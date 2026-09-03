Ştiai că unele medicamente pot afecta auzul? Anumite antibiotice, printre ele

Medicamentele au diverse efecte secundare, iar printre acestea se numără şi afectarea auzului. Este bine de ştiut care sunt acestea şi ce ar trebui să faci în cazul în care urmezi tratamente cu astfel de medicamente!

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Ototoxicitatea este un termen medical care se referă la afectarea auzului ca urmare a administrării unui medicament. Mai exact, medicamentele ototoxice pot deteriora celulele ciliate care căptușesc urechea internă, în special cohleea (partea urechii interne responsabile cu auzul) şi sistemul vestibular (implicat în menţinerea echilibrului).

Multe medicamente prescrise în mod obișnuit au acest efect advers, ototoxicitatea, care implică pierderea auzului, tinitus (ţiuit constant în urechi) şi/sau vertijulul (senzaţia de ameţeală severă şi pierderea echilibrului).

Simptome posibile

Manifestările pot apărea brusc sau pot necesita timp pentru a se dezvolta și a deveni sesizabile. Pentru multe persoane, țiuitul în urechi este primul semn notabil. Simptomele suplimentare ale medicamentelor ototoxice pot include dureri de cap, problemele de echilibru, senzaţia de urechi pline, mişcarea cu greutate a capului, tulburări de vedere (senzaţia că obiectele din câmpul vizual se mişcă), dificultăți de mers, senzația de instabilitate sau amețeala.

Severitatea simptomelor depinde de durata tratamentului şi de doza de medicamente luate, precum şi de afectarea uneia sau a ambelor urechi.

Antibioticele

Antibioticele aminoglicozidice precum gentamicina, tobramicina și streptomicina sunt, de obicei, prescrise pentru infecții grave, cum ar fi sepsisul, meningita sau tuberculoza - afecțiuni în care tratamentul prompt poate salva viaţa. În aceste cazuri, beneficiile depășesc adesea riscul potențial de pierdere a auzului. Administrate de obicei intravenos, astfel de antibiotice se numără printre cele mai bine documentate medicamente ototoxice. Ele pot provoca pierderea ireversibilă a auzului, în special când sunt utilizate în doze mari sau pe perioade lungi.

Alte antibiotice, care includ macrolidele (ca eritromicina și azitromicina) și vancomicina, au fost, de asemenea, asociate cu probleme de auz, în special la adulții în vârstă sau la persoanele cu probleme renale.

Analgezicele

Dozele mari de analgezice comune, inclusiv aspirina, medicamentele antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), cum ar fi ibuprofenul și naproxenul, utilizate în mod obișnuit pentru ameliorarea durerii, inflamației și febrei - și chiar paracetamolul, au fost asociate cu tinitus și afectarea auzului.

Diureticele

Diureticele de ansă, cum ar fi furosemid, bumetanid, sunt indicate pentru a gestiona insuficiența cardiacă sau hipertensiunea arterială. Administrate în doze mari sau intravenos, acestea pot provoca pierderea temporară a auzului prin perturbarea echilibrului fluidelor și electroliților din urechea internă.

De asemenea, alte antihipertensive, precum ramiprilul şi amlodipina, pot afecta auzul.

Chimioterapia

Anumite medicamente chimioterapice, în special cele care conțin platină (precum cisplatina și carboplatina) sunt cunoscute ca fiind ototoxice. Cisplatina, adesea utilizată pentru tratarea cancerului testicular, ovarian, de sân, de cap și de gât, prezintă un risc semnificativ de pierdere permanentă a auzului. Până la 60% dintre pacienții tratați cu cisplatină prezintă un anumit grad de pierdere a auzului. Cercetătorii explorează modalități de a reduce riscul prin ajustarea dozei sau a frecvenței fără a compromite eficacitatea medicamentului.

Antimalaricele

Medicamente antimalarice precum chinina pot provoca pierderea auzului reversibilă sau tinitus. Administrată în doze mari şi pe o perioadă îndelungată, hidroxiclorochina, medicament antimalaric şi antireumatic (indicat în lupus şi artrită reumatoidă), poate afecta auzul.

Cum te poţi proteja

Înainte de a lua un medicament, este important să cunoşti efectele secundare posibile. Deși administrarea de medicamente cu potențiale efecte ototoxice poate fi inevitabilă pentru anumite afecțiuni precum cancerul sau sepsisul, medicul poate prescrie o alternativă care nu afectează sănătatea auzului.

Informează medicul despre orice simptome auditive neobişnuite ai şi monitorizează-ţi auzul în timpul tratamentului cu testele audiometrice.

Evită să iei medicamente ototoxice în timpul petrecut în zgomot intens, pentru că acest lucru favorizează deteriorarea auditivă.