Când ar trebui să te îngrijoreze durerea de sân?

Durerea de sân este frecventă și, în cele mai multe cazuri, nu indică existența unui cancer. Totuși, dacă persistă, apare într-un singur loc sau este însoțită de un nodul ori de modificări ale pielii și mamelonului, este important să ceri sfatul medicului. Dr. Lakshmi Khatri, specialist în sănătatea sânului la Cleveland Clinic, explică semnele pe care nu ar trebui să le ignori.

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Durerea de sân te poate speria și te poate duce imediat cu gândul la cancer. Vestea liniștitoare este că, de cele mai multe ori, acest simptom are cauze benigne.

„Durerea de sân este foarte, foarte frecventă. De fapt, este foarte rar ca un cancer de sân să se manifeste prin durere”, explică dr. Lakshmi Khatri, medic la Cleveland Clinic.

Așadar, simpla apariție a durerii nu înseamnă că ai cancer. Este însă important să observi cât timp durează, unde este localizată și dacă apare împreună cu alte schimbări la nivelul sânilor.

De ce te pot durea sânii

Una dintre cele mai frecvente cauze este reprezentată de modificările hormonale. Nivelurile de estrogen și progesteron fluctuează în timpul ciclului menstrual, al sarcinii, al alăptării și al perimenopauzei. Din acest motiv, sânii tăi pot deveni tensionați, umflați, sensibili sau dureroși.

În cazul unor femei, și consumul de cofeină poate contribui la sensibilitatea sânilor, deși specialiștii nu cunosc cu exactitate mecanismul.

O altă cauză posibilă este sutienul nepotrivit. Dacă acesta nu îți oferă suficientă susținere, mai ales când faci sport, ligamentele și țesuturile sânilor pot fi suprasolicitate, iar tu poți simți durere sau sensibilitate.

Durerea persistă într-un singur loc

În multe cazuri, durerea de sân apare și dispare, în special în anumite perioade ale ciclului menstrual. Dacă însă persistă într-o zonă clar delimitată a unui singur sân, ar trebui să te programezi la medic.

„Dacă ai o durere de lungă durată într-o anumită zonă a unui singur sân, este indicat să o evaluăm prin investigații imagistice”, recomandă dr. Lakshmi Khatri.

Chiar și atunci, nu trebuie să presupui automat că este vorba despre cancer. Doar un număr mic de femei cu durere persistentă și localizată primesc acest diagnostic. În cele mai multe cazuri, medicul identifică o cauză necanceroasă.

Ce înseamnă durerea de sân după menopauză

Durerile mamare influențate de fluctuațiile hormonale tind să devină mai rare după instalarea menopauzei. Apariția durerii în această etapă a vieții nu înseamnă automat că ai o afecțiune gravă, dar simptomul trebuie urmărit cu atenție.

„Durerea de sân apărută după menopauză nu reprezintă automat un motiv serios de îngrijorare. Dar, dacă persistă, mai ales când este localizată într-o singură zonă sau este însoțită de alte modificări ale sânului, merită să programezi un consult”, spune medicul de la Cleveland Clinic.

Ai descoperit un nodul dureros? Nu amâna consultul

Orice nodul nou, dureros sau nedureros, trebuie evaluat de un medic. Majoritatea nodulilor se dovedesc a fi chisturi inofensive, mai ales înainte de menopauză. Alteori, poate fi vorba despre fibroadenoame sau despre alte modificări benigne ale țesutului mamar.

Este important să cunoști aspectul și consistența normale ale sânilor tăi, pentru a putea recunoaște mai ușor o schimbare.

„Dacă observi un nodul nou sau orice altceva evident diferit, nu ezita să mergi la un consult”, subliniază dr. Khatri.

Modificările pielii și mamelonului, semnale de alarmă

Durerea însoțită de schimbări ale aspectului sânului necesită o evaluare medicală. Programează-te la medic dacă observi:

piele cu aspect de coajă de portocală;

o erupție nouă sau o zonă înroșită;

descuamare ori cruste în jurul mamelonului;

secreție transparentă sau cu sânge din mamelonul unui singur sân, apărută fără să îl presezi;

o schimbare evidentă a formei sau aspectului sânului.

Aceste simptome pot avea și cauze benigne. De exemplu, eczema afectează uneori mamelonul și pielea din jurul său. Totuși, unele afecțiuni serioase pot avea un aspect asemănător.

„Pentru că problemele mai grave pot arăta la fel, este important să soliciți îngrijire medicală atunci când observi orice modificare nouă”, avertizează dr. Lakshmi Khatri.

Febra și roșeața pot indica o infecție

Durerea poate fi provocată și de o infecție a sânului, precum mastita, mai ales dacă alăptezi. Cere ajutor medical dacă durerea este însoțită de:

febră;

frisoane sau simptome asemănătoare gripei;

roșeață;

umflarea sânului;

senzație de căldură locală.

Tratamentul început la timp poate împiedica agravarea infecției și apariția complicațiilor.

Cât timp este normal să te doară sânul după o lovitură

Este firesc ca sânul să fie sensibil după o cădere, o lovitură sau un accident produs în timpul unei activități sportive. Durerea ar trebui însă să se reducă treptat.

Nu o ignora dacă durează mai mult de câteva zile, devine mai intensă sau este însoțită de apariția unui nodul, a unei umflături ori a altor schimbări. Medicul poate decide dacă ai nevoie de o ecografie, de o mamografie sau de alte investigații.

Când trebuie să te programezi la medic

Mergi la consult dacă durerea:

persistă sau se agravează;

este localizată într-o singură zonă;

apare după menopauză și nu dispare;

este însoțită de un nodul nou;

se asociază cu modificări ale pielii sau mamelonului;

apare împreună cu febră, roșeață, căldură locală sau umflare;

continuă mai multe zile după o lovitură.

În funcție de simptome și de vârsta ta, medicul îți poate examina sânii și îți poate recomanda o ecografie mamară, o mamografie sau alte investigații.

„Dacă simți că ceva nu este normal pentru tine, este necesar un consult”, încheie dr. Lakshmi Khatri, specialist la Cleveland Clinic.

Sursa: Clinia Cleveland