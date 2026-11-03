Dana Săvuică, din nou fericită în dragoste! Cum arată relația pe care o trăiește după divorț și ce calități apreciază la iubitul ei: „Am pus toate cărțile pe masă de la început”

Dana Săvuică a făcut dezvăluiri despre viața sentimentală și relația pe care o trăiește în prezent. După divorțul de Răzvan Stanciu, în urma unei căsnicii care a durat peste două decenii, vedeta și-a regăsit echilibrul și a ales să privească înainte fără regrete. Într-un interviu pentru Viva!, aceasta a vorbit despre povestea de iubire actuală, principiile care stau la baza relației sale și calitățile pe care le consideră esențiale la un partener.

Dana Săvuică, din nou fericită în dragoste! Foto: arhiva

După o experiență de viață care a învățat-o cât de importante sunt încrederea, respectul și libertatea, Dana Săvuică pare să fi găsit formula sentimentală care i se potrivește. Vedeta nu își ascunde relația, însă preferă discreția și o legătură construită pe sinceritate, fără presiuni și așteptări nerealiste.

Mai mult, aceasta a explicat de ce nu privește divorțul ca pe un eșec și cum a reușit să transforme un capitol important din viața sa într-o experiență care a ajutat-o să meargă mai departe.

Dana Săvuică, despre divorțul de Răzvan Stanciu: „Nu am niciun regret”

După mai bine de 20 de ani de căsnicie, Dana Săvuică și Răzvan Stanciu au ales să meargă pe drumuri separate. Decizia nu a fost una luată în grabă, ci a venit în momentul în care vedeta a simțit că valorile care ar trebui să susțină o căsnicie nu mai sunt prezente.

Întrebată dacă privește în urmă cu regret la perioada respectivă și în ce relații a rămas cu fostul soț, la zece ani de la separare, Dana Săvuică a oferit un răspuns categoric.

„Nu am niciun regret. Eu sunt Vărsător. Sunt foarte loială, merg pe încredere oarbă și îți sunt prieten și la bine, și la greu.

Am multă răbdare până la un punct când picătura umple paharul. Apoi, plec și nu mă mai uit înapoi.”

Vedeta a explicat și cum a ajuns să ia hotărârea de a încheia acel capitol. Pentru ea, despărțirea nu a reprezentat o nereușită, ci asumarea unei alegeri personale.

„Când am ajuns în acest punct, am ales să fac acest lucru. Nu a fost din cauza unei nereușite, ci a marcat decizia de a continua drumul în viață pășind după propriile mele valori.

O căsnicie e un drum cu două sensuri, marcat de iubire, încredere și respect. Când nu mai există aceste valori, e mult mai sănătos și fair play să recunoști asta și să închei un capitol din viață.”

Dana Săvuică are un nou partener. Cum descrie relația pe care o trăiește în prezent

De-a lungul timpului, viața sentimentală a Danei Săvuică a fost subiectul multor speculații. Acum, vedeta a lămurit lucrurile și a confirmat că există un bărbat în viața sa.

Chiar dacă nu a oferit foarte multe detalii despre identitatea partenerului, aceasta a dezvăluit că relația lor se bazează pe principii bine stabilite încă de la început. Amândoi au experiențe de viață și știu cât de important este ca fiecare să își păstreze libertatea și individualitatea.

„Există cineva, da. Amândoi am stabilit că această relație între doi oameni maturi, trecuți prin viață și cu propriile lor experiențe, va fi marcată de prietenie, libertate de exprimare și respect.

Este o relație sănătoasă pentru că am pus toate cărțile pe masă de la început.”

Așadar, Dana Săvuică nu pune accentul pe convenții sau pe reguli impuse, ci pe comunicare, transparență și respect reciproc. După experiențele sentimentale de până acum, vedeta pare să fi găsit un echilibru în care se simte confortabil.

Ce calități apreciază Dana Săvuică la iubitul ei: „Are umor, siguranță de sine, răbdare și toleranță!”

Experiența anilor și-a spus cuvântul și în privința criteriilor după care Dana Săvuică își alege partenerul. Întrebată ce calități trebuie să aibă bărbatul care îi este alături și dacă mai este dispusă să facă compromisuri într-o relație, vedeta a enumerat câteva trăsături pe care le consideră indispensabile.

Răspunsul său a fost scurt, dar sugestiv, mai ales că a vorbit despre un partener cu care deja împarte viața.

„Având în vedere că am un partener cu care împărtășesc viața, aș zice că umor, siguranță de sine, răbdare și toleranță.”

Prin urmare, pentru Dana Săvuică, o relație împlinită nu înseamnă doar atracție, ci și compatibilitate, maturitate emoțională și capacitatea celor doi de a se accepta reciproc.

Dana Săvuică, pasionată de natură și de momentele de relaxare. Ce ritual are acasă

Dincolo de viața sentimentală, Dana Săvuică a dezvăluit și câteva lucruri mai puțin cunoscute despre personalitatea și obiceiurile sale. Vedeta are o legătură specială cu natura, iar acest lucru a influențat inclusiv alegerea locuinței sale.

Mai exact, atunci când s-a mutat în propria casă, a ales un loc aflat în apropierea unei păduri, tocmai pentru că se simte bine în mijlocul naturii.

„Când m-am mutat în casa mea, am ales să fie lângă o pădure pentru că îmi place să îmbrățișez copacii și să vorbesc cu ei.”

Nici momentele de răsfăț nu lipsesc din rutina vedetei. Dana Săvuică a povestit că baia este cea mai mare încăpere din locuința sa și că a amenajat-o astfel încât să devină un adevărat spațiu de relaxare.

În centrul încăperii se află o cadă generoasă, încastrată în mozaic albastru, iar ritualul său preferat presupune lumânări parfumate, uleiuri organice și muzică jazz.

„Plăcerea mea este de a aprinde lumânări parfumate, să stau în cadă cu uleiuri organice, să ascult muzică jazz sau «Cigarettes After Sex».

Îmi place să îmi scufund capul în apă și să-mi aud bătăile inimii, în timp ce corpul meu e ușor ca un fulg.”

Dana Săvuică a dezvăluit nu doar că trăiește o nouă poveste sentimentală, ci și care sunt lucrurile care îi aduc liniște și împlinire. Libertatea, sinceritatea, apropierea de natură și timpul dedicat propriei persoane par să ocupe un loc important în viața vedetei.