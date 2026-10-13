 Este posibilă intoxicația cu apă?
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Este posibilă intoxicația cu apă?

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În cazurile severe de intoxicație cu apă pot apărea confuzie, convulsii și comă. Intoxicația cu apă poate fi chiar fatală; se poate produce decesul persoanei din cauza acestui tip de intoxicație. Tratamentul poate presupune reducerea consumului de apă, iar în cazurile grave poate fi necesară administrarea de soluţii saline.

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Foto: Shutterstock

Ce este intoxicația cu apă?

Intoxicația cu apă apare atunci când în organismul tău se acumulează mai multă apă decât are nevoie. Acest exces poate provoca un dezechilibru chimic pe care corpul nu îl poate corecta în mod natural prin transpirație sau urinare.

Atunci când bei prea multă apă, sângele se diluează, iar concentrația electroliților din organism scade, în special cea a sodiului. Această afecțiune poartă numele de hiponatremie.

Ca urmare, apa pătrunde în celule și determină umflarea acestora. Când excesul de apă afectează celulele creierului, presiunea intracraniană crește, perturbând funcționarea normală a creierului. Pot apărea modificări ale stării de conștiență, ale mișcărilor și ale comportamentului. Intoxicația cu apă poate avea consecințe fatale.

Este important să bei apă atunci când îți este sete, mai ales dacă faci exerciții fizice sau când temperaturile sunt ridicate. Dacă rinichii tăi funcționează normal, este dificil să ajungi la intoxicație cu apă doar prin consumul de lichide.

Totuși, este bine să fii atent la cantitatea de apă pe care o bei dacă suferi de o boală renală avansată sau practici sporturi de performanță, consumi multă apă și ești deshidratat.

Lasă senzația de sete să te ghideze. Nu te forța să bei mai multă apă după ce ți-ai potolit setea.

 Consumul excesiv de apă poate fi fatal, dar simptomele sunt semne de alarmă de care trebuie să ții cont. 

Care sunt simptomele intoxicației cu apă?

Intoxicația cu apă poate provoca următoarele simptome:

  • Greață și vărsături
  • Balonare abdominală
  • Dureri de cap
  • Somnolență
  • Slăbiciune musculară
  • Dureri musculare
  • Crampe musculare
  • Modificări ale stării mentale, inclusiv confuzie, iritabilitate și amețeli
  • Umflarea mâinilor, picioarelor și abdomenului (edeme)

Cum îți dai seama dacă ai băut prea multă apă?

Nu este întotdeauna ușor să îți dai seama dacă ai consumat prea multă apă. Totuși, culoarea urinei îți poate oferi indicii importante despre starea de hidratare.

Dacă ești hidratat corespunzător, urina ar trebui să aibă o culoare galben-deschis, asemănătoare paiului sau limonadei.

Dacă urina este complet transparentă sau incoloră, este posibil să bei prea multă apă.

Dacă observi că urina este incoloră și ai simptome de intoxicație cu apă, oprește consumul de apă și solicită evaluare medicală.

Cine are riscuri suplimentare?

Intoxicația cu apă poate apărea atunci când bei o cantitate excesivă de apă. Riscul este mai mare în anumite situații.

Practici sporturi de anduranță sau faci exerciții fizice intense. Activitățile care provoacă transpirație abundentă pe perioade îndelungate, precum alergarea pe distanțe lungi, drumețiile sau ciclismul, pot crește riscul de intoxicație cu apă. Acest lucru se întâmplă mai ales dacă bei cantități foarte mari de apă pentru a preveni deshidratarea.

Lucrezi în condiții de căldură extremă. Riscul poate crește dacă lucrezi în aer liber, pe vreme foarte caldă, sau în clădiri unde temperaturile sunt ridicate, cum ar fi turnătoriile.

Ai polidipsie psihogenă. Aceasta este o tulburare asociată sănătății mintale, întâlnită frecvent la persoanele cu schizofrenie. Afecțiunea provoacă nevoia compulsivă de a bea mai multă apă decât are nevoie organismul.

Consumi droguri MDMA (ecstasy sau Molly) în scop recreațional. MDMA este o substanță cu efecte stimulante și halucinogene. Îți poate da senzația unui nivel foarte ridicat de energie, determinându-te să faci efort fizic excesiv, să transpiri abundent și să bei cantități mari de apă pentru a înlocui lichidele pierdute.

Ai o masă corporală redusă. Copiii cu vârsta sub un an pot ajunge mai ușor la un exces de apă, deoarece, din cauza dimensiunilor mici ale corpului, au nevoie de cantități reduse de lichide.

Sugarii își primesc, în mod normal, întreaga cantitate de apă necesară din laptele matern sau din formula de lapte.

Dacă ai impresia că bebelușul tău are nevoie de apă, articolul recomandă să nu îi oferi mai mult de aproximativ 90 ml. Totuși, pentru sugarii sub șase luni, apa suplimentară nu este recomandată în mod obișnuit fără indicația medicului.

De asemenea, dacă participi cu bebelușul la cursuri de înot, trebuie să fii atent ca acesta să nu înghită accidental apă.

Iei anumite medicamente. Unele antidepresive și medicamente antipsihotice pot provoca sete excesivă.

Intoxicația cu apă poate apărea și dacă ai anumite afecțiuni care împiedică rinichii să elimine eficient excesul de apă. Printre acestea se numără:

  • Boala cronică de rinichi
  • Bolile hepatice
  • Insuficiența cardiacă congestivă
  • Sindromul secreției inadecvate de hormon antidiuretic (SIADH)

Medicamentele antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) pot determina, de asemenea, rinichii să rețină apă.

Câtă apă poate provoca suprahidratare?

Cantitatea de apă care poate provoca suprahidratare diferă de la o persoană la alta.

Pentru a înțelege câtă apă este prea multă pentru tine, este important să știi cum folosește organismul apa.

Corpul elimină excesul de apă prin urină. În mod obișnuit, cantitatea de urină eliminată într-o zi este de aproximativ 1-2 litri, deși poate varia considerabil.

La unele persoane, simptomele intoxicației cu apă pot apărea după consumul a aproximativ 3-4 litri de apă într-un interval de una sau două ore.

Poți reduce riscul de suprahidratare dacă respecți câteva recomandări simple:

  • Bea apă atunci când îți este sete.
  • Ascultă semnalele corpului.
  • Oprește-te după ce ți-ai potolit setea și nu te forța să bei mai mult.

Care sunt complicațiile intoxicației cu apă?

În lipsa tratamentului, simptomele severe ale intoxicației cu apă pot evolua către:

  • Convulsii
  • Delir
  • Comă
  • Deces

Cum se tratează intoxicația cu apă?

Tratamentul intoxicației cu apă presupune, de obicei:

  • Oprirea sau limitarea consumului de apă.
  • Tratarea cauzei care a provocat intoxicația, inclusiv întreruperea anumitor medicamente, dacă medicul consideră necesar.

În funcție de cauză și de gravitatea afecțiunii, poate fi necesară administrarea de diuretice sau de soluții intravenoase.

În cazurile severe de hiponatremie, corectarea nivelului de sodiu trebuie realizată atent, sub supraveghere medicală.

În majoritatea cazurilor ușoare, ar trebui să începi să te simți mai bine la câteva ore după ce încetezi să mai bei apă în exces. Cu un tratament adecvat, prognosticul intoxicației cu apă este bun.

În cazurile ușoare, starea ta se poate îmbunătăți în câteva ore. În cazurile severe, recuperarea poate dura câteva zile.

Decesele provocate de intoxicația cu apă sunt rare.

Poți preveni intoxicația cu apă?

Nu poți preveni toate cauzele intoxicației cu apă, în special afecțiunile care determină rinichii să rețină lichide. Dacă ai motive să crezi că prezinți un risc crescut, discută cu medicul.

În general, este important să fii atent la semnalele organismului.

Bea apă când îți este sete. Evită însă să consumi cantități foarte mari într-un interval scurt. Mai mult de aproximativ un litru de apă pe oră este, probabil, prea mult pentru majoritatea persoanelor.

Urmărește culoarea urinei. În mod normal, aceasta ar trebui să fie galben-deschis. Dacă este complet transparentă sau incoloră, poate fi un semn că ai consumat prea multă apă.

Oprește consumul de apă dacă apar greață, balonare sau dureri de cap după ce ai băut multă apă. Acestea pot fi semne timpurii ale intoxicației cu apă.

Consumul moderat de băuturi pentru sportivi, care conțin electroliți, de sucuri de fructe 100% naturale sau de apă de cocos poate contribui, de asemenea, la prevenirea intoxicației cu apă, mai ales atunci când transpiri abundent.

Aceste băuturi pot ajuta la refacerea nivelului de lichide și, în funcție de compoziția lor, a electroliților, inclusiv a sodiului.

Câtă apă poți bea, în siguranță, într-o zi?

Organismul fiecărei persoane este diferit, iar cantitatea de apă de care ai nevoie zilnic poate să nu fie aceeași cu cea necesară altor persoane.

În medie, specialiștii recomandă următorul aport zilnic total de lichide pentru adulți:

  • 3,7 litri pe zi pentru bărbați
  • 2,7 litri pe zi pentru femei

Aceste valori se referă la aportul total de apă, inclusiv cea provenită din alimente și băuturi, nu doar la apa băută ca atare.

Poți avea nevoie de mai multe lichide decât media recomandată dacă faci multă mișcare, locuiești într-o regiune cu temperaturi ridicate sau la altitudine mare.

Dacă ai nelămuriri privind cantitatea de apă pe care ar trebui să o consumi, discută cu medicul. Acesta îți poate spune ce cantitate este potrivită pentru tine.

Recomandările specialiștilor Cleveland Clinic

Indiferent dacă te antrenezi pentru un maraton sau îți petreci ziua lucrând în grădină, este esențial să te menții hidratat.

Totuși, chiar și atunci când transpiri abundent, moderația este importantă.

Poți consuma ocazional o băutură pentru sportivi sau un pahar de suc de fructe 100% natural, pentru a contribui la aportul de electroliți de care organismul are nevoie pentru a funcționa corespunzător.

Dacă ai o afecțiune care poate determina rinichii să rețină apă, discută cu medicul. Acesta te poate ajuta să recunoști semnele intoxicației cu apă și să înțelegi cum îți poți proteja sănătatea.

Sursa: Cleveland Clinic 

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