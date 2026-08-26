 Îți curge nasul după ce mănânci? Iată de ce!
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Îți curge nasul după ce mănânci? Iată de ce!

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Nasul care curge reprezintă, de obicei, o formă de rinită, termen care desemnează inflamația sau iritarea cavității nazale.

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Foto: Shutterstock

În general, rinita este împărțită în două mari categorii: alergică și non-alergică. Există mai multe tipuri de rinită non-alergică, iar unele persoane pot avea simultan mai multe forme. Ambele categorii pot provoca secreții nazale după masă, însă una dintre ele este cauza cea mai probabilă.

Rinita alergică

Rinita alergică este o inflamație a cavității nazale care apare ca răspuns la diferiți alergeni. Printre cei mai frecvenți se numără alergenii sezonieri, precum polenul de iarbă și de copaci, dar și cei prezenți pe tot parcursul anului, cum ar fi acarienii, mucegaiul și părul sau scuamele animalelor de companie.

Dacă ai rinită alergică, te poți confrunta cu nas înfundat, secreții nazale, strănut și mâncărimi la nivelul nasului și al ochilor.

Rinita non-alergică

Rinita non-alergică este orice formă de rinită care nu este provocată de alergeni. Poate include mai multe tipuri și se manifestă, în general, prin secreții nazale și, uneori, prin congestie nazală.

În această categorie intră rinita gustativă, rinita vasomotorie, rinita indusă de medicamente și alte forme a căror cauză nu este cunoscută. De ce unele persoane dezvoltă aceste probleme rămâne, în mare parte, neclar.

Rinita gustativă

Dacă nasul începe să-ți curgă atunci când mănânci, cea mai probabilă cauză este un tip de rinită non-alergică numit rinită gustativă.

Aceasta este mai frecventă la persoanele în vârstă și se caracterizează prin apariția unor secreții nazale clare și apoase în timpul mesei sau chiar înainte să începi să mănânci. De regulă, nu este însoțită de nas înfundat, mâncărimi, strănut sau alte simptome nazale.

Atunci când mănânci, organismul tău primește semnalul că trebuie să producă salivă. La unele persoane, acest mecanism se modifică astfel încât, pe lângă producerea salivei, este stimulată și producerea de mucus nazal.

Este foarte frecvent ca nasul să înceapă să curgă atunci când consumi alimente picante, deși mecanismul exact prin care se produce această reacție nu este pe deplin cunoscut.

Rinita vasomotorie

Rinita gustativă și rinita vasomotorie au simptome asemănătoare: secreții nazale clare și apoase, fără congestie, strănut sau mâncărimi. Factorii declanșatori sunt însă diferiți.

În timp ce rinita gustativă este provocată de mâncare, rinita vasomotorie poate fi declanșată de schimbările de temperatură, umiditate sau presiune atmosferică. Așadar, dacă ți s-a întâmplat să înceapă să-ți curgă nasul după ce ai ieșit în frig, aceasta ar putea fi explicația.

Și această problemă devine mai frecventă odată cu înaintarea în vârstă.

Cum poți afla cauza

În anumite situații, îți poți da seama destul de ușor ce îți provoacă simptomele. De exemplu, dacă acestea apar atunci când stai în apropierea pisicilor și se ameliorează după administrarea unui antihistaminic sau folosirea unui spray nazal pentru alergii, este posibil să ai rinită alergică.

În mod similar, dacă nasul îți curge aproape la fiecare masă, este foarte posibil să fie vorba despre rinită gustativă.

Totuși, simptomele rinitei se pot suprapune peste cele ale altor afecțiuni, precum sinuzita cronică sau polipii nazali. Din acest motiv, diagnosticul corect este stabilit cel mai bine de un medic.

Un consult la un medic ORL poate ajuta la identificarea cauzei. Descrierea simptomelor, situațiile în care apar și examinarea interiorului nasului, uneori cu ajutorul unui instrument optic foarte subțire, îl pot ajuta pe medic să stabilească tipul de rinită și tratamentul potrivit.

Dacă este suspectată o rinită alergică, pot fi recomandate teste pentru identificarea alergenilor care îți provoacă simptomele.

Se poate trata?

Vestea bună este că rinita este foarte puțin probabil să indice o afecțiune periculoasă. Dacă singurul tău simptom este faptul că îți curge nasul atunci când mănânci, tratamentul nu este obligatoriu, cu excepția situației în care problema te deranjează semnificativ.

Tratamentul depinde de tipul rinitei, de celelalte simptome pe care le ai și de măsura în care acestea îți afectează viața de zi cu zi.

În general, tratamentul poate începe cu produse administrate local, precum spray-urile sau soluțiile pentru spălături nazale. Acestea au avantajul că acționează direct asupra zonei afectate și au o absorbție sistemică redusă.

Principalul tratament medicamentos pentru rinita gustativă este un spray nazal cu ipratropium, care poate fi foarte eficient pentru prevenirea secrețiilor nazale. Unele persoane îl folosesc înainte de a merge la restaurant, de exemplu. Medicamentul se eliberează pe bază de prescripție și, deși este în general sigur, poate avea contraindicații, inclusiv în cazul anumitor tipuri de glaucom.

Dacă ai și alergii, antihistaminicele administrate sub formă de comprimate sau spray-urile nazale pot fi utile, deși în rinita gustativă sunt, în general, mai puțin eficiente.

Mai recent, au fost dezvoltate și proceduri prin care nervii nazali implicați în producerea secrețiilor pot fi tratați prin frig sau ablație. 

Totuși, dacă problema nu te deranjează prea mult, poți pur și simplu să ai câteva șervețele la îndemână și să nu urmezi niciun tratament.

Când ar trebui să mergi la medic?

Dacă nasul îți curge doar în timpul meselor, este puțin probabil ca acest lucru să indice ceva îngrijorător. Totuși, dacă simptomul persistă sau devine deranjant, ar fi bine să discuți cu medicul.

Este important și aspectul secrețiilor. În rinita alergică, non-alergică, gustativă sau vasomotorie, acestea tind să fie clare și apoase. Dacă devin groase sau își schimbă culoarea, cauza ar putea fi o sinuzită acută sau cronică.

Ar trebui să mergi la medicul de familie sau la un specialist ORL dacă ai congestie nazală cronică, pierderea mirosului, dificultăți de respirație pe nas, secreții groase sau colorate ori sângerări.

Există și o situație rară, dar importantă: dacă ai în mod persistent o secreție foarte apoasă care curge doar dintr-o nară, aproape ca apa de la robinet, este necesar să soliciți rapid evaluare medicală. În cazuri foarte rare, aceasta poate indica o scurgere de lichid cefalorahidian.

Sursa: Prevention

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