Babasha și logodnica lui, Mălina, și-au creștinat băiețelul! Cum au apărut părinții micuțului Cairo

Zi plină de emoție și bucurie pentru Babasha și partenera sa de viață, Mălina. Cântărețul și logodnica lui și-au creștinat fiul, pe micuțul Cairo, evenimentul mult așteptat reunind familia și prietenii apropiați într-un cadru festiv.

Babasha și Mălina, în centrul atenției la botezul fiului lor Foto: Facebook

Artistul, care a devenit tată pentru prima dată în primăvara anului trecut, și-a dorit ca micuțul să fie puțin mai măricel la momentul ceremoniei religioase, astfel că botezul a avut loc la vârsta de un an și jumătate.

Babasha și logodnica lui, Mălina, ținute spectaculoase la botezul lui Cairo

Aparițiile celor doi părinți au atras toate privirile la eveniment. Babasha a optat pentru un stil rafinat, purtând un costum impecabil într-o nuanță caldă de bej, asortat cu o cămașă clasică albă.

Mălina a făcut furori într-o rochie lungă, aurie și strălucitoare, cu o crăpătură generoasă pe picior și o croială mulată pe corp, accesorizată perfect cu sandale aurii cu toc.

La rândul lor, invitații speciali au ales ținute la fel de sofisticate. Dorian Popa s-a afișat într-un costum elegant maro-ciocolatiu și o cămașă neagră, în timp ce soția lui, Andreea, a îmbrăcat o rochie neagră mulată, cu mâneci lungi și un decolteu feminin tip inimă. Relația dintre Babasha și Dorian Popa este una foarte apropiată, artistul cumpărându-și recent o casă chiar în vecinătatea vloggerului, în Domnești.

1/3 Babasha și Mălina în centrul atenției Foto: Instagram

De ce a întârziat slujba de creștinare și misterul gesturilor din mediul online

Decizia de a programa botezul la această vârstă a copilului nu a fost una întâmplătoare, ci o dorință exprimată de artist încă din primele săptămâni după ce micuțul a venit pe lume:

„Aș dori eu să îl fac atunci când e puțin mai măricel copilul, bine, până într-un an. Nu am vrut să îl fac acum la două-trei lunițe. Eu consider, pe lângă cât de mult îl iubesc pe Cairo, băiatul nostru, m-a făcut să o iubesc de 10 ori mai mult pe ea pentru că o văd cât de puternică e și cât de devotată este pentru a fi o mamă bună pentru băiatul nostru”, declara artistul în cadrul emisiunii Xtra Night Show potrivit spynews.ro.

Deși Babasha a avut mereu cuvinte de admirație și recunoștință la adresa Mălinei, fericirea din ziua botezului contrastează cu semnele recente apărute în spațiul virtual. Fanii au observat că fotografiile comune de pe conturile lor au fost șterse și că cei doi și-au dat unfollow reciproc pe rețelele de socializare, însă până la acest moment niciunul dintre părinții micuțului Cairo nu a oferit explicații despre posibilele tensiuni din cuplu.