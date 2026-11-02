Alex Velea, dezvăluiri despre cei doi băieți pe care îi are cu Antonia. Ce sfaturi le oferă pentru viitor

Alex Velea și Antonia se bucură de cariere de succes în industria muzicală românească, iar pasiunea pentru muzică pare să se fi transmis și copiilor lor. Cei doi sunt părinții a doi băieți, Dominic și Akim, care au crescut într-un mediu în care muzica face parte din viața de zi cu zi și au început deja să fie atrași de acest domeniu. Recent, în cadrul unui interviu, cântărețul a vorbit despre personalitățile celor mici, despre talentul lor, dar și despre sfaturile pe care încearcă să le ofere pentru a-i ajuta să își găsească propriul drum.

Alex Velea și Antonia. Foto: Instagram

Alex Velea este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România, iar de-a lungul anilor a reușit să își construiască o carieră solidă, cu numeroase hituri și proiecte muzicale. Dincolo de activitatea profesională, artistul se declară un om împlinit și atunci când vine vorba despre familie. Acesta a întemeiat alături de Antonia o familie frumoasă, iar cei doi au împreună doi băieți, pe Dominic și Akim. La rândul ei, cântăreața mai are o fiică, Maya, din căsnicia anterioară cu Vincenzo Castellano.

Alex Velea, mândru de cei doi băieți ai săi. Dominic și Akim sunt atrași de muzică

Muzica ocupă un loc important în familia celor doi artiști, astfel că Dominic și Akim au avut ocazia să descopere încă de mici universul artistic în care activează părinții lor. Băieții sunt pasionați de muzică și au început să cocheteze cu acest domeniu, lucru care nu poate decât să îi bucure pe Alex Velea și Antonia.

„Sunt foarte mândru de ei. Au crescut într-o casă în care muzica face parte din viața de zi cu zi, așa că era firesc să fie atrași de zona asta. Sunt creativi, au personalități puternice și mă surprind de multe ori cu ideile lor. Îmi place să îi văd că au curaj să se exprime și că se distrează făcând asta. Nu punem presiune pe ei și nici nu avem așteptări să ne calce neapărat pe urme. Dacă vor alege muzica, îi vom susține, dar cel mai important este să facă ceea ce le place”, a spus cântărețul pentru Cancan.

Ce sfaturi le oferă Alex Velea copiilor săi despre succes și carieră

Deși este pregătit să îi susțină indiferent de domeniul pe care îl vor alege, Alex Velea încearcă să le explice băieților că succesul nu vine fără muncă și sacrificii. Artistul știe foarte bine cât efort se află în spatele unei cariere muzicale și își dorește ca Dominic și Akim să înțeleagă că rezultatele nu apar peste noapte.

Cântărețul le vorbește despre disciplină, ambiție și consecvență, dar și despre importanța caracterului. Dincolo de faimă și de reușitele profesionale, Alex Velea consideră că respectul față de ceilalți și felul în care te comporți atunci când nu ești în centrul atenției sunt lucruri care definesc cu adevărat un om.

„Le spun că nimic nu vine peste noapte și că în spatele lucrurilor care par spectaculoase există foarte multă muncă. Eu am învățat asta pe pielea mea. Succesul înseamnă disciplină, consecvență, ambiție și, foarte important, să nu uiți de unde ai plecat. Vreau să înțeleagă că faima nu te definește ca om. Contează caracterul, respectul față de ceilalți și felul în care te comporți atunci când nu te vede nimeni. Astea sunt lucrurile care rămân.”

Cum se înțelege Alex Velea cu Maya, fiica Antoniei

Pe lângă relația apropiată pe care o are cu Dominic și Akim, Alex Velea se implică și în viața Mayei, fiica Antoniei din relația cu Vincenzo Castellano. Artistul a vorbit în trecut despre legătura pe care a construit-o cu adolescenta și a mărturisit că încearcă să fie cât mai prezent în viața ei.

Pentru Alex Velea, comunicarea reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte ale relației cu Maya. Acesta se bucură să o vadă cum crește și se dezvoltă și încearcă să îi ofere sprijinul de care are nevoie în această etapă a vieții.

„Avem o relație foarte frumoasă și încerc să fiu cât mai prezent în viața ei. Comunicarea este foarte importantă pentru noi și mă bucur să văd cum crește și se dezvoltă”, a mărturisit artistul