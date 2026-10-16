Probleme de sănătate care pot afecta diferit femeile şi bărbaţii

Femeile și bărbații pot fi afectați de aceleași boli, dar în moduri diferite. Adică simptomele pot fi similare, dar modul în care aceste afecțiuni afectează organismul și tipul de tratament necesar pot varia în funcție de sex.

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Infarctul miocardic, accidentul vascular cerebral și osteoporoza fac parte din categoria bolilor ce pot afecta organismele diferit, în funcție de sex. De aceea, este bine să fii informat dacă prezinți anumite simptome.

Accidentul vascular cerebral

Un accident vascular cerebral (AVC) se produce când alimentarea cu sânge a unei părți din creier este întreruptă sau redusă. În caz de AVC, simptomele întâlnite atât în rândul femeilor, cât și în cazul bărbaților, sunt: slăbiciune bruscă pe o parte a corpului, pierderea capacităţii de a vorbi, a echilibrului și confuzie.

Statisticile arată că accidentul vascular cerebral este mai frecvent în rândul femeilor, iar acestea se pot confrunta strict cu stări de leșin, agitație, vărsături, dureri, sughiț, confuzie și convulsii.

Factorii de risc legați de stilul de viață sunt: obezitatea, fumatul sau expunerea la fumatul pasiv, consumul excesiv de alcool și sedentarismul. În cazul femeilor, factori de risc suplimentari sunt: sarcina și anticoncepţionalele orale.

Infarctul

Bărbații sunt predispuși la infarct miocardic de la o vârstă mai tânără; în cazul femeilor, riscul crește în jurul vârstei de 50 de ani.

În timpul unui infarct, atât bărbații, cât și femeile, se pot confrunta cu dureri în piept, dar și o senzație neplăcută de apăsare în această zonă. Femeile pot experimenta, în plus, dificultăți de respirație, greață, vărsături și dureri de spate sau de maxilar.

Pentru a reduce riscul de infarct miocardic, renunță la fumat, limitează consumul de alcool, de energizante și grăsimile saturate din alimentație. De asemenea, este bine să fii activ în fiecare zi, evitând însă efortul solicitant!

Bolile autoimune

Aceste afecţiuni sunt mai frecvente la femei decât la bărbaţi, potrivit Asociaţiei Americane de Boli Autoimune. Există un risc mai mare ca bolile autoimune să se dezvolte la femei în sarcină, în timpul schimbărilor hormonale sau în perioadele de stres cronic.

Există peste 80 de boli autoimune, printre cele mai frecvente fiind lupusul, artrita reumatoidă şi scleroza multiplă. „Aproximativ 9 din 10 diagnostice de lupus sunt la femei cu vârsta cuprinsă între 15 și 44 de ani”, potrivit Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) din SUA.

Alopecia

Pierderea părului, adică alopecia, este întâlnită la ambele sexe. Totuşi, bărbații prezintă un risc mai mare decât femeile să își piardă părul, pe măsură ce înaintează în vârstă. De vină poate fi testosteronul, adică cel mai important hormon sexual masculin, care influențează acest aspect. Femeile se pot confrunta cu alopecie androgenetică, asociată uneori cu sindromul ovarelor polichistice. Întâlnită la femei este și alopecia areată (peladă), care se manifestă prin căderea părului pe porțiuni circulare.

Osteoporoza

Numită și „boala oaselor fragile”, osteoporoza este o afecțiune care determină slăbirea sistemului osos. Statisticile arată că osteoporoza este mai întâlnită în rândul femeilor decât al bărbaților. Acest lucru se întâmplă din cauza modificărilor hormonale pe care ele le experimentează în timpul menopauzei și care afectează direct densitatea osoasă. De asemenea, femeile pot dezvolta mai ușor osteoporoză dacă au menopauză precoce (adică înainte de 46 de ani), dacă au făcut operaţie de histerectomie înainte de 45 de ani.