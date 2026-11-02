 Dave Bautista, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat pentru rolul din „God of War”! Cât a ajuns să cântărească
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VideoDave Bautista, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat pentru rolul din „God of War”! Cât a ajuns să cântărească

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Dave Bautista își surprinde din nou fanii cu forma sa fizică impresionantă, în timp ce se pregătește să intre în pielea legendarului personaj Kratos, în așteptatul serial „God of War”. Cum s-a postat pe rețelele de socializare.

Dave Bautista.
Dave Bautista. Foto: Instagram

Actorul cunoscut din „Guardians of the Galaxy” le oferise fanilor o primă imagine asupra transformării sale în urmă cu două luni, când a declarat că s-a reîntors la antrenamentele cu greutăți, dar că mai are nevoie de timp „pentru a ajunge acolo unde trebuie”. Astfel, el a publicat un nou videoclip în care dezvăluie cum arată la momentul actual.

Dave Bautista, transformare spectaculoasă pentru serialul „God of War”

Dave Bautista își ține fanii la curent cu procesul său de transformare pentru serialul „God of War”. Actorul american a anunțat că a luat aproape nouă kilograme în greutate, iar forma sa fizică este una din ce în ce mai bună.

„Am pus 20 lbs pentru GOW”, a scris el în InstaStory, alături de un sticker pe care scria „250”, indicând totalul kilogramelor sale, însemnând aproximativ 113 kilograme. În mod sugestiv, actorul purta un tricou cu brandul „God of War”.

Schimbare de distribuție pe platourile de filmare

Dave Bautista s-a alăturat distribuției în luna august, înlocuindu-l pe Ryan Hurst. Hurst a fost nevoit să părăsească proiectul după ce a suferit o ruptură de biceps pe platoul de filmare, o accidentare gravă ce a necesitat o intervenție chirurgicală și care ar fi amânat producția până în 2027.

Filmările au început la Vancouver în luna februarie, însă echipa va trebui să reia și să reîntregistreze toate scenele realizate anterior cu Hurst. Serialul va urmări povestea celor mai recente două jocuri video „God of War”, care îl au în centru pe Kratos în timp ce își crește fiul în vârstă de zece ani, Atreus (Callum Vinson), luptând cu zeii panteonului nordic.

„Tatăl și fiul Kratos și Atreus pornesc într-o călătorie pentru a răspândi cenușa soției și mamei lor, Faye. Prin aventurile lor, Kratos încearcă să-și învețe fiul să fie un zeu mai bun, în timp ce Atreus încearcă să-l învețe pe tatăl său cum să fie un om mai bun”, arată sinopsisul serialului.

Platforma de streaming online Prime Video a comandat deja două sezoane pentru serialul „God of War”, iar filmările pentru ambele se vor desfășura consecutiv. Bautista a jucat în filme precum „My Spy”, „Knock at the Cabin”, „The Wrecking Crew” și multe altele. El va apărea în continuare în „Road House 2” și în relansarea filmului „Highlander”.

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