 Se poate transmite ciuma pe cale respiratorie? Colegiul Medicilor explică
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Se poate transmite ciuma pe cale respiratorie? Colegiul Medicilor explică

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Pesta, cunoscută mai ales ca ciumă, este o boală infecţioasă deosebit de contagioasă, care, în trecut, a declanşat pandemii. Rozătoarele, în special şobolanii, sunt un vector de transmitere important. Cu toate că este o boală rară, riscul de transmitere la om creşte în anumite condiţii.

Ciuma pneumonică afectează plămânii și poate permite transmiterea interumană
Ciuma pneumonică afectează plămânii și poate permite transmiterea interumană Foto: Shutterstock

În contextul informațiilor apărute în spațiul public, Comisia de Boli Infecțioase a Colegiului Medicilor din România aduce în atenție o serie de precizări pentru o informare corectă privind pesta (ciuma), a modului de transmitere, a formelor clinice și, mai ales, a posibilităților actuale de tratament.

Pesta, cunoscută și sub numele popular de „ciumă”, este o boală infecțioasă provocată de bacteria Yersinia pestis. Pesta este o zoonoză care se transmite de la rozătoare (șobolan) la om prin intermediul unui vector, și anume puricele infectat.

Transmiterea la om se produce cel mai frecvent vectorial, prin înțepătura unui purice infectat. Sunt posibile, însă, și alte căi de transmitere, inclusiv prin contact direct, iar în cazul formei pneumonice este posibilă transmiterea de la o persoană la alta pe cale respiratorie.

Ciuma pneumonică permite transmiterea de la om la om

Pesta poate avea trei forme clinice principale:

➡️ forma bubonică – caracterizată prin apariția unor ganglioni limfatici măriți și dureroși în teritoriul corespunzător locului în care s-a produs înțepătura puricelui;

➡️ forma septicemică – forma sistemică a bolii, în care infecția se răspândește în organism;

➡️ forma pneumonică– afectează plămânii și poate permite transmiterea interumană.

Forma bubonică poate evolua către forme severe, septicemică sau pulmonară.

Se tratează cu antibiotice

Pesta este o boală tratabilă cu antibiotice, însă este esențial ca diagnosticul să fie stabilit cât mai repede, iar tratamentul să fie inițiat fără întârziere.

„Pesta este o boală infecțioasă cunoscută mai ales prin marile epidemii și pandemii pe care le-a provocat de-a lungul istoriei, inclusiv în Evul Mediu, când a determinat un număr foarte mare de îmbolnăviri și decese. În timp, îmbunătățirea condițiilor de viață și de igienă, măsurile de sănătate publică și, ulterior, apariția antibioticelor au contribuit semnificativ la reducerea impactului bolii. Pesta nu a dispărut însă și continuă să fie prezentă în anumite regiuni ale lumii, dar în prezent poate fi tratată eficient cu antibiotice, dacă este diagnosticată și tratată la timp”, a declarat Prof. Univ. Dr. Simin Aysel Florescu, Președinta Comisiei de Boli Infecțioase a Colegiului Medicilor din România.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), în absența tratamentului, mortalitatea formei bubonice este de aproximativ 30–60%, iar formele pneumonică și septicemică pot fi aproape întotdeauna fatale dacă nu sunt tratate la timp.

Antibioticele sunt eficiente împotriva infecției, iar diagnosticul precoce și inițierea rapidă a tratamentului pot salva viața pacientului.

Pesta nu a dispărut și rămâne endemică în mai multe țări. Conform datelor OMS, în perioada 2019–2025, cele mai multe cazuri raportate au provenit din Republica Democratică Congo și Madagascar. Boala poate produce atât cazuri izolate, cât și focare sau epidemii.

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