Modurile subtile prin care corpul îți poate arăta că ai o carență de calciu

Nutrienți precum vitamina B12, magneziul și probioticele au câștigat atenția tuturor în ultima perioadă, dar nici calciul nu ar trebui neglijat.

Calciul este un mineral care contribuie la menținerea sănătății și rezistenței oaselor, dinților, unghiilor și părului. De asemenea, este esențial pentru numeroase alte funcții ale organismului, deoarece ajută mușchii, inima și nervii să funcționeze corespunzător.

Dacă nu ai un aport suficient, carența de calciu, numită și hipocalcemie, se poate manifesta prin simptome subtile, uneori dificil de observat.

„Calciul nu este important doar pentru oase; este esențial pentru fiecare celulă din organism care trebuie să se contracte, să transmită un semnal sau să se activeze”, explică dr. Damola Aje, medic endocrinolog și director al unui program dedicat densității osoase în cadrul Berkshire Medical Center, citat de Yahoo Health. „Mușchii au nevoie de calciu pentru a se contracta și relaxa. Nervii au nevoie de el pentru a transmite semnale.”

Dacă această carență persistă, oasele tale pot deveni mai fragile, iar riscul de osteoporoză, o boală care le predispune la fracturi, poate crește.

„Dincolo de densitatea osoasă, un aport adecvat de calciu reduce riscul de osteoporoză și fracturi și a fost asociat cu o tensiune arterială mai scăzută”, a explicat Aje. Medicul spune că întâlnește pacienți care nu și-au corectat carența de calciu timp de zeci de ani și care, din această cauză, au pierdut o cantitate importantă de masă osoasă. „Prevenția este mult mai ușoară decât tratamentul.”

Pentru că acest mineral este atât de important, organismul tău va încerca să mențină nivelul necesar de calciu prin orice mijloace.

„Corpul tău va extrage efectiv calciu din oase pentru a menține normale nivelurile din sânge, motiv pentru care o analiză de sânge poate avea rezultate normale chiar și atunci când oasele tale sunt, în tăcere, sărăcite de calciu”, a explicat Aje.

Pielea uscată poate fi o consecință a lipsei de calciu. Foto: Shutterstock.

Calciul influențează, de asemenea, coagularea sângelui și funcționarea normală a inimii.

Dr. Francesco Bajani, medic de urgență și medicină internă, a explicat că există și situații medicale speciale în care scăderea nivelului calciului poate avea efecte grave.

„În timpul transfuziilor masive de sânge, citratul din produsele de sânge depozitate se poate lega de calciu și poate provoca hipocalcemie asociată transfuziei”, a explicat Bajani. „Aceasta poate afecta coagularea sângelui, poate slăbi funcția inimii și poate contribui la scăderea tensiunii arteriale.”

„Acest lucru arată cât de important este calciul nu doar pentru sănătatea oaselor, ci și pentru unele dintre cele mai importante funcții ale organismului, esențiale pentru menținerea vieții”, a adăugat medicul.

Există semne fizice ale carenței de calciu

Calciul este important, dar, din moment ce nivelul de calciu din organism poate fi dificil de evaluat doar printr-o analiză obișnuită de sânge, cum îți poți da seama că nu ai suficient?

Există mai multe semne care ar putea indica hipocalcemia și despre care merită să discuți cu medicul dacă le observi.

„Când vine vorba despre carență, unele dintre cele mai frecvente semne pe care le urmăresc sunt simptomele musculare, precum crampele sau spasmele”, a declarat dr. Stacie Stephenson, membră în consiliul de conducere al The American Nutrition Association. „Acestea apar adesea la nivelul mâinilor, picioarelor sau în jurul gurii și pot fi un semn timpuriu că reglarea calciului nu funcționează corespunzător.”

Aje a adăugat că printre primele simptome pe care le observă se numără și „furnicăturile sau amorțeala degetelor și a zonei din jurul gurii”.

În plus, printre manifestările mai greu de asociat cu o carență de calciu se numără unghiile fragile, părul uscat și predispus la rupere, precum și oboseala. Aceste simptome pot avea însă numeroase alte cauze, ceea ce face diagnosticul și mai dificil.

Modificările unghiilor, pielii și părului „reflectă o insuficiență de nutrienți pe termen mai lung, care afectează sănătatea țesuturilor”, potrivit lui Stephenson.

Alte simptome fizice ale carenței de calciu pot include:

piele uscată;

probleme dentare, inclusiv dinți cu smalț subțire, cu mici adâncituri sau șanțuri;

slăbiciune;

tulburări ale ritmului cardiac;

convulsii.

Și simptomele neurologice sunt frecvente

Poate părea surprinzător, dar calciul joacă un rol important și în funcționarea sistemului nervos. Din acest motiv, atunci când ai o carență, pot apărea inclusiv simptome neurologice.

„Calciul are un rol direct în transmiterea semnalelor nervoase, așa că, atunci când nivelurile scad, creierul resimte acest lucru”, a explicat Aje.

Scăderea nivelului de calciu poate face sistemul nervos „hiperexcitabil”, potrivit medicului, ceea ce poate provoca spasmele musculare și furnicăturile menționate anterior, dar și simptome cognitive.

„În ceea ce privește funcțiile cognitive și nivelul de energie, poți resimți oboseală, rezistență fizică scăzută sau ceață mentală, care se poate manifesta prin dificultăți de concentrare sau senzația că gândești mai greu”, a explicat Stephenson. „Uneori, carența de calciu este dificil de identificat deoarece simptomele sale pot semăna foarte mult cu cele produse de alte dezechilibre din organism.”

Problemele de memorie, schimbările de dispoziție și somnul de slabă calitate ar putea fi, de asemenea, semne ale unei carențe de calciu, potrivit lui Bajani. În cazurile mai severe pot apărea confuzie și manifestări neurologice precum convulsii, psihoză și encefalopatie.

„Modificările cognitive sau de dispoziție persistente nu ar trebui ignorate, mai ales atunci când apar împreună cu crampe musculare, furnicături sau oboseală”, a adăugat medicul.

Vitamina D și magneziul, importante pentru nivelul calciului

Corectarea unei carențe de calciu nu este atât de simplă precum administrarea unui supliment cu calciu. Tocmai de aceea, este important să discuți cu medicul despre simptomele care te îngrijorează.

De fapt, este posibil să nu ai nevoie de mai mult calciu. În unele situații, problema poate fi legată de vitamina D sau magneziu, nutrienți implicați în absorbția și utilizarea calciului de către organism.

„Atunci când analizezi o carență de calciu, trebuie să ții cont de faptul că acesta nu poate funcționa corespunzător fără o cantitate adecvată de vitamina D, deoarece vitamina D este esențială pentru a ajuta organismul să absoarbă și să utilizeze eficient calciul”, a explicat Stephenson. „Dacă nivelul vitaminei D este scăzut, poți avea impresia că există un deficit de calciu chiar și atunci când aportul alimentar pare adecvat.”

Un alt nutrient important pentru menținerea unui nivel sănătos al calciului este magneziul. Potrivit lui Stephenson, magneziul „joacă un rol-cheie în reglarea modului în care calciul intră și iese din celule și în felul în care mușchii se relaxează”.

„Atunci când magneziul este dezechilibrat, poate contribui la apariția unor simptome care ar putea fi confundate cu cele ale unei simple carențe de calciu. Totul este interconectat”, a adăugat ea.

Pentru că atât vitamina D, cât și magneziul sunt importante pentru absorbția și reglarea calciului, Stephenson recomandă să discuți cu medicul despre verificarea nivelurilor acestor nutrienți în sânge, deoarece „calciul nu poate funcționa corespunzător fără ei”.

Printre investigațiile care pot fi luate în calcul se numără verificarea vitaminei D, a hormonului paratiroidian și măsurarea calciului urinar pe 24 de ore.

„Vitamina D este esențială pentru absorbția calciului, așa că poți consuma suficient calciu și, cu toate acestea, să ai o carență dacă nivelul vitaminei D este scăzut”, a explicat Aje. „Modificările alimentare și suplimentele pot ajuta, dar este important să identifici mai întâi cauza de bază.”

Cum îți poți crește în siguranță aportul de calciu

Medicii recomandă adulților un aport de 1.000 mg de calciu pe zi, iar femeilor de peste 50 de ani și bărbaților de peste 70 de ani, 1.200 mg pe zi. Asta nu înseamnă însă că ar trebui să începi pur și simplu să iei suplimente cu calciu.

„Pentru mine contează modul în care oamenii obțin calciul, prefer ca acesta să provină în principal din alimente integrale, iar suplimentele să fie folosite numai atunci când există o indicație medicală clară”, a explicat Stephenson.

Ea recomandă să introduci în alimentație mai multe surse naturale de calciu, precum legumele cu frunze verzi, produsele lactate, alternativele vegetale fortificate, nucile și semințele.

„Organismul tău absoarbe mai ușor calciul din alimente decât pe cel din suplimente”, a spus Stephenson. „Corpul știe ce să facă cu acest calciu. El este absorbit împreună cu toți ceilalți nutrienți dintr-o salată de kale, de exemplu, sau dintr-un iaurt.”

În schimb, administrarea unui supliment poate furniza „o doză mult mai mare de calciu” decât are nevoie organismul tău, potrivit lui Stephenson. „Acest lucru poate provoca probleme precum pietre la rinichi și constipație.”

„M-aș concentra pe obținerea calciului din alimente, aș susține sănătatea oaselor prin exerciții fizice cu susținerea greutății corporale și aș lua în considerare suplimentele numai dacă analizele sau factorii de risc arată că am cu adevărat nevoie de ele”, a explicat Stephenson.

Chiar dacă nu crezi că ai o carență de calciu, este important să faci controale medicale periodice, pentru a te asigura că totul este în regulă și pentru a identifica eventualele probleme înainte ca acestea să devină dificil de corectat.

„Caracterul silențios al carenței de calciu este ceea ce o face periculoasă”, a explicat Aje. „Organismul tău este remarcabil de eficient în menținerea unui nivel normal al calciului în sânge prin extragerea lui din oase, astfel încât poți avea o carență importantă timp de ani întregi înainte ca o analiză standard de sânge să indice vreo problemă.”

„Tocmai de aceea este importantă evaluarea densității osoase, în special pentru femeile care se apropie de menopauză”, a adăugat ea.

Poate că nu te gândești în fiecare zi la cât calciu consumi, dar, dacă nu îi oferi organismului suficient, corpul tău îți poate transmite semnale. Iar aceste semnale merită luate în serios.

Sursa: Health Yahoo