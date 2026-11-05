 Cât de mult ne afectează sănătatea poluarea din trafic
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Prevenție și tratamentRemedii naturisteMedicii răspundViața sexualăSpecialiștiCe te doare?WellnessFamiliePsiho
scroll right

Cât de mult ne afectează sănătatea poluarea din trafic

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Dioxidul de azot (NO₂) este un poluant invizibil, rezultat în principal din arderea combustibililor. În București, traficul rutier este una dintre principalele surse de emisii de NO₂, iar concentrațiile acestuia pot varia de la o zonă la alta. Deși nu poate fi observat cu ochiul liber, nivelul acestui poluant în aerul pe care îl respirăm are un impact semnificativ asupra sănătății, în special în cazul expunerii prelungite.

Poluare oras poluat masini FOTO Shutterstock jpg
Foto: Shutterstock

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, dioxidul de azot poate irita căile respiratorii și poate agrava afecțiunile respiratorii existente. Copiii sunt deosebit de vulnerabili la efectele acestui poluant, care poate contribui la intensificarea simptomelor astmului și la afectarea funcției pulmonare la cei cu această afecțiune. Cercetările arată și efecte nocive asupra sistemului cardiovascular al copiilor și adolescenților: expunerea pe termen scurt și lung la NO₂ este corelată cu valori mai ridicate ale tensiunii arteriale și un risc crescut de hipertensiune. Totodată, expunerea în timpul sarcinii, în special în primul trimestru, este asociată cu un risc mai mare de astm și rinită alergică la copii.

Poluarea aerului reprezintă una dintre cele mai mari amenințări la adresa sănătății în Europa. La nivel european, 9 din 10 persoane respiră aer în care concentrațiile de poluanți depășesc nivelurile recomandate de Organizația Mondială a Sănătății. Potrivit Agenției Europene de Mediu, în 2023, aproximativ 34.000 de decese au fost atribuite în Uniunea Europeană expunerii la concentrații de dioxid de azot peste nivelul recomandat. În România, numărul deceselor atribuite expunerii la acest poluant a fost estimat la 2.218 în același an.

„Poluarea cu dioxid de azot, generată în principal de traficul auto și de industrie, este un pericol direct și dovedit pentru sănătatea noastră. Studii globale, efectuate pe zeci de milioane de oameni, confirmă că expunerea la NO2 crește cu peste 26% riscul de spitalizare ca urmare a acutizării astmului, cele mai vulnerabile fiind populațiile din mediile urbane aglomerate, în special în sezonul rece. De asemenea, pacienții cu BPOC pierd ani din viață atunci când sunt expuși la aer cu concentrații crescute de dioxid de azot, iar riscul de deces la vârstnici este semnificativ mai mare. Totodată, expunerea la acest poluant este asociată cu o incidență crescută a cancerului pulmonar, fapt demonstrat chiar și în rândul persoanelor nefumătoare. Expunerea la traficul intens, în special a copiilor, a vârstnicilor și a pacienților cu afecțiuni respiratorii cronice, induce un risc crescut de îmbolnăvire, crescând numărul anilor trăiți cu boală și scăzând calitatea vieții. Fiecare pas pe care îl facem pentru reducerea poluării aerului înseamnă vieți salvate și sănătate pentru plămânii noștri”, declară Conf. Univ. Dr. Beatrice Mahler.

Noile standarde europene privind calitatea aerului

În România, problema poluării cu dioxid de azot a atras atenția Comisiei Europene încă din 2020, când a fost declanșată o procedură de infringement împotriva țării noastre din cauza depășirii valorilor limită de NO₂ în cinci orașe: București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara.

În acest context, Directiva Uniunii Europene 2024/2881 privind calitatea aerului înconjurător introduce standarde mai stricte, care trebuie respectate până în 2030. În cazul dioxidului de azot (NO₂), valoarea limită anuală va fi redusă de la 40 µg/m³ la 20 µg/m³, începând cu 1 ianuarie 2030. Statele membre au termen până la 11 decembrie 2026 să transpună directiva în legislația națională.

„Bucureștiul are o problemă serioasă atât cu poluarea cu dioxid de azot, cât și cu monitorizarea insuficientă a acestui poluant. Fără date complete, corecte și reprezentative, autoritățile nu pot evalua în mod real expunerea populației și nici nu pot adopta măsuri eficiente pentru protejarea sănătății publice. Monitorizarea complementară cu tuburi pasive reprezintă o soluție accesibilă și eficientă pentru identificarea zonelor cu concentrații ridicate de NO₂, în special de-a lungul arterelor intens circulate. Rezultatele acestor măsurători trebuie să stea la baza unor politici publice eficiente în reducerea poluării, nu să rămână doar statistici. Bucureștiul are nevoie de o rețea de monitorizare îmbunătățită, dar și de măsuri curajoase pentru reducerea poluării, în special instituirea unei Zone cu Emisii Reduse la nivelul Capitalei, care să limiteze emisiile generate de traficul rutier și să contribuie la un aer mai curat pentru locuitori”, declară Oana Neneciu, director executiv al Centrului pentru Politici Durabile Ecopolis.

Main CNM jpg
Medicina anului 2030, în prim-plan la cea de-a VII-a ediție a Conferinței Naționale MedLife adevarul.ro

Ghid de cumpărături

alina sorescu jpg
Alina Sorescu a spus adevărul despre relația cu Alexandru Ciucu, la patru ani de la divorț. „Nu e subiectul cel mai fericit din lume” Vedete românești
Zodia care renaste din propria cenusa in septembrie 2023 O asteapta o luna de pomina va avea lumea la picioare 2 1024x1024 jpg
Zodia care reușește să scape de un mare necaz. Acest nativ are sprijinul Divinității în următoarele 2 săptămâni Horoscop
image
#Analize Adevărul
De ce aduc firmele muncitori din Asia, deși îi costă cu 35% mai mult decât românii. Explicațiile unui antreprenor adevarul.ro
image
#Război în Ucraina
Putin nu mai are încredere în Trump și vrea să intensifice atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei adevarul.ro

Parteneri

image
Confesiunile nepotului lui Emeric Ienei, la un an de la moartea marelui antrenor al Stelei: „Târziu mi-am dat seama ce monument am avut în familie” www.fanatik.ro
image
Concedieri în România. Unul dintre cei mai mari angajatori din Bistrița-Năsăud trimite sute de oameni acasă observatornews.ro
image
Rusia își vinde rezervele de aur într-un ritm nemaivăzut de la falimentul din 1998. China cumpără masiv www.antena3.ro
image
Ultimul tun al cancelariei lui Bolojan le-a explodat în față. Jumătate de milion de euro pentru autoturisme „închiriate” prin firma fiului unui mare liberal. A câștigat licitația fără să aibă mașinile din contract, așa că a dat altele. Gratis www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
A venit raportul preliminar al autopsiei. Cauza morții lui Jesus de Miguel și ce înseamnă pentru Jesus Owono as.ro
image
Mona Muscă, de la reformele din cultură, la retragerea definitivă. Cum a fost surprinsă ultima dată în public playtech.ro
image
Gabi Torje și Alin Alexuc, remarcați de localnicii chinezi la Asia Express. Cum au fost caracterizați cei doi www.fanatik.ro
image
Câți bani au primit eliminatele Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, de la Antena 1, pentru cele 9 săptămâni la Asia Express www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 64 de ani, Alexandru Rafila și-a făcut iubită cu peste 20 de ani mai tânără! Blondă, elegantă, zâmbitoare, îmbrăcată în alb din cap până-n picioare, tânăra a atras atenția la botezul copilului lui Alfred Simonis / FOTO www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Letizia, seducție regală cu un umăr dezgolit! Regina Spaniei a făcut senzație lângă Felipe într-o rochie bleumarin spectaculoasă okmagazine.ro
image
Jale la Monaco! Prințesa Charlene și Prințul Albert l-au condus pe ultimul drum pe tânărul Grimaldi, mort la doar 29 de ani în împrejurări neelucidate okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Istoria sumbră a neutralizării morților periculoși, în Evul Mediu historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Războiul Romei împotriva piraților din Mediterana: campania spectaculoasă a lui Pompei cel Mare historia.ro
Coperta noiembrie jpg
A apărut numărul de noiembrie al revistei Click!Sănătate! Prevenție și tratament
shutterstock 2528961337 jpg
Cum influențează cafeaua și cofeina inflamația din organism? Prevenție și tratament
bere pahare istock jpg
Berea, un pericol ascuns pentru sănătatea bărbaților? Ce se întâmplă cu testosteronul și potența când consumul devine un obicei Sănătate!
shutterstock 2503137927 jpg
Care este numărul de pași ce ar putea reduce riscul de Alzheimer? Prevenție și tratament
shutterstock 2356444739 (1) jpg
Acestea sunt cele mai bune 7 fructe pentru scăderea tensiunii arteriale, potrivit specialiștilor Specialiști
copil si parinte jpg
Câtă încredere putem avea în influencerii de parenting? Specialiști
Shutterstock test glicemie png
Aliatul surpriză al glicemiei! Ce au arătat 13 studii clinice despre efectele acestui condiment Sănătate!
shutterstock 2377509731 jpg
De ce este periculoasă infecția cu HPV la bărbați? Ce te doare?
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE actualitate.net