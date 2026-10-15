 Tragedie în familia unei cunoscute influencerițe: fiul ei de doar 4 ani a murit. Mesajul care îți frânge inima
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Tragedie în familia unei cunoscute influencerițe: fiul ei de doar 4 ani a murit. Mesajul care îți frânge inima

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Jennifer Burnham, creatoare de conținut apreciată în zona de lifestyle și urmărită de o comunitate de peste 97.000 de persoane pe Instagram, traversează cea mai neagră perioadă din viața sa. Micuțul ei fiu, Baxter, în vârstă de doar 4 ani, a încetat din viață pe 5 octombrie.

Fiul de 4 ani al influenceriței Jennifer Burnham a murit
Fiul de 4 ani al influenceriței Jennifer Burnham a murit Foto: instagram

Copleșită de durere, influencerița a găsit puterea de a împărtăși cumplita veste cu urmăritorii săi abia după câteva zile de la tragedie.

O pierdere sfâșietoare: „Raiul l-a primit pe îngerul nostru Baxter”

Vestea a căzut ca un trăsnet asupra întregii comunități din mediul online, mama îndurerată alegând să transmită un omagiu plin de emoție pentru băiețelul care îi lumina viața.

„Raiul l-a primit pe îngerul nostru Baxter luni, 5 octombrie. Încă din momentul în care te-ai născut, ai fost întotdeauna visul nostru devenit realitate. Ai cel mai perfect chip angelic și cea mai dulce personalitate. Ești mereu amabil cu toată lumea și îți place să ții o mașinuță în fiecare mână sau o pungă plină cu ele oriunde te duci”, a scris Jennifer Burnham pe pagina sa.

Amintirea micuțului Baxter și durerea lăsată în urmă 

În mesajul său copleșitor, influencerița a evocat momentele simple și pline de candoare petrecute alături de copil, vorbind despre golul imens resimțit de cei apropiați.

„Îți iubești familia, mașinile, prăjiturile cu ciocolată, karate-ul și toți prietenii tăi. În fiecare zi, când ne plimbăm, culegi flori pentru mami. Ne e prea dor de tine, dar știm că ești încă alături de noi în fiecare zi, veghind din cer asupra mamei, a tatei și a frățiorului tău Barron. Te iubim mereu și pentru totdeauna”, a adăugat aceasta în încheierea anunțului.

Până în acest moment, influencerița nu a oferit detalii publice despre motivele medicale sau circumstanțele care au dus la decesul fulgerător al fiului ei, preferând să păstreze discreția asupra acestei suferințe.

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