Așa îndepărtezi în siguranță ceara din urechi

De obicei, problemele legate de acumularea cerumenului se rezolvă de la sine. Totuși, pot apărea probleme atunci când cerumenul se acumulează mai repede decât reușesc urechile să îl elimine sau când încercările de curățare, deși bine intenționate, îl împing și mai adânc în canalul auditiv.

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„Încercările de a curăța ceara din urechi pot provoca mai multe probleme decât rezolvă”, explică Jenaye Baker, specialistă în otorinolaringologie. „Urechile se curăță singure. Atunci când stratul exterior al pielii din canalul auditiv se descuamează, cerumenul este eliminat odată cu acesta.”

Dar dacă acest proces natural nu funcționează suficient de bine, există și alte soluții. Jenaye Baker explică ce metode poți încerca în siguranță, ce ar trebui să eviți și când este cazul să mergi la medic.

Cum să îndepărtezi ceara din urechi

Așadar, ce ar trebui să faci atunci când acumularea de cerumen devine deranjantă? Dacă îți provoacă disconfort, poți apela la câteva metode sigure, recomandate de specialiști, care nu îți afectează canalul auditiv sau timpanul.

Picăturile pentru urechi

Picăturile pentru urechi disponibile fără prescripție medicală, precum Debrox®, sunt soluții care conțin o concentrație adecvată de peroxid de hidrogen sau alte tipuri de peroxizi, pentru a ajuta la dizolvarea cerumenului.

Iată cum să folosești în siguranță picăturile pentru curățarea urechilor:

Întinde-te pe o parte. Asigură-te că urechea pe care vrei să o tratezi este orientată în sus. Aplică picăturile conform indicațiilor. Respectă instrucțiunile de pe ambalaj. Lasă soluția să acționeze. Menține lichidul în ureche aproximativ cinci minute. Astfel, soluția poate pătrunde în cerumen și îl poate înmuia. Pregătește un șervețel. Când te ridici, lichidul ar trebui să se scurgă din ureche, eliminând și o parte din ceara înmuiată.

Picăturile pentru curățarea urechilor funcționează cel mai bine atunci când există doar o cantitate mică de cerumen. Este posibil să nu fie eficiente dacă ai o acumulare excesivă de ceară sau un dop de cerumen, adică o masă compactă de ceară care blochează canalul auditiv.

„Dacă ai un dop de cerumen, aplicarea picăturilor poate agrava situația”, avertizează Baker. „Picăturile vor înmuia dopul, dar nu îl vor dizolva sau elimina complet. În consecință, dopul înmuiat poate ajunge să blocheze și mai mult urechea.”

Irigarea urechii cu o pară de cauciuc

Dacă picăturile nu sunt suficiente, o altă opțiune poate fi spălarea urechii cu ajutorul unei pere de cauciuc pentru irigare. Aceste dispozitive mici, care pot fi manevrate cu mâna, sunt disponibile în majoritatea farmaciilor.

Pentru a-ți curăța urechea prin irigare:

Umple para de cauciuc cu apă călduță, nu fierbinte. Așază vârful dispozitivului aproape de deschiderea urechii, fără să îl introduci în canalul auditiv. Apasă ușor para, astfel încât apa să pătrundă delicat în ureche. Înclină capul deasupra chiuvetei sau a căzii, pentru a permite apei și cerumenului să se scurgă.

Înainte de a începe, ține cont de câteva măsuri importante de precauție.

Fii delicat. O presiune prea mare a apei poate provoca leziuni ale timpanului.

Verifică temperatura apei. Apa prea fierbinte sau prea rece îți poate provoca amețeli.

Află când trebuie să eviți această metodă. Nu folosi irigarea dacă ai timpanul perforat sau dacă ai suferit în trecut o intervenție chirurgicală la nivelul timpanului.

„Dacă nu te simți confortabil să îți faci singur irigarea urechilor, întreabă medicul de familie dacă poate efectua această procedură pentru tine”, recomandă Baker.

Uleiul mineral

Medicul îți poate recomanda să aplici câteva picături de ulei mineral în urechi înainte de consultația pentru îndepărtarea cerumenului.

Acesta poate ajuta la lubrifierea canalului auditiv și la înmuierea cerumenului, facilitând eliminarea lui.

Unele persoane folosesc în acest scop ulei de măsline, care poate avea un efect asemănător. Totuși, nu încerca să folosești uleiul de măsline ca tratament de sine stătător.

Un studiu a arătat că, atunci când este utilizat singur, uleiul de măsline poate agrava acumularea cerumenului în urechi.

„Ar trebui folosit doar dacă urmează să mergi și la medic pentru îndepărtarea cerumenului”, precizează Baker.

Îndepărtarea cerumenului: ce să NU faci

Nu toate metodele de îndepărtare a cerumenului sunt sigure, chiar dacă sunt populare sau promovate pe scară largă.

Baker recomandă să eviți în special două dintre ele.

Bețișoarele de urechi

Avertismentul imprimat pe ambalajele bețișoarelor de urechi există dintr-un motiv întemeiat: „Nu introduce bețișoarele în canalul auditiv.”

„Capătul bețișorului nu face decât să împingă cerumenul mai adânc în ureche”, explică Baker. „Cu cât îl folosești mai des, cu atât împingi mai multă ceară spre interior.”

Există și un risc real de accidentare. Dacă introduci bețișorul prea adânc, îți poți perfora timpanul.

De asemenea, poți zgâria canalul auditiv, provocând mici leziuni ale pielii, care facilitează pătrunderea bacteriilor și apariția infecțiilor.

Când ar trebui să mergi la medic

Deși acumularea cerumenului este, în general, mai degrabă deranjantă decât periculoasă, există situații în care ai nevoie de ajutorul unui specialist pentru a-l îndepărta.

„Nu este ceva foarte frecvent, dar unele persoane au nevoie de curățarea urechilor de către un specialist”, spune Baker. „Acest lucru se poate întâmpla dacă ai în mod repetat dopuri de cerumen, chiar dacă nu introduci în urechi bețișoare, dopuri de protecție sau alte obiecte asemănătoare.”

Solicită un consult medical dacă metodele recomandate pentru acasă nu funcționează și ai unul sau mai multe dintre următoarele simptome:

Te doare urechea.

Auzi înfundat sau observi o diminuare a auzului.

Ai senzația că ceva îți blochează urechea.

Te simți amețit.

Ai tinitus, adică percepi țiuituri sau alte zgomote în urechi.

Medicul va trebui să îți examineze urechea pentru a verifica dacă ai canalul auditiv liber sau dacă acesta este blocat de cerumen.

Dacă problema este minoră, este posibil ca dopul să poată fi îndepărtat chiar în timpul consultației.

Medicul poate folosi un microscop special pentru a examina interiorul canalului auditiv, pentru a desprinde cerumenul și pentru a-l elimina prin aspirație.

Este important să știi însă că senzația de ureche înfundată poate avea și alte cauze, iar numai un specialist poate stabili cu certitudine diagnosticul.

„Ar putea fi vorba despre o infecție a urechii medii, în care lichidul se acumulează în spațiul din spatele timpanului”, explică Baker. „Sau ai putea avea o infecție virală care afectează urechea internă. În aceste situații, medicul poate stabili diagnosticul și îți poate recomanda tratamentul necesar pentru a preveni pierderea permanentă a auzului.”

Ce trebuie să reții

Dacă nu ai o problemă specifică, nu ar trebui să îți faci griji în privința cerumenului. Prezența lui nu este un semn de igienă precară. Dimpotrivă, acesta joacă un rol important în menținerea sănătății urechilor.

„Mulți oameni cred că ceara din urechi este murdărie și trebuie îndepărtată, dar, în realitate, are proprietăți antifungice și antibacteriene”, explică Baker. „De asemenea, protejează urechile de particulele care ar putea afecta timpanul, precum praful, murdăria și firele de păr.”

Sursa: Cleveland Clinic