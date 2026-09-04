Reglarea glicemiei depinde și de această băutură

Persoanele cu diabet au, de obicei, câteva strategii la care apelează pentru a-și reduce rapid și în siguranță glicemia atunci când valorile depășesc limitele sănătoase. Dar consumul de apă poate să scadă glicemia sau există alte soluții mai eficiente?

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Specialiști consultați de publicația Prevention, Sapna Peruvemba, dietetician specializat în alimentația pe bază de plante, Jamie Baham, dietetician specializat în prevenirea cancerului, și dr. Victoria Finn, medic endocrinolog spun că, deși nu este o soluție miraculoasă, consumul de apă poate contribui la prevenirea creșterilor bruște ale glicemiei sau la reducerea valorilor acesteia. În continuare, specialiștii explică modul în care funcționează și câtă apă ar trebui să bei.

Ce se întâmplă cu glicemia când ești deshidratat

Dacă ești deshidratat sau pur și simplu nu bei suficientă apă, glicemia ta poate crește. Când ești deshidratat, cantitatea de apă din sânge scade, ceea ce înseamnă că zahărul deja prezent devine mai concentrat, explică dieteticianul Sapna Peruvemba. Deoarece aproximativ 92% din plasma sanguină este apă, chiar și o deshidratare ușoară poate produce o creștere vizibilă a glicemiei.

Dieteticianul Jamie Baham compară acest efect cu diferența dintre apă și sirop. Sângele unei persoane bine hidratate este mai fluid și conține mai multă apă, în timp ce sângele unei persoane care nu consumă suficiente lichide este mai vâscos și are o concentrație mai mare de zahăr.

Potrivit University of Maryland Medical System, chiar și deshidratarea ușoară poate crește glicemia cu 50 până la 110 mg/dl în cazul persoanelor cu diabet. Având în vedere că diferența dintre valorile normale ale glicemiei și cele asociate diabetului este de numai 25 mg/dl, această creștere este semnificativă.

Consumul de apă poate reduce glicemia?

Apa poate susține metabolismul, dar nu reprezintă un tratament pentru glicemia crescută și nu poate înlocui insulina sau medicamentele pentru diabet. Deși îți poate ajuta într-o anumită măsură organismul, apa nu va corecta rapid o creștere a glicemiei apărută după masă și nici o hiperglicemie prelungită, explică endocrinologul Victoria Finn.

Totuși, apa contribuie în mai multe moduri la menținerea glicemiei în limite sănătoase. Atunci când bei apă, îți ajuți rinichii să filtreze excesul de glucoză din sânge și să îl elimine prin urină. Cu cât ești mai bine hidratat, cu atât organismul tău poate elimina mai eficient surplusul de zahăr, spune Peruvemba.

Un aport adecvat de apă influențează și hormoni precum vasopresina, care contribuie la reglarea glicemiei. În plus, un studiu publicat în Journal of Diabetes and Metabolic Disorders a constatat că obiceiul de a bea apă înaintea fiecărei mese a contribuit la scăderea glicemiei pe nemâncate în cazul persoanelor cu diabet de tip 2.

Hidratarea corespunzătoare poate contribui și la prevenirea unor valori fals crescute ale glicemiei, explică dr. Finn. Deshidratarea, chiar și cea ușoară, poate concentra glucoza din sânge, făcând ca valorile măsurate să pară mai mari decât sunt în realitate.

Acest lucru poate deveni periculos, deoarece o valoare fals crescută poate conduce la administrarea unui tratament incorect. Dacă glicemia pare neobișnuit de mare, este indicat să bei puțină apă și să o verifici din nou.

Poate apa să oprească cetoacidoza diabetică?

Cetoacidoza diabetică este o complicație gravă, întâlnită cel mai frecvent în diabetul de tip 1. Aceasta apare atunci când organismul tău nu are suficientă insulină pentru a utiliza glucoza drept sursă de energie, explică dr. Finn.

În această situație, corpul este forțat să ardă grăsimi și produce cetone care cresc în mod periculos aciditatea sângelui.

Deși hidratarea corespunzătoare poate contribui la menținerea glicemiei, simplul consum de apă nu poate preveni și nici opri cetoacidoza diabetică. Aceasta este provocată în principal de lipsa insulinei, nu de lipsa apei.

Odată ce începe producerea cetonelor, procesul poate fi oprit numai prin administrarea insulinei și acordarea urgentă a îngrijirilor medicale.

Câtă apă ar trebui să bei pentru a susține menținerea unei glicemii sănătoase

Indiferent dacă ai prediabet, diabet sau valori normale ale glicemiei, recomandările generale privind cantitatea de apă rămân aceleași.

Persoanele cu glicemia ridicată nu au neapărat nevoie de mai multă apă decât restul populației, spune Peruvemba. Totuși, deoarece deshidratarea le poate crește mai ușor glicemia, este și mai important să acorde atenție consumului de lichide.

Aportul zilnic total recomandat de apă este de aproximativ:

11,5 căni sau 2,7 litri pentru femei;

15,5 căni sau 3,7 litri pentru bărbați.

Potrivit Mayo Clinic, aproximativ 20% din această cantitate provine, de obicei, din alimente. Prin urmare, femeile ar trebui să consume zilnic cel puțin 9,2 căni, adică aproximativ 2,2 litri, de apă și alte lichide, iar bărbații aproximativ 12,4 căni, adică 2,9 litri.

Necesarul exact poate varia însă în funcție de starea de sănătate, nivelul de activitate, climă și alte particularități individuale.

Consumul de apă poate fi util atunci când glicemia este ușor crescută, în cazul creșterilor timpurii apărute după masă sau atunci când valoarea ridicată este provocată în principal de deshidratare, explică dr. Finn. Apa nu este însă o soluție suficientă de una singură.

Dacă întâmpini dificultăți în menținerea glicemiei la valori stabile și sănătoase, asigură-te mai întâi că bei suficiente lichide. În același timp, discută cu medicul despre valorile înregistrate și despre nevoile tale, pentru a te asigura că iei toate măsurile necesare.

Sursa: Prevenion