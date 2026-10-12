Sorana Cîrstea revine cu forțe proaspete în ultimul an de carieră. Ce urmează

Sorana Cîrstea își pregătește revenirea în circuitul de tenis, după ce jucătoarea de 36 de ani s-a confruntat cu o accidentare la gambă, care a ținut-o departe de competiții aproape o lună. Din fericire, ocupanta locului 16 WTA este gata să își măsoare forțele cu adversarele de la Wuhan, acolo unde se va duela, marți, cu sportiva chineză Hanyu Guo (28 de ani, 240 WTA), care a primit un wild card pentru a evolua pe tabloul principal.

Sorana Cîrstea, gata să revină în competițiile de tenis Foto: EPA

După competiția WTA 1.000 de la Wuhan, în China, pentru româncă vor urma, teoretic, alte trei turnee în Asia: Ningbo (19-25 octombrie), Tokyo (26 octombrie-1 noiembrie) și Hong Kong (2-8 noiembrie).

Între timp, Sorana Cîrstea a ajuns la nu mai puțin de 17 săptămâni petrecute în Top20, rămânând pe poziția a 16-a pentru a treia săptămână consecutivă. Reamintim că a început sezonul pe locul 41, intrând în Top 20 pe 18 mai 2026, pe locul 18, în răstimp avansând și reușind cea mai bună clasare pe poziția a 15-a în ierarhia mondială a tenisului feminin.

Și-ar putea egala cea mai bună performanță

De-a lungul carierei sale în tenis, Sorana Cîrstea a consemnat drept cel mai bun rezultat de Grand Slam sferturile de finală la US Open, în 2023 și la Roland Garros, în 2009 și 2026. De altfel, românca trăiește apogeul carierei sale, cu toate că se află în ultimul sezon în „sportul alb”. De-a lungul timpului, are drept cel mai memorabile momente la un turneele mari sferturile de la Roland Garros și US Open, reușind să obţină două titluri ITF, la Taşkent (2008) și Istanbul (2021), pentru ca la 35 de ani să cucerească cel dintâi turneu WTA al său, Cleveland (2025), dar și competiția de dublu de la Madrid (2025), trofeul de campioană la Transylvania Open, cucerit în februarie, plus reușita din Linz, acolo unde a câștigat trofeul de dublu.