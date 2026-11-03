 Tratamentul și recuperarea pacientului cu cancer pulmonar, decontate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate
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Tratamentul și recuperarea pacientului cu cancer pulmonar, decontate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate

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Pacienții cu cancer pulmonar au la dispoziție un traseu de îngrijire care cuprinde diagnosticarea, tratamentul, monitorizarea și recuperarea. Punctul de pornire este, de regulă, medicul de familie, care evaluează simptomele și antecedentele medicale și orientează pacientul către investigațiile necesare sau către medicul specialist pneumolog.

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Foto: Shutterstock

Investigațiile pentru suspiciune oncologică nu depind de plafonul lunar

Investigațiile recomandate pe biletele de trimitere cu mențiunea „SO” (suspiciune oncologică) sunt decontate în afara valorii de contract a furnizorilor. De aceste investigații beneficiază inclusiv persoanele neasigurate, în condițiile prevăzute de legislație.

Diagnostic complet în 28 de zile

Din 1 iulie 2024, sistemul de asigurări sociale de sănătate decontează pachete standardizate de spitalizare de zi pentru diagnosticarea cancerului pulmonar, evaluarea extinderii bolii și a stării clinico-biologice a pacientului. Se recomandă ca aceste etape să fie parcurse într-un interval de 28 de zile calendaristice, în vederea stabilirii strategiei terapeutice de către comisia multidisciplinară.

Tratament și sprijin pe termen lung

- Pacienții neasigurați beneficiază de asigurare odată cu includerea în Programul național de oncologie, în condițiile legii;

- Spitalizarea continuă se decontează fără limită privind numărul de zile sau de internări, atunci când este necesară medical;

- Investigațiile paraclinice necesare monitorizării afecțiunilor oncologice se efectuează în maximum 5 zile lucrătoare de la solicitare;

- Testarea genetică pentru anumite forme de cancer pulmonar, inclusiv cancerul pulmonar fără celule mici, este asigurată în cadrul Programului național de oncologie, în condițiile reglementărilor aplicabile;

- Serviciile de recuperare medicală specifice afecțiunilor oncologice sunt decontate pentru maximum 42 de zile pe an;

- Îngrijirile paliative la domiciliu pot fi acordate pentru maximum 180 de zile pe an, iar împreună cu îngrijirile medicale la domiciliu, pentru maximum 300 de zile pe an;

- Pacienții pot beneficia de servicii de psiho-oncologie, inclusiv la distanță, în limita a patru servicii pe lună, precum și de sprijin psihologic pentru aparținători, în condițiile legii.

Depistarea precoce – o nouă măsură avută în vedere

În perspectiva anului 2027 este avută în vedere introducerea posibilității recomandării anuale a tomografiei computerizate toracice cu doză redusă de radiații (LDCT), în cadrul consultațiilor preventive pentru persoanele cu risc crescut de cancer pulmonar. Măsura este condiționată de adoptarea modificărilor legislative necesare.

CNAS încurajează persoanele care prezintă simptome precum tuse persistentă, dificultăți de respirație, dureri toracice sau scădere inexplicabilă în greutate să se adreseze medicului, pentru evaluare și investigații de specialitate.

Ghidul complet al pacientului cu cancer pulmonar este disponibil pe site-ul CNAS, www.cnas.ro, în secțiunea „Informații asigurați/neasigurați”, subsecțiunea „Prevenție/tratament oncologic”, link direct: https://cnas.ro/wp-content/uploads/2026/11/Ghidul_pacientului_Cancerul_pulmonar.pdf, precum și pe portalul e-SănătateaMea.

Tot pe site-ul CNAS este disponibilă și lista unităților medicale prin care se derulează Programul național de oncologie, în secțiunea „Informații asigurați/neasigurați”, sub-secțiunea „Programe naționale de sănătate curative”, link direct: https://cnas.ro/extra/dashboard_programe_cnas_12.html.

Lista furnizorilor de servicii medicale aflați în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate este publicată pe site-ul casei respective, în secțiunea „Informații furnizori”, sub-secțiunea „Furnizori de servicii medicale”. Lista completă a site-urilor caselor de asigurări de sănătate este disponibilă pe site-ul CNAS, în secțiunea „Despre”, sub-secțiunea „Case de asigurări de sănătate”, link direct: https://cnas.ro/case-judetene/.

„O tuse sau o răgușeală persistentă, expectorații cu urme de sânge, slăbirea inexplicabilă, pot fi semne ușor de ignorat ale cancerului pulmonar. Vă îndemnăm să nu amânați controalele preventive. Grija pentru propria sănătate este o prioritate care nu suportă amânare. Programează o consultație chiar săptămâna aceasta!” - afirmă Larisa Mezinu-Bălan, președintele interimar al CNAS.

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