Au explodat prețurile la nuci, pentru coliva de „Moșii de toamnă”: „Fără, n-are gust!” Cu ce le înlocuim și de ce arpacașul se spală în 9 ape?

Comparativ cu anul trecut, în 2026, prețul nucilor s-a majorat cu aproximativ 20%. De pildă, un kilogram de miez de nucă ajunge, direct de la producători, la 40 de lei kilogramul, iar în supermarketuri se vinde și cu 90 de lei, aceeași cantitate. Iată ce spune solista Gherghina Stancu despre scumpirile la nuci, fără de care coliva, pentru Moșii de toamnă, prăznuiți sâmbătă, 7 noiembrie 2026, nu ar avea niciun gust.

1/4 Gherghina Stancu susține că, fără nuci, coliva nu are niciun gust. Cumpără mai puțină și o macină mărunt Foto: Click!

Gherghina Stancu, solistă de muzică populară: „Dacă nuca e prea scumpă, cumpărăm mai puțin și o tocăm mărunt”

Pe solista de muzică populară Gherghina Stancu nu o sperie prețul uriaș la nuci. Susține că respectă întocmai rețeta, învățată de la mama ei, așa că tot cumpără, desigur, în cantități cu mult mai mici, cât să dea gust colivei. Iată și micul ei truc:

„Pentru mine, indiferent cât este de scumpă, eu pun numai nucă, nu o înlocuiesc cu nimic altceva. Nu se compara nimic cu miezul de nucă. Dacă s-a scumpit atât de mult și nu avem bani, cumpărăm mai puțin, câteva sute de grame, le măcinăm foarte mărunt și o adăugăm în compoziție. Pui nucă și de-abia atunci poți spune că ai făcut colivă”, spune Gherghina Stancu, pentru Click!

De ce arpacașul se spală, în 9 ape, înainte de a prepara coliva?

Nutriționista Codruța Pantelimon a înlocuit zahărul din colivă cu mierea. Iar când prepară coliva, pentru Moșii de toamnă sau „Sâmbăta morților”, respectă tradițiile. Iată și de ce se spală arpacașul în 9 ape:

„Eu pun miere, în loc de zahăr, atât de periculos este pentru organism. Respect tradiția, când prepar coliva. Am învățat de la bunica ingredientul principal: rugăciunea și semnul crucii, în timpul spălării arpacașului. De aceea, când fac coliva, spre pomană (pomenirea) îngerilor, îmi aloc un timp special, în care să nu fiu deranjată sau perturbată de alte activități.

Spăl în 9 ape, spunând o rugăciune personală, pentru a fi primită această colivă, ca ofrandă adusă celor plecați dincolo și, după fiecare „apă”, cum se spune, fac deasupra semnul crucii. Mulțumesc cu recunoștință pentru tot și o pun la fiert câteva minute. Cel mai important este să nu ne dezicem de tradițiile creștine, o expresie materială unică a credinței noastre în nemurire și Înviere”, a precizat ea, pentru Click!

Cu ce anume putem înlocui nuca din coliva de Moșii de toamnă?

Rolul nucilor în rețeta tradițională este dublu. Oferă consistență compoziției (absoarbe umiditatea din arpacaș), dar și un gust deosebit. Pentru un gust uleios, asemănător cu nuca, gospodinele mai folosesc, în loc de nuci, semințe de floarea-soarelui sau de dovleac. Râșnite fin, acestea imită cel mai bine textura grasă și densă a nucilor românești.

Pentru un gust mai intens, le puteți rumeni puțin, înainte de a le măcina. Mai puteți înlocui nucile și cu rahat de fructe, tăiat cubulețe mici, sau chiar cu stafide, ambele fiind la prețuri mai scăzute.

Beneficiile arpacașului, „regele” cerealelor, pentru organism: „Ajută la prevenirea bolilor de inimă”

Arpacașul, obținut prin decorticarea boabelor de grâu, din care, de altfel, se prepară și coliva, are numeroase beneficii asupra organismului. Nutriționista Codruța Pantelimon ne-a dezvăluit, exclusiv pentru Click!, și ce afecțiuni ameliorează arpacașul:

„În copilărie, la bunici, îndrăgeam foarte mult coliva, preparată de femeile satului, însă, pe atunci, nu știam multe dintre beneficiile acesteia, decât că este un preparat ritualic, pentru cei plecați din lumea aceasta. Acum, am aflat că este cu mult mai mult, prin ingredientul principal, arpacașul, grâul decorticat sau „regele” cerealelor.

Deși pare o simplă cereală și la îndemâna oricui (prețul bun), arpacașul aduce organismului multiple beneficii: de la prevenirea bolilor de inimă, anemie, întărirea sistemului imunitar. Bogat în fibre, proteine, magneziu, fier și cupru, ajută la reducerea inflamației articulațiilor și a colonului”.