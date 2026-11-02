 Din trupa Loredanei Groza, direct pe scena de la Vocea României! Daria Peltea a întors toate cele patru scaune și a ales echipa lui Smiley
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Din trupa Loredanei Groza, direct pe scena de la Vocea României! Daria Peltea a întors toate cele patru scaune și a ales echipa lui Smiley

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Daria Peltea a urcat vineri seară pe scena de la Vocea României, unde a reușit să întoarcă toate cele patru scaune ale antrenorilor. 

Daria Peltea a întors toate cele patru scaune la Vocea României și a ales echipa lui Smiley
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Daria Peltea a întors toate cele patru scaune la Vocea României și a ales echipa lui Smiley Foto: click.ro

Tânăra artistă are deja experiență pe scenă, după ce a petrecut aproape patru ani în trupa Loredanei Groza, în calitate de voce secundară. Parcursul său muzical a început să prindă contur în urmă cu câțiva ani, când, în cadrul unui context muzical a cunoscut-o pe Loredana Groza. Impresionată de talentul ei, artista i-a făcut o propunere, care avea să îi schimbe parcursul profesional: „I-a plăcut foarte mult de mine, m-a întrebat dacă îmi doresc să fac parte din trupa ei”. 

Daria Peltea: „Am decis că este și momentul să ajung eu acolo”

Experiența alături de una dintre cele mai cunoscute artiste din România a ajutat-o să se dezvolte prefesional, însă Daria a simțit că a venit momentul să-și construiască propriul drum: „Am decis că este și momentul să ajung eu acolo, îmi place atât de mult să fiu pe scenă și îmi place atât de mult să cânt, încât trebuie să fac ceva și eu cu mine până la urmă”.

Momentul său de la Vocea României i-a impresionat pe toți cei patru antrenori, care au încercat să o convingă să li se alăture în competiție. 

Horia Brenciu a remarcat versatilitatea vocii sale și a făcut o paralelă cu repertoriul trupei Phoenix, subliniind că Daria ar putea interpreta piese din acesta: „Ești singura concurentă căreia i-aș încredința multe piese din repertoriul Pheonix. Ai o voce ba liniștită, ba al naibii de nervoasă (…) Ai o voce care merită să intre în cea mai bună echipă, adică a noastră”.

La rândul său, Smiley a apreciat atât interpretarea, cât și energia pozitivă a concurentei. Artistul a amintit și de experiența sa de învățare alături de Loredana Groza, exprimându-și dorința de a o avea pe Daria în echipa sa: „Îmi place foarte tare cum cânți, îmi place că ești foarte veselă (…) și eu am învățat foarte multe lucruri de la Loredana și învăț în continuare. Îmi doresc foarte tare să vii la mine în echipă”.

Theo Rose a remarcat, de asemenea, energia artistei și capacitatea acesteia de a se face remarcată indiferent de echipa în care ar ajunge: „Ai așa o energie că în orice echipă te-ai duce tu te vei face remarcată”.

În cele din urmă, Daria Peltea a ales să continue competiția în echipa lui Smiley. Vineri seară a avut loc ultima ediție a audițiilor pe nevăzute. Vinerea viitoare, de la 20.30, va începe etapa confruntărilor la Vocea României iar concurenții sunt deja în „alertă”.

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