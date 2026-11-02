 Babasha și logodnica lui, Mălina, și-au creștinat băiețelul! Cum au apărut părinții micuțului Cairo
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

FotoBabasha și logodnica lui, Mălina, și-au creștinat băiețelul! Cum au apărut părinții micuțului Cairo

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Zi plină de emoție și bucurie pentru Babasha și partenera sa de viață, Mălina. Cântărețul și logodnica lui și-au creștinat fiul, pe micuțul Cairo, evenimentul mult așteptat reunind familia și prietenii apropiați într-un cadru festiv. 

Babasha și Mălina, în centrul atenției la botezul fiului lor
Babasha și Mălina, în centrul atenției la botezul fiului lor Foto: Facebook

Artistul, care a devenit tată pentru prima dată în primăvara anului trecut, și-a dorit ca micuțul să fie puțin mai măricel la momentul ceremoniei religioase, astfel că botezul a avut loc la vârsta de un an și jumătate.

Babasha și logodnica lui, Mălina, ținute spectaculoase la botezul lui Cairo

Aparițiile celor doi părinți au atras toate privirile la eveniment. Babasha a optat pentru un stil rafinat, purtând un costum impecabil într-o nuanță caldă de bej, asortat cu o cămașă clasică albă.

Mălina a făcut furori într-o rochie lungă, aurie și strălucitoare, cu o crăpătură generoasă pe picior și o croială mulată pe corp, accesorizată perfect cu sandale aurii cu toc.

La rândul lor, invitații speciali au ales ținute la fel de sofisticate. Dorian Popa s-a afișat într-un costum elegant maro-ciocolatiu și o cămașă neagră, în timp ce soția lui, Andreea, a îmbrăcat o rochie neagră mulată, cu mâneci lungi și un decolteu feminin tip inimă. Relația dintre Babasha și Dorian Popa este una foarte apropiată, artistul cumpărându-și recent o casă chiar în vecinătatea vloggerului, în Domnești.

Babasha și Mălina în centrul atenției
1/3
Babasha și Mălina în centrul atenției Foto: Instagram

De ce a întârziat slujba de creștinare și misterul gesturilor din mediul online

Decizia de a programa botezul la această vârstă a copilului nu a fost una întâmplătoare, ci o dorință exprimată de artist încă din primele săptămâni după ce micuțul a venit pe lume:

„Aș dori eu să îl fac atunci când e puțin mai măricel copilul, bine, până într-un an. Nu am vrut să îl fac acum la două-trei lunițe. Eu consider, pe lângă cât de mult îl iubesc pe Cairo, băiatul nostru, m-a făcut să o iubesc de 10 ori mai mult pe ea pentru că o văd cât de puternică e și cât de devotată este pentru a fi o mamă bună pentru băiatul nostru”, declara artistul în cadrul emisiunii Xtra Night Show potrivit spynews.ro.

Deși Babasha a avut mereu cuvinte de admirație și recunoștință la adresa Mălinei, fericirea din ziua botezului contrastează cu semnele recente apărute în spațiul virtual. Fanii au observat că fotografiile comune de pe conturile lor au fost șterse și că cei doi și-au dat unfollow reciproc pe rețelele de socializare, însă până la acest moment niciunul dintre părinții micuțului Cairo nu a oferit explicații despre posibilele tensiuni din cuplu.

Ghid de cumpărături

image png
Martha Stewart, obligată să își ceară scuze după ce costumul ei de Halloween a stârnit un val uriaș de critici. „A fost lipsit de sensibilitate și nu a fost deloc amuzant” Vedete internaționale
Ramona Păun
Reacția părinților Ramonei Păun când au aflat că vor deveni bunici. Cum se pregătește vedeta pentru venirea fetiței sale: „Am făcut astfel încât să am o minte liniștită!” Vedete românești
image
„Nimănui nu-i pasă de o diplomă”. Cât câștigă românii fără facultate și de ce mulți regretă că nu au studii superioare adevarul.ro
image
Șantierul autostrăzii cu tuneluri din vestul României se apropie de final. Munții de pământ excavați au schimbat peisajul adevarul.ro

Parteneri

image
FCSB, echipa de start cu surprize pentru U Cluj. Boutoutaou, titular! Exclusiv www.fanatik.ro
image
Locul din România care a cucerit o jurnalistă americană, dincolo de clişeele turistice. Ce a descoperit observatornews.ro
image
O piatră folosită mulți ani la fundația unui hambar dintr-un sat din Cehia s-a dovedit a fi un obiect rar, vechi de peste 3.000 de ani www.antena3.ro
image
Tucker Carlson susține că prim-ministrul Israelului, Netanyahu, face presiuni asupra lui Trump pentru a lansa un atac nuclear asupra Iranului. „Bibi îl sună în fiecare zi pentru asta”. Ce oficiali americani s-ar opune planului www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Celebrul miliardar mizează pe Ion Ţiriac că va îndeplini visul uriaş al românilor: „E omul potrivit să facă asta” as.ro
image
Când ninge în București, conform AccuWeather. Prognoza meteo pentru noiembrie, influențată de ciclonul care aduce o răcire bruscă în România playtech.ro
image
Pancu și-a semnat sentința la Rapid! „Cariera lui s-a stins aici! Pleacă și dacă ia titlul” www.fanatik.ro
image
Ce bolid decapotabil conduce Eduard Vlădescu de la Insula iubirii? Pilotul are gusturi fine www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Prințul Harry și Meghan Markle sunt îndemnați să părăsească definitiv Regatul Unit: „Nu sunt doriți aici” okmagazine.ro
image
Fanii familiei regale, uluiți de noua fotografie cu Prințul Louis! Toți au observat un lucru neașteptat okmagazine.ro
image
Credințele supranaturale ale oamenilor din Evul Mediu: de la elfi și zâne la răpiri și morți-vii historia.ro
image
#Istoria unui tablou
Știați că la Muzeul de Artă din Iași se află un peisaj care surprinde vechea capitală a Moldovei în anul 1842? historia.ro
simona gherghe, cununia civila, facebook 2 jpg
FotoCum a sărbătorit Simona Gherghe împlinirea vârstei de 49 de ani. Imagini adorabile cu cei mici costumați de Halloween Vedete românești
image png
„Sunt mândru de mine!” Vlad Gherman a reușit o performanță neașteptată. Câți kilometri a alergat Vedete românești
vedete foto Profimedia jpg
Inel de logodnă bântuit și vizită la Poarta Iadului. Vedetele ne împărtășesc propriile experiențe paranormale Vedete internaționale
Codruța Filip, cu sufletul vindecat după divorț
Codruța Filip l-a dat uitării pe Valentin Sanfira. Artista, pregătită să iubească din nou: „Sunt deschisă” Vedete românești
image png
Martha Stewart, obligată să își ceară scuze după ce costumul ei de Halloween a stârnit un val uriaș de critici. „A fost lipsit de sensibilitate și nu a fost deloc amuzant” Vedete internaționale
anca turcasiu si gabriel cotabita
FotoCe obicei avea Anca Țurcașiu de ziua lui Gabriel Cotabiță. Artistul ar fi împlinit 71 de ani Vedete românești
Marcel Ciolacu și Sorina Docuz jpg
Marcel Ciolacu, adevărul despre blana Sorinei Docuz. Cât a costat și de unde a fost cumpărată, de fapt: „O presupunere nu ține loc de documentare” Vedete românești
Oana Roman jpg
Oana Roman se pregătește să ajungă pe masa de operație. Ce intervenție medicală urmează să facă Vedete românești
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Sorina Docuz l-a eclipsat pe Marcel Ciolacu la botezul fiului lui Aldred Simonis. Partenera fostului premier, într-o blană de chinchilla evaluată la peste 14.000 de dolari actualitate.net