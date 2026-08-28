Aceeași salopetă, două apariții spectaculoase. Cine a purtat-o mai bine: Yris Palmer sau Marianne Fonseca?

Antreprenoarea americană Yris Palmer (36 de ani) a venit la un eveniment organizat la Nobu, în Malibu, purtând o salopetă cu imprimeu de șarpe identică cu cea purtată anterior de modelul brazilian Marianne Fonseca (32 de ani).

Marianne Fonseca a purtat o salopetă mulată la Săptămâna Modei de la Paris Foto: SURSĂ FOTO: PROFIMEDIA/INSTAGRAM

Cele două au ales aceeași piesă, în nuanțe de auriu și negru, cu decupaje îndrăznețe, și au completat-o cu aceeași pereche de pantofi negri cu toc înalt. Fonseca a purtat ținuta în luna iulie, la Săptămâna Modei de la Paris, în timp ce Palmer a ales-o pentru evenimentul din Malibu.

Diferența dintre cele două apariții este doar momentul: modelul brazilian a purtat ținuta prima. Asemănarea este atât de mare, încât pare mai mult decât o simplă coincidență. Rămâne de văzut dacă Yris s-a inspirat din apariția lui Marianne sau dacă cele două au avut aceeași idee în mod independent. Iar întrebarea care se pune acum este: cine a purtat mai bine spectaculoasa ținută?