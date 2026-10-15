 Studiu: Contează ceea ce mănânci când iei antibiotice
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Studiu: Contează ceea ce mănânci când iei antibiotice

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Administrarea antibioticelor provoacă adesea efecte secundare neplăcute, în timp ce medicamentele acționează pentru eliminarea bacteriilor dăunătoare din organism. Printre acestea se numără problemele digestive, inclusiv greața și diareea. Cercetările au demonstrat deja că antibioticele pot modifica structura microbiomului intestinal.

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Foto: Shutterstock

Acum, un nou studiu sugerează că un consum mare de zahăr în timpul tratamentului cu antibiotice ar putea agrava dezechilibrele intestinale.

Studiul, publicat în revista științifică Nature, a urmărit modificările microbiomului intestinal la 173 de pacienți oncologici spitalizați, analizând alimentația acestora pe parcursul a 9.419 mese. Cercetătorii au descoperit perturbări importante ale microbiomului intestinal după consumul alimentelor bogate în zahăr. Printre acestea s-au numărat reducerea bacteriilor benefice din intestin și favorizarea dezvoltării unor microorganisme potențial dăunătoare.

Specialiștii consultați, dr. Marcel van den Brink, coautor principal al studiului și director medical executiv la City of Hope; Jonas Schluter, doctor în științe, autor principal al studiului și profesor asistent de microbiologie la NYU Langone Health; Sonya Angelone, dieteticiană autorizată din San Francisco; Scott Keatley, dietetician și cofondator al Keatley Medical Nutrition Therapy, explică de ce se produce un astfel de impact.

Ce a descoperit studiul?

Cercetarea a analizat efectele zahărului asupra pacienților spitalizați care primeau antibiotice. În paralel, oamenii de știință au realizat experimente pe șoareci, pentru a înțelege mai bine modul în care această combinație influențează microbiomul intestinal.

Printre cele mai importante descoperiri s-a numărat o reducere cu 21% a diversității microbiomului intestinal pentru fiecare 100 de grame de zahăr consumate de pacienți în intervalul de 48 de ore din jurul administrării antibioticelor. Această cantitate echivalează cu aproximativ opt linguri de zahăr. Pentru comparație, o doză de Coca-Cola de 355 ml conține aproximativ 39 de grame de zahăr.

Diversitatea microbiomului intestinal este un indicator important al sănătății intestinale, ceea ce sugerează că această modificare ar putea avea consecințe negative, explică Jonas Schluter, autorul principal al studiului și profesor asistent de microbiologie la NYU Langone Health.

Mai exact, combinația dintre zahăr și antibiotice a fost puternic asociată cu înmulțirea excesivă a bacteriei Enterococcus faecium, un microorganism care poate provoca infecții dificil de tratat la persoanele vulnerabile.

De ce se întâmplă acest lucru?

Există, probabil, mai multe explicații pentru această asociere.

„Este util să ne imaginăm microbiomul intestinal ca pe un ecosistem”, explică Marcel van den Brink, coautor principal al studiului și director medical executiv la City of Hope. „Antibioticele pot elimina multe dintre microorganismele care mențin echilibrul acestui ecosistem.”

Rezultatele sugerează că, atunci când consumi cantități mari de alimente bogate în zahăr în această perioadă de vulnerabilitate, bacteriile dăunătoare pot ajunge mai ușor să domine microbiomul intestinal, explică specialistul.

Prin urmare, deși zahărul nu este probabil singurul responsabil pentru dezechilibrele intestinale, el poate amplifica procesul declanșat de antibiotice.

„O posibilă explicație este că zaharurile simple oferă un avantaj anumitor bacterii care supraviețuiesc tratamentului, permițându-le să devină dominante pe măsură ce diversitatea comunității microbiene scade”, spune Scott Keatley, dietetician. 

Ce efecte ar putea avea asupra persoanelor sănătoase?

Studiul a fost realizat pe pacienți cu afecțiuni grave, care primeau numeroase antibiotice. Totuși, specialiștii consideră că rezultatele pot fi relevante și pentru persoanele altfel sănătoase, care iau antibiotice pentru infecții mai puțin grave, precum infecțiile urinare.

„Este evident că în intestin se întâmplă anumite schimbări atunci când iei antibiotice”, spune Schluter. „În timpul tratamentului cu antibiotice, aș recomanda să fii atent la cantitatea de zahăr pe care o consumi.”

Deși studiul nu a investigat modul în care asocierea dintre zahăr și antibiotice influențează persoanele sănătoase, Schluter subliniază că ajustarea alimentației în timpul tratamentului reprezintă o schimbare cu riscuri extrem de reduse.

„Acesta este sfatul pe care l-aș da și familiei mele: fiți atenți la consumul de zahăr în timpul tratamentului cu antibiotice”, spune cercetătorul.

Marcel van den Brink este de aceeași părere. Potrivit specialistului, această perioadă ar putea fi un moment potrivit pentru a acorda mai multă atenție zaharurilor adăugate, în special celor provenite din dulciuri, băuturi îndulcite și anumite băuturi nutritive.

„Descoperirile noastre ridică posibilitatea ca alimentația să reprezinte una dintre modalitățile prin care putem susține microbiomul intestinal într-o perioadă în care antibioticele îl supun unui stres considerabil”, explică van den Brink.

Scott Keatley consideră că mecanismul biologic prin care zahărul și antibioticele influențează microbiomul intestinal se aplică și persoanelor sănătoase.

„Acest proces nu este neapărat specific pacienților cu cancer”, spune el. „Ceea ce poate varia este intensitatea și durata efectului.”

Totuși, este important de precizat că bacteria Enterococcus faecium, evidențiată în cadrul studiului, nu reprezintă în mod obișnuit o problemă pentru persoanele sănătoase, subliniază Schluter.

Specialiștii sunt de acord că sunt necesare studii clinice suplimentare pentru a determina dacă reducerea consumului de zahăr în timpul tratamentului cu antibiotice produce beneficii concrete, observabile, asupra sănătății.

Ce să mănânci atunci când iei antibiotice

Microbiomul intestinal este „afectat semnificativ” atunci când urmezi un tratament cu antibiotice, explică Sonya Angelone, dietetician din San Francisco.

„Este un moment potrivit să reduci consumul de zaharuri adăugate și să te concentrezi asupra alimentelor bogate în fibre și cât mai puțin procesate, deoarece hrănești un ecosistem vulnerabil”, spune specialista.

Angelone recomandă câteva modificări ale alimentației pe durata tratamentului cu antibiotice:

  • Limitează consumul de zaharuri adăugate. Redu băuturile carbogazoase și alte băuturi îndulcite, bomboanele, deserturile și alimentele cu un conținut ridicat de zahăr.
  • Alege o varietate de alimente vegetale bogate în fibre. În loc să cauți un singur superaliment, încearcă să incluzi în alimentație cât mai multe fructe și legume, fasole și alte leguminoase, cereale integrale, nuci și semințe.
  • Include alimente fermentate în meniul zilnic. Printre opțiunile recomandate se numără iaurtul cu culturi bacteriene vii, kimchi, varza murată, tempeh și chefirul.
  • Consumă suficiente proteine și calorii. Asigură-te că alimentația îți oferă nutrienții și energia de care organismul are nevoie.

Este important să știi că nu trebuie să elimini complet zahărul din alimentație atunci când iei antibiotice.

Scott Keatley subliniază că alimentele care conțin zaharuri în mod natural își păstrează valoarea nutritivă și în această perioadă.

„Nu aș folosi aceste rezultate drept motiv pentru a elimina fructele întregi, lactatele simple sau toate alimentele care conțin carbohidrați”, explică specialistul. „Aceste alimente pot furniza nutrienți valoroși.”

Prin urmare, dacă urmezi un tratament cu antibiotice, reducerea zaharurilor adăugate și alegerea unei alimentații variate, bogate în fibre, ar putea contribui la protejarea microbiomului intestinal. Totuși, beneficiile acestei strategii trebuie confirmate prin cercetări suplimentare, iar eventualele recomandări alimentare specifice tratamentului trebuie respectate.

Sursa: Prevention

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