 Acestea sunt cele mai bune 7 fructe pentru scăderea tensiunii arteriale, potrivit specialiștilor
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Acestea sunt cele mai bune 7 fructe pentru scăderea tensiunii arteriale, potrivit specialiștilor

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Hipertensiunea arterială se poate instala treptat, fără să îți dai seama, și poate provoca simptome precum dureri în piept, dureri de cap și amețeli. Întrucât această afecțiune este asociată cu probleme grave de sănătate, precum infarctul miocardic și accidentul vascular cerebral, este important să îți monitorizezi periodic valorile tensiunii arteriale.

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Foto: Shutterstock

Gestionarea hipertensiunii arteriale este complexă și presupune, de obicei, mai multe schimbări ale stilului de viață, inclusiv ajustarea programului de exerciții fizice, modificarea alimentației și, uneori, administrarea unor medicamente.

În ceea ce privește alimentația, reducerea consumului de produse ambalate și ultraprocesate și „înlocuirea acestora cu alimente integrale și bogate în antioxidanți, precum fructele, poate fi benefică”, explică Jessica Cording, nutriționistă și autoare de cărții despre nutriție. 

Specialiștii Scott Keatley, nutriționist la Keatley Medical Nutrition Therapy, Jessica Cording, nutriționistă și autoarea cărții The Little Book of Game-Changers și Keri Gans, nutriționistă și realizatoarea podcastului The Keri Report explică de ce renunțarea la aceste alimente are efect benefic asupra tensiunii arteriale. 

Există și cercetări științifice care susțin aceste afirmații. Un studiu publicat în 2022 în revista Journal of Clinical Hypertension a analizat datele a peste 2.200 de participanți, cu vârste cuprinse între 50 și 65 de ani, care își monitorizau tensiunea arterială acasă.

Participanții au declarat cât de des consumau banane, mere, pere și citrice. Variantele de răspuns au fost: mai rar de o dată pe săptămână, o dată sau de două ori pe săptămână, de trei-patru ori pe săptămână și de cel puțin cinci ori pe săptămână.

Cercetătorii au constatat că persoanele care consumau mai frecvent aceste fructe aveau valori semnificativ mai mici ale tensiunii arteriale sistolice măsurate la domiciliu.

În continuare, nutriționiștii explică ce fructe ar putea contribui la reducerea tensiunii arteriale și de ce merită să le incluzi în mod regulat în alimentația ta.

1. Bananele

Principalul avantaj al bananelor este conținutul lor ridicat de potasiu. O banană de dimensiune medie furnizează aproximativ 375 de miligrame de potasiu.

Această cantitate contribuie la atingerea aportului zilnic recomandat de 2.600 de miligrame de potasiu pentru femeile adulte, potrivit Institutelor Naționale de Sănătate din SUA (NIH).

De ce este important potasiul?

„Potasiul echilibrează efectele sodiului în organism și relaxează pereții vaselor de sânge, contribuind direct la scăderea tensiunii arteriale”, explică Scott Keatley, nutriționist la Keatley Medical Nutrition Therapy.

O anumită cantitate de sodiu este necesară pentru buna funcționare a organismului. Totuși, un aport excesiv determină retenția de apă, potrivit Harvard Health.

Atunci când organismul reține prea multă apă, crește volumul lichidului din vasele de sânge, ceea ce duce și la creșterea tensiunii arteriale.

2. Afinele

Afinele conțin antocianine, compuși vegetali care îmbunătățesc elasticitatea vaselor de sânge și susțin producția de oxid nitric, explică Keri Gans, nutriționistă și realizatoarea podcastului „The Keri Report.”

Oxidul nitric contribuie la relaxarea musculaturii netede din pereții vaselor de sânge, favorizând dilatarea acestora.

În acest fel, sângele poate circula mai ușor, iar tensiunea arterială poate scădea.

Prin urmare, consumul regulat de afine poate contribui la menținerea sănătății cardiovasculare, datorită substanțelor antioxidante pe care le conțin.

3. Kiwi

Acest fruct cu pulpă verde este o sursă excelentă de vitamina C. Mai exact, un kiwi conține aproximativ 59 de miligrame de vitamina C.

Această cantitate reprezintă mai mult de jumătate din aportul zilnic recomandat femeilor adulte, care este de 75 de miligrame, potrivit Mayo Clinic.

Vitamina C „crește disponibilitatea oxidului nitric în organism”, explică Scott Keatley.

După cum s-a menționat, oxidul nitric ajută la relaxarea musculaturii netede a vaselor de sânge, contribuind astfel la scăderea tensiunii arteriale.

De asemenea, favorizează dilatarea vaselor de sânge, ceea ce permite sângelui să circule mai ușor și poate determina reducerea valorilor tensionale.

4. Grapefruitul

La fel ca fructul kiwi, grapefruitul este bogat în vitamina C. O jumătate de grapefruit conține aproximativ 39 de miligrame de vitamina C.

„Compușii din grapefruit, precum vitamina C și potasiul, pot îmbunătăți elasticitatea vaselor de sânge și pot reduce stresul oxidativ, ajutând sistemul circulator să funcționeze mai eficient și contribuind la scăderea tensiunii arteriale”, explică Scott Keatley.

Stresul oxidativ apare atunci când există un dezechilibru între radicalii liberi și capacitatea organismului de a-i neutraliza. În timp, acesta poate afecta celulele și vasele de sânge.

Prin conținutul său de antioxidanți, grapefruitul poate contribui la protejarea sistemului cardiovascular.

Atenție: Grapefruitul poate interacționa cu numeroase medicamente, inclusiv cu unele utilizate pentru tratarea hipertensiunii arteriale. Dacă urmezi un tratament medicamentos, discută cu medicul sau farmacistul înainte de a consuma grapefruit în mod regulat.

5. Strugurii

Strugurii sunt bogați în polifenoli, compuși chimici naturali prezenți în plante, explică Jessica Cording.

Acești compuși contribuie la menținerea elasticității vaselor de sânge și la reducerea stresului oxidativ din organism.

În plus, polifenolii pot reduce riscul de inflamație, un proces care reprezintă, la rândul său, un factor de risc pentru hipertensiunea arterială, adaugă Keri Gans.

Prin urmare, consumul de struguri poate susține sănătatea vaselor de sânge și poate contribui la menținerea unor valori normale ale tensiunii arteriale.

6. Pepenele roșu

Pepenele roșu conține un aminoacid numit L-citrulină.

Potrivit nutriționistului Scott Keatley, această substanță stimulează producția de oxid nitric în organism.

Oxidul nitric favorizează dilatarea vaselor de sânge, ceea ce permite sângelui să circule mai ușor și contribuie la scăderea tensiunii arteriale.

Astfel, pepenele roșu poate fi o alegere benefică pentru sănătatea cardiovasculară, datorită conținutului său de L-citrulină.

7. Avocado

La fel ca bananele, avocado este o sursă importantă de potasiu.

Potrivit USDA, 100 de grame de avocado, echivalentul a aproximativ trei sferturi de cană, conțin 576 de miligrame de potasiu.

Acest mineral contribuie la reglarea tensiunii arteriale, explică Scott Keatley.

În plus, avocado poate fi util și pentru controlul greutății corporale, deoarece conține grăsimi sănătoase care favorizează apariția și menținerea senzației de sațietate.

Acest efect poate contribui indirect la reducerea tensiunii arteriale, deoarece menținerea unei greutăți corporale sănătoase este un factor important în prevenirea și gestionarea hipertensiunii.

Ce trebuie să știi despre alimentație și hipertensiunea arterială

Nu uita că hipertensiunea arterială este o afecțiune complexă, iar simpla creștere a consumului de fructe este puțin probabil să determine, de una singură, o scădere semnificativă a tensiunii arteriale.

Totuși, o alimentație mai sănătoasă poate susține celelalte măsuri pe care le iei pentru a-ți menține tensiunea sub control.

Dacă ai hipertensiune arterială, este important să colaborezi îndeaproape cu medicul tău pentru a stabili un plan complet de tratament și de modificare a stilului de viață, adaptat nevoilor tale.

Sursa: W.Health

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