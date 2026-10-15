 Interviul care a făcut înconjurul internetului! Gestul jurnalistei a stârnit amuzament. „Nu se lasă ispitit!”
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VideoInterviul care a făcut înconjurul internetului! Gestul jurnalistei a stârnit amuzament. „Nu se lasă ispitit!”

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Ea este jurnalista care a devenit virală peste noapte după un interviu cu antrenorul unei echipe din Cehia. Videoclipul a fost publicat pe rețelele de socializare și a făcut furori. Ce au observat iubitorii de fotbal?

Sabina Jaksova, interviu viral cu antrenorul ceh David Oulehla.
Sabina Jaksova, interviu viral cu antrenorul ceh David Oulehla. Foto: Instagram/captură TikTok

Sabina Jaksova este cunoscută acum și pe rețelele de socializare, după un scurt interviu cu David Oulehla, antrenorul echipei FK Viagem Usti nad Labem, din liga a doua cehă. Ce s-a întâmplat.

Interviul devenit viral

Imaginile au fost surprinse la finalul meciului pierdut de Usti nad Labem în fața celor de la Opava, cu un scor de 2-3. Interviul a fost publicat pe rețelele de socializare și a atras atenția internauților pentru faptul că tehnicianul a evitat să o privească direct pe jurnalista Sabina Jaksova.

Tânăra era îmbrăcată într-un top maro, extrem de decoltat, peste care a adăugat un sacou alb. Decolteul era complet la vedere, astfel că antrenorul a fost nevoit să vorbească cu ea, însă fără a o privi.

@fkviagemusti Hodnocení trenéra Davida Olehly po dnešním utkání, ve kterém jsme bohužel podlehli Opavě 2:3. ————- Head coach David Olehla shares his thoughts on today’s match, in which we unfortunately suffered a 3–2 defeat against Opava. #fkviagem #football #girls #usa #italy ♬ původní zvuk - FK VIAGEM Ústí nad Labem

Videoclipul a strâns milioane de vizualizări și mii de comentarii

Internauții au fost extrem de amuzați de felul în care antrenorul a evitat-o pe tânără. Astfel, oamenii au început să facă glume pe seama lui.

„Se luptă pentru viața lui”/ „Este un erou!”/ „Autocontrol la nivel maxim!”/ „Voința lui este de neegalat”/ „Provocarea contactului vizual (nivel imposibil)”/ „A evitat capcana de ofsaid”/ „Săracul antrenor…nu e corect să-i faci una ca asta”/„Omul acesta a ajuns, cu siguranță, la statutul de legendă”

De asemenea, pe TikTok, utilizatorii au punctat faptul că acesta a dat dovadă de fidelitate față de soție.

„Merită premiul de cel mai fidel soț! Nu se lasă ispitit!”/ „Cu siguranță nu va dormi pe canapea în seara asta”/ „Omul știe că și soția lui se uită și nu vrea să fie executat când ajunge acasă”/„Probabil soția lui se uită la el la televizor, LOL!”/ „O singură privire și e carne de tun! Rezistă, frate!”/  „Știe că soția lui îl urmărește de acasă!”,

Cine este Sabina Jaksova

Sabina Jaksova a ajuns la clubul FK Viagem Usti nad Labem la finalul sezonului trecut, în calitate de reporter. Aceasta a mărturisit că a ajuns în această poziție după ce a fost contactată de conducerea clubului. Recunoaște că propunerea a luat-o prin surprindere, deoarece nu avea experiență.

„Conducerea clubului m-a contactat direct și mi-a făcut oferta. Recunosc că am fost în același timp bucuroasă și surprinsă. M-am gândit o vreme, dar până la urmă mi-am spus: «De ce nu? O să încerc». Nu aveam însă experiență, așa că am învățat totul din mers””, a povestit jurnalista, scrie Marca.  

De asemenea, ea a explicat faptul că își dorește să acumuleze experiență și să descopere cât mai multe lucruri despre clubul de fotbal în cadrul căruia lucrează acum. 

„Adevărul este că îmi place să învăț lucruri noi, să am experiențe noi și să continui să mă dezvolt. În același timp, totul este foarte autentic. Descopăr din mers cum funcționează clubul”, a adăugat jurnalista.

Sabina Jaksova a vorbit și despre modul în care își alege ținutele, outfitul ei fiind chiar motivul pentru care videoclipul a devenit viral. Ea a spus că mereu vrea să se simtă confortabil și că își stabilește de fiecare dată propriile limite.

„Bineînțeles că am limitele mele. Mai presus de toate, vreau să mă simt natural și confortabil. Încerc să privesc lucrurile în perspectivă, atât în ceea ce privește vestimentația, cât și subiectele pe care le discutăm. Dar, dacă ceva ar depăși limita, aș spune acest lucru”, a declarat Sabina Jaksova.

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