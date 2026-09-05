 Cum a reacționat Sorana Cîrstea, după succesul de la US Open. Când și cu cine joacă
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Cum a reacționat Sorana Cîrstea, după succesul de la US Open. Când și cu cine joacă

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Sorana Cîrstea (36 de ani, 17 WTA) și-a aflat adversara din optimile de finală de la US Open, românca urmând să-și măsoare forțele cu sportiva americană Jessica Pegula (32 de ani, 3 WTA). Partida va avea loc în a doua parte a zilei de duminică, nu înainte de ora 18.

Sorana Cîrstea e la un meci distanță de sferturile US Open
Sorana Cîrstea e la un meci distanță de sferturile US Open Foto: EPA

„Mă simt mai bine ca niciodată. Iubesc tenisul şi îmi place să concurez. Îmi place să joc în faţa tuturor fanilor. Este o bucurie absolută să pot spune că tenisul este meseria mea. Sunt atât de recunoscătoare pentru tot”, a fost cuvintele Soranei Cîrstea, după victoria reușită în meciul cu italianca Jasmine Paolini (30 de ani, 21 WTA), de care a trecut în două seturi, vineri, scor de 6-3, 6-3, revenid cu toate că a fost condusă cu 2-0 în primul set și cu 3-1 în al doilea. De cealaltă parte, Jessica Pegula a învins-o în turul al treilea pe sportiva canadiană Leylah Fernandez (23 de ani, 33 WTA), scor 1-6, 6-4, 6-3, după două ore şi 11 minute.

Parcurs excelent în ultimul an de carieră al româncei

De-a lungul carierei sale în tenis, Sorana Cîrstea a consemnat drept cel mai bun rezultat la US Open parcursul de până în sferturile de finală, în 2023. La ediția aceasta, este singura reprezentantă a României la simplu feminin de la US Open, după ce Gabriela Ruse (28 de ani, 64 WTA) a fost eliminată, în primul tur, de americanca Jessica Pegula (32 de ani, 3 WTA). De altfel, românca trăiește apogeul carierei sale, cu toate că se află în ultimul sezon în „sportul alb”. De-a lungul timpului, are drept cel mai memorabile momente la un turneele mari sferturile de la Roland Garros și US Open, reușind să obţină două titluri ITF, la Taşkent (2008) și Istanbul (2021), pentru ca la 35 de ani să cucerească cel dintâi turneu WTA al său, Cleveland (2025), dar și competiția de dublu de la Madrid (2025), trofeul de campioană la Transylvania Open, cucerit în februarie, plus reușita din Linz, acolo unde a câștigat trofeul de dublu.

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