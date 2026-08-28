Aceeași salopetă, două apariții spectaculoase. Cine a purtat-o mai bine: Yris Palmer sau Marianne Fonseca?
Antreprenoarea americană Yris Palmer (36 de ani) a venit la un eveniment organizat la Nobu, în Malibu, purtând o salopetă cu imprimeu de șarpe identică cu cea purtată anterior de modelul brazilian Marianne Fonseca (32 de ani).
Cele două au ales aceeași piesă, în nuanțe de auriu și negru, cu decupaje îndrăznețe, și au completat-o cu aceeași pereche de pantofi negri cu toc înalt. Fonseca a purtat ținuta în luna iulie, la Săptămâna Modei de la Paris, în timp ce Palmer a ales-o pentru evenimentul din Malibu.
Diferența dintre cele două apariții este doar momentul: modelul brazilian a purtat ținuta prima. Asemănarea este atât de mare, încât pare mai mult decât o simplă coincidență. Rămâne de văzut dacă Yris s-a inspirat din apariția lui Marianne sau dacă cele două au avut aceeași idee în mod independent. Iar întrebarea care se pune acum este: cine a purtat mai bine spectaculoasa ținută?