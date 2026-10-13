Lamborghini-ul lui Rod Stewart, scos la licitație cu un dolar. La ce sumă s-a ajuns

Un Lamborghini de colecție care a aparținut celebrului rocker Rod Stewart a fost pus la vânzare într-o licitație care a pornit de la un preț simbolic: doar un dolar australian. Mașina clasică a atras rapid atenția colecționarilor, iar valoarea ofertelor a crescut spectaculos.

Rod Stewart Foto: Facebook

Automobilul este vândut prin casa de licitații Lloyds din Australia, iar deși prețul inițial a fost mai mic decât un dolar american, suma oferită pentru supermașină a depășit deja pragul de 215.000 de dolari. Licitația rămâne deschisă până în luna octombrie.

Mașina de lux a fost deținută de Rod Stewart

Lamborghini-ul a intrat în istorie și datorită fostului său proprietar. Vehiculul i-a aparținut lui Rod Stewart, artistul britanic în vârstă de 81 de ani cunoscut pentru hitul „Da Ya Think I’m Sexy?”.

Ulterior, mașina a ajuns în posesia omului de afaceri australian și personalității media Darryn Lyons. Acesta a cumpărat automobilul de la un dealer specializat din Marea Britanie și a mărturisit că vehiculul reprezintă una dintre cele mai importante achiziții ale sale, scrie People.

Lyons a declarat că nu a fost pregătit să se despartă de Lamborghini-ul său timp de mai mulți ani, în ciuda ofertelor primite.

„Când eram mic, visam că într-o zi voi deține și voi conduce o mașină ca aceasta, așa că, atunci când va pleca, cu siguranță voi vărsa o lacrimă”, a spus omul de afaceri.

El a mai precizat că automobilul i-a adus „o bucurie imensă de-a lungul anilor” și l-a descris drept una dintre „cele mai grozave mașini construite vreodată”.

Rod Stewart este pasionat de mașinile sport

Rockerul britanic este cunoscut pentru pasiunea sa pentru automobilele de lux. În 2024, artistul a vorbit despre colecția sa de mașini într-o postare pe Instagram.

„Sunt extrem de norocos și veșnic recunoscător că sunt proprietarul acestor cinci frumoase mașini sport hibride, care, în opinia mea, sunt adevărate «opere de artă»”, a scris Stewart.

Artistul a explicat că pasiunea sa pentru automobile italiene datează de mai multe decenii.

„Conduc aceste mașini italiene iconice încă din anii ’70 și le iubesc și le ador cu adevărat. Această postare este pentru fanii mei, vă mulțumesc, deoarece voi sunteți singurul motiv pentru care le dețin”, a transmis cântărețul.