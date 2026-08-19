Alexandra Căpitănescu, dezvăluiri rare despre Radu, fratele său. Cum se înțeleg cei doi

Alexandra Căpitănescu a vorbit despre relația pe care o are cu fratele său, Radu, și despre modul în care aceasta s-a schimbat de-a lungul timpului. Cei doi au o diferență de vârstă de opt ani, iar perioada adolescenței a fost diferită față de cea pe care o trăiesc acum.

Artista spune că, în prezent, legătura dintre ei este una matură, bazată pe încredere și sprijin reciproc. Radu este fotbalist și, datorită experienței sale din lumea competițiilor, reușește să îi ofere Alexandrei sfaturi atunci când se confruntă cu presiunea sau cu emoțiile.

Cum s-a schimbat relația dintre Alexandra și fratele ei

Alexandra povestește că relația cu fratele ei a fost mereu importantă, chiar dacă a trecut prin mai multe etape. Diferența de vârstă și perioada în care fiecare și-a căutat independența au influențat, în timp, dinamica dintre ei.

„Relația cu fratele meu a fost mereu una importantă pentru mine, chiar dacă, în mod firesc, a trecut prin etape diferite odată cu vârsta. Cred că asta este ceva absolut normal între frați: când ești mai mic, există mai multă apropiere instinctivă, dar și mici conflicte sau diferențe de personalitate care apar inevitabil. În adolescență, lucrurile pot fi uneori mai intense, pentru că fiecare își caută identitatea și independența, iar asta se simte și în dinamica dintre voi.

Fiind și o diferență de vârstă de 8 ani, dinamica dintre noi s-a schimbat în momentul în care eu am început facultatea, din cauza distanței Galați – București”, a spus Alexandra Căpitănescu pentru viva.ro.

Odată cu trecerea anilor, cei doi au ajuns să aibă o relație mai echilibrată și să se susțină reciproc.

„Acum, relația noastră este mult mai matură și mai echilibrată. Nu mai este doar despre «frați care cresc împreună», ci despre două persoane care se susțin reciproc și care se bucură sincer de reușitele celuilalt.

Cred că unul dintre cele mai frumoase lucruri este faptul că putem vorbi deschis despre orice, fără tensiuni sau orgolii, și că există un respect real între noi. În același timp, îmi place că păstrăm și partea aceea de familiaritate și glume specifice fraților.

Oricât de mult ai evolua individual, relația asta rămâne una care te ancorează și te aduce mereu la realitate într-un mod foarte sănătos. Cred că evoluția noastră ca frați reflectă, de fapt, evoluția noastră ca oameni.

De la o relație mai impulsivă și uneori complicată la una bazată pe încredere, susținere și o afecțiune foarte stabilă. Și pentru mine asta contează enorm, mai ales într-o perioadă în care viața mea este destul de dinamică și plină de schimbări”, a mai dezvăluit artista.

Radu, omul care îi spune mereu adevărul

Fratele Alexandrei este unul dintre oamenii la care artista apelează atunci când are nevoie de un sfat sincer. Experiența lui ca fotbalist îl ajută să înțeleagă mai bine situațiile în care apar competiția, presiunea și adrenalina.

„Deoarece fratele meu este fotbalist, el îmi dă cele mai bune sfaturi, când vine vorba de competiție, presiune sau adrenalină. Radu este unul dintre cei mai importanți oameni din viața mea, atât din punct de vedere al sprijinului, cât și al sincerității cu care îmi spune lucrurile, chiar și atunci când nu sunt neapărat ușor de auzit. Cred că tocmai pentru că există o relație apropiată și de încredere, își permite să fie foarte direct cu mine”.

Alexandra apreciază faptul că Radu nu încearcă să o încurajeze cu orice preț, ci îi oferă un punct de vedere sincer, chiar și atunci când observațiile lui nu sunt tocmai ușor de primit.

„Nu îmi spune lucruri doar ca să mă încurajeze sau să îmi ridice moralul, ci îmi oferă și feedback real, uneori foarte sincer, despre ceea ce fac, fie că vorbim despre muzică, despre deciziile mele sau despre felul în care gestionez anumite situații. Și, chiar dacă uneori poate fi mai critic decât mi-ar conveni pe moment, în timp am învățat să apreciez enorm acest lucru”.

Pentru artistă, Radu nu este doar un critic sincer, ci și unul dintre oamenii care îi sunt alături indiferent de situație.

„În același timp, este și persoana care mă susține necondiționat. Este acolo în momentele importante, se bucură sincer pentru reușitele mele și trăiește alături de mine fiecare etapă, fie ea mai ușoară sau mai dificilă. Pentru mine, este foarte valoros să am în jur oameni care nu îmi spun doar ceea ce vreau să aud, ci ceea ce am nevoie să aud”.

Alexandra consideră că fratele ei are un rol important în viața sa, ajutând-o să rămână cu picioarele pe pământ atunci când lucrurile devin intense.

„Cred că, în final, acesta este și rolul pe care îl are în viața mea: un sprijin constant, dar și un filtru sincer. Cineva care mă ajută să rămân cu picioarele pe pământ și să privesc lucrurile cât mai realist, chiar și atunci când emoțiile sunt puternice sau lucrurile se întâmplă foarte repede în jurul meu”.