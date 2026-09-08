Cum poate fi redus cortizolul pentru un control mai bun al stresului

Toți ne confruntăm cu situații dificile la locul de muncă, în familie sau în grupul de prieteni. Aceste situații stresante, spunem noi, ne consumă și ne fac să ne simțim fără energie, odată ce reușim să calmăm spiritele. De puține ori, însă, ne gândim la ce se întâmplă în interiorul creierului nostru, atunci când acesta este supus unui astfel de stres.

Foto: Shutterstock

Principalul fenomen care se declanșează este eliminarea cortizolului în mediul psihic. Deși cortizolul este util, în cantități rezonabile, pentru menținerea unui nivel optim al glicemiei, reglarea metabolismului și a tensiunii arteriale, atunci când cantitatea de cortizol depășește pragul normal, psihicul este supus unui efort mai mare decât cel obișnuit.

Nivelul crescut de cortizol este asociat cu stresul exagerat, ceea ce poate duce, printre altele, la creștere în greutate. Simptomele care afectează diversele sisteme ale corpului apar, de regulă, când se prelungesc perioadele în care nivelul cortizolului este prea mare.

Nivelul acestui hormon este mai scăzut dimineața, crescând pe măsură ce persoana avansează în procesul de îndeplinire a sarcinilor. Astfel, nivelul cel mai crescut de cortizol este seara.

Cum putem păstra cortizolul în parametri normali

Pentru că această întrebare are un răspuns din zona psihologiei, este necesar ca fiecare dintre noi să facă un exercițiu care va ajuta la conștientizarea nevoii ajutorului unui psihoterapeut sau nu.

Fiecare dintre noi poate scrie, la sfârșitul zilei, ce sarcini a avut de îndeplinit în ziua respectivă și cum s-a raportat la fiecare. Această raportare se traduce prin modul cum a perceput fiecare sarcină și ce cantitate de resurse (timp, energie, atenție, etc) a acordat fiecăreia.

Observând, apoi, care este sarcina care a consumat cele mai multe resurse, persoana în cauză poate să se concentreze pe a acorda mai multă atenție sarcinii respective și a încerca să reducă pe cât posibil cantitatea acestora, menținând un rezultat cât mai bun.

Cum poate ajuta psihologul în acest caz

Deși persoana este cea care depune efort în realizarea exercițiilor, psihoterapeutul este cel care îi poate oferi acestuia pârghiile necesare pentru a reduce nivelul de stres într-atât încât și nivelul de cortizol să fie optim.

Rolul terapeutului/consilierului psihologic este acela de a oferi variante pentru reducerea stresului, dar rămâne la latitudinea persoanei când, cum și dacă este dispusă să le aplice.

Articol scris de Simina Maria Sima, psiholog