 Andra Măruță a rupt tăcerea după ani de carieră. „O singură vorbă a fost suficientă”
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Andra Măruță a rupt tăcerea după ani de carieră. „O singură vorbă a fost suficientă”

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Andra Măruță este una dintre vocile apreciate ale muzicii românești, iar de-a lungul unei cariere construite în timp a reușit să își câștige un loc important în industria muzicală. Artista se bucură de succes atât în România, cât și în afara țării, însă parcursul său profesional nu a fost lipsit de momente dificile. Recent, Andra a vorbit despre răutățile și comentariile pe care a fost nevoită să le înfrunte de-a lungul anilor, în ciuda rezultatelor pe care le-a obținut.

Andra Măruță. Foto: social media
Andra Măruță. Foto: social media

Astăzi, artista se află într-un moment în care se poate bucura nu doar de o carieră solidă, ci și de o familie pe care o consideră una dintre cele mai importante realizări ale sale. Andra este căsătorită cu prezentatorul de televiziune Cătălin Măruță, iar împreună au doi copii, David și Eva. Mezina familiei a început deja să își exploreze propriile pasiuni și a cochetat atât cu muzica, cât și cu actoria, fiind prezentă în mai multe proiecte alături de părinții săi.

Andra Măruță, dezvăluiri despre momentele dificile din carieră 

Pe cât de cunoscută și apreciată este cariera sa, pe atât de sinceră a fost Andra Măruță atunci când a vorbit despre momentele mai puțin plăcute pe care le-a întâlnit de-a lungul anilor. Artista recunoaște că succesul și expunerea publică au venit și cu partea lor mai puțin frumoasă, iar criticile, comentariile răutăcioase și opiniile negative au reușit, uneori, să îi afecteze încrederea.

Cu timpul, însă, Andra spune că a învățat să nu mai lase astfel de mesaje să îi influențeze starea și să acorde mai multă importanță oamenilor care îi sunt cu adevărat alături. Artista a transmis și un mesaj pentru fiica sa, Eva, dar și pentru tinerele care se confruntă cu nesiguranțe sau comparații, îndemnându-le să aibă încredere în propriile calități și să își urmeze pasiunile.

„Fiecare lansare, fiecare concert, fiecare proiect vine la pachet cu emoții, stări și energii primite din toate părțile. Dar, de-a lungul anilor, au existat și momente în care un singur gând negativ, o singură vorbă a fost suficientă să planteze îndoială sau dezamăgire.

Am învățat, însă, să nu le mai dau putere. Să număr încurajările. Să aleg oamenii care îmi dau energie. Să cred în mine. Și să merg mai departe. Pentru voi, cei care îmi sunteți aproape cu sinceritate și din tot sufletul”, a transmis Andra pe pagina sa oficială de Facebook. 

Andra: „Nu vă comparați cu nimeni. Urmați-vă pasiunea”

Artista a mărturisit că își dorește ca și Eva să crească având încredere în ea și să fie atentă la oamenii pe care îi păstrează în jurul său. În același timp, Andra le-a transmis fetelor și adolescenților să nu își măsoare valoarea prin comparație cu cei din jur și să își urmeze propriul drum.

„Și pentru Eva, îmi doresc să crească la fel: încrezătoare, puternică și recunoscătoare pentru oamenii frumoși și pozitivi din viața ei. Iar tuturor fetelor și adolescenților le doresc același lucru: să creadă în ei, în puterea lor și în frumusețea lor interioară. Nu vă comparați cu nimeni. Urmați-vă pasiunea. Aveți încredere în voi. Și mergeți înainte”, a încheiat artista.

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Andra Măruță, un exemplu pentru fiica sa, Eva 

Andra și Cătălin Măruță se bucură de o familie unită, iar David și Eva reprezintă, fără îndoială, una dintre cele mai mari bucurii ale lor. Deși ambii au un program profesional aglomerat și numeroase proiecte care îi țin ocupați, cei doi încearcă să își facă timp pentru copiii lor și să le fie aproape în fiecare etapă importantă. David și Eva au crescut sub îndrumarea părinților și au moștenit, la rândul lor, ambiția și perseverența acestora.

Relația dintre Andra și fiica ei este una apropiată, iar Eva nu ezită să vorbească despre mama sa și despre lucrurile pe care le admiră la ea. La un moment dat, adolescenta a fost invitată în podcastul tatălui său, „La Măruță”, unde a povestit cu umor despre una dintre trăsăturile pe care spune că le-a moștenit de la artistă: punctualitatea. Eva a descris și, într-o manieră amuzantă, diferențele dintre felul în care ea și mama sa se pregătesc atunci când au de ajuns undeva la o anumită oră.

Să fiu punctuală! Mama, când trebuie să meargă undeva, să zicem la ora 10:00, ea la 6:00 se trezește, se uită la ceas și zice «vai, am întârziat» și face 5 minute până acolo. Tu, te trezești la 9:59! Și ești așa chill… Nu o să se întâmple niciodată, dar mama dacă s-ar trezi la ora asta, pfff… fix un minut ar dura să fie gata, tu îți pui un radio, te trezești cu radio, mai stai mult până te gândești ce porți, mai faci curat. După îți pui muzică, dansezi…”, a spus mezina familiei Măruță. 

Ce a moștenit Eva de la tatăl ei, Cătălin Măruță? 

Dacă de la Andra spune că a preluat punctualitatea, Eva Măruță a vorbit și despre valorile pe care le-a învățat de la tatăl său. În relația cu Cătălin Măruță, adolescenta spune că a înțeles cât de importante sunt răbdarea și respectul față de cei din jur, două principii pe care ambii părinți au încercat să i le insufle încă de când era mică.

„De la Cătălin Măruță am învățat să am răbdare, să am respect față de oameni. Și mama, ambii m-ați învățat”, a mărturisit Eva.  

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