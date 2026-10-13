 Lamborghini-ul lui Rod Stewart, scos la licitație cu un dolar. La ce sumă s-a ajuns
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Lamborghini-ul lui Rod Stewart, scos la licitație cu un dolar. La ce sumă s-a ajuns

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un Lamborghini de colecție care a aparținut celebrului rocker Rod Stewart a fost pus la vânzare într-o licitație care a pornit de la un preț simbolic: doar un dolar australian. Mașina clasică a atras rapid atenția colecționarilor, iar valoarea ofertelor a crescut spectaculos.

Rod Stewart
Rod Stewart Foto: Facebook

Automobilul este vândut prin casa de licitații Lloyds din Australia, iar deși prețul inițial a fost mai mic decât un dolar american, suma oferită pentru supermașină a depășit deja pragul de 215.000 de dolari. Licitația rămâne deschisă până în luna octombrie.

Mașina de lux a fost deținută de Rod Stewart

Lamborghini-ul a intrat în istorie și datorită fostului său proprietar. Vehiculul i-a aparținut lui Rod Stewart, artistul britanic în vârstă de 81 de ani cunoscut pentru hitul „Da Ya Think I’m Sexy?”.

Ulterior, mașina a ajuns în posesia omului de afaceri australian și personalității media Darryn Lyons. Acesta a cumpărat automobilul de la un dealer specializat din Marea Britanie și a mărturisit că vehiculul reprezintă una dintre cele mai importante achiziții ale sale, scrie People

Lyons a declarat că nu a fost pregătit să se despartă de Lamborghini-ul său timp de mai mulți ani, în ciuda ofertelor primite.

„Când eram mic, visam că într-o zi voi deține și voi conduce o mașină ca aceasta, așa că, atunci când va pleca, cu siguranță voi vărsa o lacrimă”, a spus omul de afaceri.

El a mai precizat că automobilul i-a adus „o bucurie imensă de-a lungul anilor” și l-a descris drept una dintre „cele mai grozave mașini construite vreodată”.

Rod Stewart este pasionat de mașinile sport

Rockerul britanic este cunoscut pentru pasiunea sa pentru automobilele de lux. În 2024, artistul a vorbit despre colecția sa de mașini într-o postare pe Instagram.

„Sunt extrem de norocos și veșnic recunoscător că sunt proprietarul acestor cinci frumoase mașini sport hibride, care, în opinia mea, sunt adevărate «opere de artă»”, a scris Stewart.

Artistul a explicat că pasiunea sa pentru automobile italiene datează de mai multe decenii.

„Conduc aceste mașini italiene iconice încă din anii ’70 și le iubesc și le ador cu adevărat. Această postare este pentru fanii mei, vă mulțumesc, deoarece voi sunteți singurul motiv pentru care le dețin”, a transmis cântărețul.

Ghid de cumpărături

banner toma cuzin leca jpg
#Exclusiv Click!
Verdictul psihologului Radu Leca, după reținerea lui Toma Cuzin: „Nu e doar un caz penal, ci un om aflat într-o luptă cu dependența” Vedete românești
image png
Codin Maticiuc și Raluca Lăzăruț, poveste de dragoste de doar trei săptămâni! „Voi fi veșnic pe o listă a lui Codin” Vedete românești
image
Ritualul neobișnuit al fiicei actriței Diana Rigg. De ce înghite cenușa mamei sale înainte de a urca pe scenă adevarul.ro
image
Mirela Vaida rupe tăcerea după cearta cu Valerie Lungu de la Asia Express: „M-am văzut și eu pe mine” adevarul.ro

Parteneri

image
„Poate să ia Rapid titlul?”. Ce răspuns a dat Șumudică și cum a analizat lupta la play-off www.fanatik.ro
image
O insulă cu două lacuri și debarcader se vinde la prețul unui apartament. Viața aici vine însă cu o provocare observatornews.ro
image
Cineva a vândut nopți de cazare cu 25 de euro în centrul Veneţiei și orașul s-a umplut cu mii de oameni care nu aveau unde să doarmă www.antena3.ro
image
Administrația Trump îi retrage sprijinul ambasadoarei SUA din Grecia și-i cere demisia, după scandalul care a implicat și România www.gandul.ro
image
Amenzi de până la 50.000 de lei pentru românii care își închid balconul fără acte. În ce condiții se poate dubla impozitul pe apartament www.wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte la hotelul de 5 stele din Maroc, unde Culiță Sterp a dus-o pe Daniela de ziua ei. Prețul este cât un salariu mediu www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Fostul jucător român cunoscut, acuzat de o ţeapă imobiliară de tip Nordis: „De aproape 8 luni n-a vorbit cu noi” as.ro
image
De ce nu poate fi deocamdată demisă directoarea ANM, după scandalul cheltuielilor. Detaliul care blochează orice decizie playtech.ro
image
”După discursul tău, deja îmi e milă de Drăguș”. Golgheterul naționalei României pune presiune uriașă pe starul de la FCSB www.fanatik.ro
image
Prima reacție a PRO TV după ce actorul Cuzin Toma ar fi fost reținut. Ce spun despre comportamentul lui Firicel din Las Fierbinți www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Andreea Raicu și Virgil Ianțu, reacții furibunde după declarațiile scandaloase ale lui Mugur Mihăescu despre femei: „O femeie v-a adus pe lume!” Ce a putut să spună, chiar în Parlamentul României, actorul devenit politician www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Vești îngrijorătoare de la Palatul norvegian. Ce se întâmplă cu proaspăta regină Mette-Marit okmagazine.ro
image
Meghan, mai subțire ca niciodată, a stârnit îngrijorare printre fani. Ducesa doar gătește biscuițeii, nu-i și mănâncă okmagazine.ro
image
#Antichitate
Îngropat cu o piatră în gură, sub pragul unei săli monumentale: misterul unui ritual vechi de 3.700 de ani historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cum a fost transformat Cristofor Columb într-un simbol al Statelor Unite? historia.ro
Design fără titlu (5) png
Anisia Gafton a devenit mamă! Primele declarații emoționante după naștere: „Cel mai frumos sentiment din lume!” Vedete românești
banner marinela chelaru jpg
#Exclusiv Click!
Marinela Chelaru îi apare în vis soțului ei, la un an de la moarte! Mărturisirea emoționantă: „Îmi cântă piese venite parcă din altă lume” Vedete românești
anca serea jpg
Anca Serea, amenințată în fața fiicei sale! Vedeta a mers la Poliție: „A spus că știe unde stau” Vedete românești
nicu si nicolae guta facebook jpg
Fiul lui Nicolae Guță, închisoare cu executare după problemele cu drogurile. „Inculpatul nu prezintă garanții” Vedete românești
Halle Berry jpg
Noi tensiuni între Halle Berry și fostul soț! Fiul lor de 13 ani ar vrea să spună judecătorilor ce s-a întâmplat Vedete internaționale
mihai bobonete jpg
Mihai Bobonete a prins „monstrul” din baltă! Cum arată știuca uriașă care l-a lăsat fără cuvinte Vedete românești
image png
Codin Maticiuc și Raluca Lăzăruț, poveste de dragoste de doar trei săptămâni! „Voi fi veșnic pe o listă a lui Codin” Vedete românești
banner toma cuzin leca jpg
#Exclusiv Click!
Verdictul psihologului Radu Leca, după reținerea lui Toma Cuzin: „Nu e doar un caz penal, ci un om aflat într-o luptă cu dependența” Vedete românești
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Anisia a născut! Prima fotografie emoționantă cu bebelușul, chiar din maternitate. Ce sex are copilul actualitate.net