infecția cu HPV într-o relație

Dacă partenera sau partenerul tău de lungă durată are HPV, este posibil ca virusul să fi fost deja transmis și ca tu să fii, de asemenea, infectat.

La bărbați, infecția cu HPV poate dispărea din organism mai ușor decât la femei. În general, femeile elimină virusul în cel mult doi ani.

Tipurile de HPV asociate cu cancerul de col uterin nu provoacă, de obicei, probleme de sănătate unui bărbat heterosexual care are relații sexuale cu o femeie infectată cu HPV.

Dacă partenerul sau partenera ta are HPV, acest lucru nu înseamnă neapărat că a avut recent relații sexuale cu altcineva.

Virusul poate rămâne latent în organism timp de mai mulți ani, fără să provoace simptome vizibile.

Cum poți preveni transmiterea HPV

Abstinența sexuală este singura metodă sigură de prevenire a transmiterii HPV pe cale sexuală.

Riscul de transmitere poate fi redus dacă ai relații sexuale cu un singur partener care nu este infectat și care, la rândul său, are o relație monogamă.

Pentru a reduce riscul de infectare cu HPV, poți limita numărul partenerilor sexuali și poți alege parteneri care au avut puțini parteneri sexuali anterior sau nu au avut deloc.

Prezervativele pot oferi un anumit grad de protecție împotriva transmiterii HPV.

Totuși, acestea nu sunt eficiente în proporție de 100%, deoarece HPV se transmite în principal prin contact direct piele pe piele. Virusul poate infecta și zonele de piele care nu sunt acoperite de prezervativ.

Un studiu realizat în rândul unor femei tinere, care își începuseră recent viața sexuală, a arătat că femeile ai căror parteneri foloseau prezervativul la fiecare contact sexual aveau un risc cu 70% mai mic de a contracta HPV, comparativ cu femeile ai căror parteneri utilizau prezervativul în mai puțin de 5% dintre contacte.

Ce trebuie să reții

Virusul papiloma uman (HPV) nu reprezintă doar o problemă de sănătate a femeilor.

Aproape toți bărbații activi sexual din Statele Unite vor contracta HPV la un moment dat în viață dacă nu sunt vaccinați.

În majoritatea cazurilor, organismul elimină virusul de la sine. Totuși, uneori, infecția poate provoca veruci genitale sau, mai rar, cancer anal, penian ori la nivelul gâtului.

Există însă un vaccin care poate ajuta la prevenirea infecției cu HPV atât la bărbați, cât și la femei, inclusiv la persoane cu vârsta de până la 45 de ani.

Întrebări frecvente despre HPV la bărbați

Care sunt semnele de avertizare ale cancerului de gât asociat cu HPV la bărbați?

Cel mai frecvent simptom al cancerului de gât asociat cu HPV este apariția unui nodul nedureros la nivelul gâtului.

Uneori, acesta poate fi confundat cu o infecție.

Dacă nodulul crește, poate începe să exercite presiune asupra nervilor, provocând dureri la nivelul urechilor sau maxilarului.

Dacă observi un nodul la nivelul gâtului care nu dispare sau care crește în dimensiuni, discută cu medicul.

Infecția cu HPV poate afecta fertilitatea sau calitatea spermei?

Rezultatele cercetărilor privind impactul HPV asupra fertilității masculine sunt neconcludente.

Totuși, unele studii au arătat că HPV poate afecta calitatea spermei, influențând mobilitatea și forma spermatozoizilor, precum și numărul acestora.

De asemenea, infecția poate determina organismul să producă anticorpi care atacă spermatozoizii.

Cât timp îi trebuie sistemului imunitar al unui bărbat pentru a elimina HPV?

Dacă ai un sistem imunitar sănătos și nu ai alte probleme de sănătate, organismul tău poate avea nevoie de un an sau mai mult pentru a elimina infecția cu HPV.

În cazul majorității bărbaților (aproape 75%), eliminarea virusului poate avea loc în mai puțin de un an.

Este eficient vaccinul împotriva HPV dacă ai fost deja expus la virus?

Vaccinul împotriva HPV previne infecțiile noi, dar nu tratează infecțiile deja existente.

Totuși, chiar dacă ai fost expus la o anumită tulpină de HPV, vaccinul te poate proteja împotriva altor tulpini ale virusului.

Sursa: WebMd