 Bianca Rus este singură! Declarațiile artistei după ce anunța că se iubește cu un afacerist
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Bianca Rus este singură! Declarațiile artistei după ce anunța că se iubește cu un afacerist

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Bianca Rus face declarații neașteptate despre viața sa sentimentală, la mai bine de un an de când mărturisea că este implicată într-o nouă relație amoroasă. Povestea de dragoste cu un afacerist din Maramureș pare să fi rămas în trecut, iar cântăreața a dezvăluit recent că este din nou singură. Chiar dacă poartă un diamant pe mână, acesta nu are o semnificație romantică, fiind un cadou primit din partea familiei.

Bianca Rus.
Bianca Rus. Foto: Arhiva Click!

În anul 2025, Bianca Rus vorbea cu entuziasm despre relația pe care o începuse la acea vreme și oferea detalii despre bărbatul care îi cucerise inima. Între timp, situația sentimentală a artistei s-a schimbat. Recent, aceasta a mărturisit că nu are un partener și a explicat care este semnificația bijuteriei pe care o poartă.

„Sunt singură ca pasărea cerului. Da, uite, port pe mână un inel... Nu mai zice inel, port pe mână un diamant, dar e așa, de suflet, deci nu e nimic. Familia mi l-a dăruit”, a declarat Bianca Rus pentru Spynews.ro.

Cum își împarte Bianca Rus timpul între familie și carieră

Chiar dacă în plan sentimental este singură, Bianca Rus are un program încărcat și se ocupă de numeroase activități. Artista își împarte timpul între familie, evenimente și muzică, încercând să fie prezentă în toate aspectele importante ale vieții sale. În același timp, vedeta spune că încearcă să aibă grijă și de ea, fără să renunțe la speranța că va ajunge, într-o zi, în fața altarului.

„Sunt între părinți, între evenimente, între muzică, deci mă ocup de absolut tot ce mișcă. Nu ratez absolut nimic. Ba da, mă ocup și de mine. Vrei să vii la nunta mea? Să dea Dumnezeu să se întâmple și acel eveniment pe care toată lumea și-l dorește, nunta Biei”, mai spune artista.

Cine este fostul iubit al Biancăi Rus

În urmă cu câteva luni, Bianca Rus vorbea despre bărbatul alături de care trăia o poveste de dragoste. Potrivit declarațiilor sale de atunci, acesta era un om de afaceri din Maramureș, activ în domeniul băuturilor alcoolice. Cei doi s-au cunoscut în zona în care locuiește artista, și povestea că, de această dată, a fost mai deschisă în fața unei noi relații.

„Am iubit. Fericitul este un business man, se ocupă cu alcool, e din Maramureș. Ne-am cunoscut acolo la mine, în zonă. Nu știu dacă ați observat că în ultima perioadă m-am dus așa un pic spre Satu Mare”, a spus Bianca Rus la Știrile Antena Stars.

„Până nu te vindeci 100% parcă nu vrei să fii cucerită și nu dai curs” 

Artista explica atunci că experiențele anterioare au făcut-o să fie mai precaută în privința relațiilor și că a avut nevoie de timp pentru a se vindeca emoțional înainte de a oferi o nouă șansă iubirii. În cele din urmă, a ales să fie mai receptivă la gesturile de atenție și să permită unui bărbat să o cucerească.

„Cred că eu am fost mult mai deschisă și am lăsat să fiu cucerită, pentru că au mai încercat mulți băieți să mă cucerească, dar știi cum e, până nu te vindeci 100% parcă nu vrei să fii cucerită și nu dai curs la viitoarele relații sau prietenii. Cu ce m-a cucerit. Îmi plac bărbații așa să fie frumușei, să aibă... să aibă, să fie atenți, să fie eleganți, să fie pedanți”, a mai spus Bianca Rus.

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