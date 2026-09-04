Sorana Cîrstea, parcurs uluitor la US Open! La un pas de sferturile de finală

Sorana Cîrstea (36 de ani, 17 WTA) strălucește la US Open, acolo unde pare de neoprit: cel mai recent, românca s-a calificat în optimile de finală, vineri, în ultimul său Grand Slam din carieră.

Sorana Cîrstea are un Grand Slam de vis în ultimul an de carieră (FOTO: EPA) Foto: EPA

Cel mai bine clasată româncă din ierarhia tenisului feminin mondial a avut nevoie de doar o oră și 15 minute pentru a trece în turul al trieilea, învingând-o pe italianca Jasmine Paolini (30 de ani, 21 WTA), scor de 6-3, 6-3, revenid cu toate că a fost condusă cu 2-0 în primul set și cu 3-1 în al doilea. Pentru un loc în sferturile de finală de la US Open, Sorana Cîrstea o va avea în fața ei pe învingătoarea duelului dintre americanca Jessica Pegula (32 de ani, 3 WTA) și sportiva canadiană Leylah Fernandez (23 de ani, 33 WTA). Prin calificarea în optimi, Sorana Cîrstea are asigurat un premiu în valoare de 480.000 de dolari.

Și-ar putea lua „revanșa de onoare” în fața următoarei adversare

De-a lungul carierei sale în tenis, Sorana Cîrstea a consemnat drept cel mai bun rezultat la US Open parcursul de până în sferturile de finală, în 2023. La ediția aceasta, este singura reprezentantă a României la simplu feminin de la US Open, după ce Gabriela Ruse (28 de ani, 64 WTA) a fost eliminată, în primul tur, de americanca Jessica Pegula (32 de ani, 3 WTA). De altfel, românca trăiește apogeul carierei sale, cu toate că se află în ultimul sezon în „sportul alb”. De-a lungul timpului, are drept cel mai memorabile momente la un turneele mari sferturile de la Roland Garros și US Open, reușind să obţină două titluri ITF, la Taşkent (2008) și Istanbul (2021), pentru ca la 35 de ani să cucerească cel dintâi turneu WTA al său, Cleveland (2025), dar și competiția de dublu de la Madrid (2025), trofeul de campioană la Transylvania Open, cucerit în februarie, plus reușita din Linz, acolo unde a câștigat trofeul de dublu.