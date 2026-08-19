A găsit degringoladă. Cum a trăit portughezul Folha luna petrecută la CFR

António Folha (55 de ani) n-a avut parte de cea mai bună experiență din carieră la CFR Cluj, echipă la care a zăbovit doar șase meciuri, fiind demis și înlocuit cu Marius Șumudică (55 de ani). După plecarea sa impusă, ibericul și-a prezentat perspectiva despre scurta perioadă la ardeleni, punctând ce i s-a promis și realitatea ulterioară cu care a trebuit să se confrunte.

Lusitanul s-a regăsit într-o situație ilară, pe parcursul acestei experiențe în antrenorat, declarând inclusiv că nu a văzut vreun ban pentru limitatul său mandat la formația din Gruia, subliniind că situația este extinsă și la nivelul staff-ului. De parcă nu era suficient, problemele financiare se întind și asupra jucătorilor grupării din Superliga României, spune Folha, potrivit Eurosport.

„După trei sau patru zile, au apărut problemele”

„Mi s-a prezentat ideea unei oarecare continuități, deoarece clubul încerca să se apropie de nivelurile superioare. Clubul trecea prin niște dificultăți și încerca să creeze ceva care să le ofere timp de lucru. Asta mi s-a spus, dar nu avea nicio legătură cu ce s-a întâmplat. Absolut niciuna. Am găsit un club mare, dar, după trei sau patru zile, au apărut problemele. A fost haos imediat, întâlniri cu jucătorii care doreau să plece, lipsa plăților și transferuri care nu se puteau face. Toată lumea spunea că ar putea da faliment, dar asta nu ne-a deranjat prea mult, ca staff tehnic, pentru că eram acolo să muncim și să dăm tot ce avem mai bun. Existau mereu agitație și probleme. Jucătorii se antrenau, dar bineînțeles, cu toate aceste probleme, a devenit dificil. Aveau întâlniri în care spuneau că vor primi plata într-o zi, apoi în alta și așa mai departe. Noi, pe de altă parte, nu am primit niciun euro, cât timp am fost acolo. A fost o vreme când li se plătea ceva jucătorilor și staff-ului tehnic, dar nu și nouă, portughezilor. O parte din staff-ul tehnic, preparatorii fizici, aparținea clubului și chiar primea plată. Noi, care trebuia să plătim pentru casele în care locuiam, nu am primit nimic”, a mărturisit Folha, care a prins numai șase meciuri, dintre care două victorii, o remiză și trei înfrângeri, CFR Cluj primind o lecție de fotbal în Conference League.